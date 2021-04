Noch ein paar Tage sind Ralf Biebert (links) und sein Kollege vor Ort, um das Dach der Sparkasse in Bassum zu bepflanzen. Geschäftsstellenleiter Klaus-Dieter Sprenger (rechts) schaut sich die Arbeit aus der Nähe an und fragt nach. (Tobias Denne)

Zwei sogenannte Big Bags haben sie noch oben auf dem Flachdach. Die übrigen stehen unten und können einfach mit dem Kran hochgeholt werden. Ralf Biebert und Maurice Raecke müssen aber nun erst mal den offenen Sack leeren. Darin: Kies. Der kommt aufs Dach - oder genauer: auf die Folien, die die beiden vorher ausgelegt haben. Darauf kommen sogenannte niedrigwüchsige Pflanzen und mit ein bisschen Dünger soll sich eine kleine Landschaft auf dem Dach der Geschäftsstelle der Syker Kreissparkasse in Bassum entwickeln. „Nach rund anderthalb Wochen sieht man was“, sagt Biebert.

Derzeit haben sich durch das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage auf dem Flachdach einige Pfützen angesammelt. Für Biebert und Raecke von der Syker Firma Ball Zimmerei und Bedachungen kein Problem. Sie sind im Moment noch bei den Vorarbeiten, einige Rollen der Folie müssen sie noch ausrollen. Leichter gesagt als getan, schließlich umfasst das Flachdach der Bassumer Sparkassenfiliale knapp 600 Quadratmeter. Nachschub steht wie eingangs geschrieben schon bereit. Rund 23 Tonnen an Kies und Pflanzgut landen noch auf dem Dach des Gebäudes an der Sulinger Straße.

Kaum Pflege

Stress mit der Pflege hätten die Mitarbeiter der Sparkasse indes kaum, denn vor allem pflegeleicht sollten die Pflanzen sein, erzählt Geschäftsstellenleiter Klaus-Dieter Sprenger. Extensive Dachbegrünung lautet der Fachausdruck. Durch die unterste Schicht wird das Regenwasser verteilt und landet, wenn es zu viel geworden ist, entweder im Abfluss oder bei starkem Niederschlag über einen Notfallablauf in der Regenrinne. „Wenn das nicht wäre, wäre es hier schnell matschig“, erzählt Biebert. So muss niemand eine Staunässe befürchten. „Das Wasser bleibt oben gebunden und wird sukzessive abgebaut, da es vom Dach direkt in den Gully geleitet wird“, betont der zuständige Architekt Burghard Ziegeroski.

Für die Geschäftsstelle ist so eine Dachbegrünung ebenfalls ein Vorteil. Die Schichten halten das Gebäude im Sommer kühl und im Winter wärmer. So müssen die Mitarbeiter weniger heizen, beziehungsweise kühlen. „Das Dach stammt aus den 60er-Jahren“, erzählt Burghard Ziegeroski. In den vergangenen Jahrzehnten musste es hin und wieder saniert werden, das bis dato letzte Mal ist rund 25 Jahre her. „Jetzt gibt es ganz andere Standards, bei denen deutlich effektiver gedämmt wird“, sagt der Experte. Die Verantwortlichen haben sich in dem Zuge nicht für eine einfache Flachdachsanierung entschieden, sondern „wir sind richtig in die Substanz gegangen“. So wurde das Dach besser gedämmt und das Glasdach wurde erneuert. „Bei 600 Quadratmetern macht sich das schon bemerkbar“, sagt Ziegeroski, der darauf hinweist, dass die Filialstandorte in Syke und Barrien vor Jahren ein Gründach bekommen haben.

Auf die Abdeckschicht kommt das Vlies, darauf eine Folie, die die Feuchtigkeit speichert, Granulat und zum Schluss folgt der Pflanzenaufbau. „Das ist anders als Rasen“, sagt der Architekt. Die Pflanzen werden nicht in die Höhe wachsen - also Spaziergänger werden davon in der Innenstadt nichts mitbekommen. Ein wenig Pflege kommt aber hinzu, da sonst durch Pollen auch andere Pflanzen dort wachsen könnten. „Diese Pflegegänge hat man“, sagt Ziegeroski.

Noch etwas mehr als eine Woche sind Biebert und Raecke auf dem Flachdach beschäftigt. Insekten können voraussichtlich Ende des Monats einen Abstecher zur Sparkasse machen und ein kleines Paradies inmitten der Stadt Bassum entdecken - und sich ungestört dort aufhalten.