Zu klein: Der BBM-Markt will von der Industriestraße an die Bremer Straße. Der Stadtentwicklungsausschuss hat grünes Licht gegeben. (Denne)

Bassum. Erweiterung? Ja oder nein? Damit haben sich am Donnerstagabend die Mitglieder des Bassumer Ausschusses für Stadtentwicklung beschäftigt. Inhaltlich ging es darum, ob der BBM-Markt von der Industriestraße an die Bremer Straße ziehen darf. Zwar hat das Thema schon einige Jahre auf dem Buckel, aber nun nimmt es wieder Fahrt auf (wir berichteten). Die kurze Antwort lautet: Ja, für den BBM-Markt ist der Weg frei in den Bassumer Norden. Die ersten Schritte in Richtung Bremer Straße wurden gemacht. So soll der Markt rund 6700 Quadratmeter groß werden.

Doch das ging nicht ohne Kritik, vor allem seitens der SPD und den Grünen. Zwar waren sich alle einig, dass ein Baumarkt Bassum attraktiv macht, aber manche stellten den Umzug samt Erweiterung infrage. „Bei Corona haben wir gesehen, wie systemrelevant Baumärkte sind“, sagte Christiane Weitzel, die gleichzeitig auf den Flächenverbrauch in der Stadt Bassum hinwies. Denn auch das Land der Kommune ist endlich. Für Bauprojekte wie in diesem Fall braucht es Ausgleichsflächen. Und die werden irgendwann knapp. Für den Umzug des BBM-Marktes werden übrigens zwischen einem und zwei Hektar Ausgleichsfläche nötig. Außerdem sieht sie die Erweiterung für das Blumencenter Wiesmoor kritisch. Der BBM-Markt will bekanntlich auf 800 Quadratmeter Pflanzen anbieten, also in direkter Konkurrenz zum bestehenden Pflanzenmarkt treten. Michael Meyer vom Oldenburger Planungsbüro NWP machte in seinem Vortrag deutlich, dass eine Überprüfung ergeben habe, dass „die Konkurrenz nicht existenzgefährdend“ ist.

Angesichts der Erweiterung geriet Bärbel Erich (SPD) gar in einen Zwiespalt. „Ich gehe gerne in den Baumarkt, aber wir hätten gerne gesehen, dass der Baumarkt am alten Standort bleibt“, sagte sie. Die Politikerin kritisierte, dass man vor vier Jahren ein Einzelhandelskonzept aufgestellt habe, das den örtlichen Handel stärken solle. „Wir bezahlen Gutachten, beschäftigen uns monatelang damit. Und wenn es ernst wird, dann machen wir angebotsorientierte Politik“, fand sie.

Helmut Zurmühlen (CDU) nahm den Kritikpunkt auf, sagte aber, dass sich seit 2016 einiges verändert habe. „Im Jahr 2020 freuen wir uns, wenn sich ein Markt in der Größenordnung hier ansiedelt“, betonte er. Das Zeichen, Bassum als einen Standort auszuwählen, könne auch ein Zeichen für andere Händler werden. Aber: „Es ist schade, dass dadurch Flächen versiegelt werden. Aber wenn wir keine versiegeln, dann haben wir Stillstand.“ Er warb noch mal für die Gestaltung der Ausgleichsflächen sowie der Nachnutzung der bestehenden Marktes an der Industriestraße. „Ich will nicht, dass Bassumer zehn Kilometer nach Syke fahren, um im selben Baumarkt einzukaufen“, sagte Zurmühlen.

Das ist wohl auch die Gefahr, wenn der BBM-Markt keine Erweiterungsmöglichkeit bekommt. Es gebe, darauf machte Carsten Leopold von den Christdemokraten aufmerksam, die Möglichkeit, keinen Baumarkt mehr in Bassum zu haben. „Die Vorzüge haben wir in letzter Zeit alle kennengelernt“, erinnerte er an die langen Schlagen vor den Baumärkten während des Lockdowns. Darüber hinaus brauche eine Stadt wie Bassum einen Baumarkt. „Auf die Rahmenbedingungen müssen wir aufpassen“, kündigte er an.

Wie der Markt letztlich aussieht, das steht noch nicht fest. Bislang sind nur die rechtlichen Vorgaben gemacht worden, damit es in die detaillierte Planung gehen kann. Eine Anwohnerin sieht durch einen Umzug an die Bremer Straße die Lebensqualität beeinträchtigt. Sie führte unter anderem die Lichtemission an und fragte, ob die Anwohner an den Erschließungskosten beteiligt würden. Meyer von NWP betonte, dass man auf die Lichtemission (wie etwa durch Werbung) Einfluss nehmen könne. Bassums Bauamtsleiter Martin Kreienhop versicherte, dass die Kostenfrage mit dem Investor besprochen werde, „aber die Anwohner nicht betroffen sein werden“. Insgesamt wurden die 22. Änderung des Flächennutzungsplans und der Vorentwurf des Baubauungsplans „SO Baumarkt/Gartencenter“ bei vier Enthaltungen angenommen