Three More Pints brachten Celtic-Pub-Folk in die Noltesche Scheune in Süstedt. (Jonas Kako)

Süstedt. „Ich zähle bis drei und dann singt ihr alle das gälische Wort ,Juh'", wurde das Publikum von Skandor Dexter Ward aufgefordert und leistete dieser Aufforderung mit Begeisterung Folge. Das war am Sonnabend in der Nolteschen Scheune in Süstedt, wo zum dritten Mal die Celtic-Folk-Band Three More Pints gastierte. Skandor Dexter Ward und Sänger Sean O'Inis moderierten die keltische Rockshow. Die Gruppe hatten sich bezüglich ihrer Mitgliederzahl übrigens verstärkt, statt vier hat die Band jetzt sechs Personen.

Neben Ward und O'Inis spielen und singen Ian O'Reilly an der Gitarre, Ardenti F'lumine an der Fiddle, Montgomery Lloyd Jones am Bass und Doc Rythm McCluskey an den Percussions. Die kamen gleich beim ersten Stück zum Einsatz, nur die Trommel untermalte den Gesang der anderen. „She's so handsome, she's so pretty“, sangen alle zusammen und das Publikum ging mit, klatschte den Takt und sparte auch nicht mit Beifallsrufen. „Was gibt es zu trinken?“ rief Skandor Dexter Ward als Auftakt für den nächsten Song „Old Black Rum“, das die Hannoveraner Band ebenso multi-instrumental wie auch stimmgewaltig präsentierte.

„Kann die Geige lauter?“, rief jemand aus dem Publikum und gab damit die Gelegenheit das neue Bandmitglied vorzustellen. „Der Vorgänger hat eher immer gehört, dass er zu laut ist“, meinte Sänger Sean O'Inis und weiter ging der stürmische Ritt der sechs Musiker über Berge und Seen. Und endlich wurde auch der schon früher gestellten Forderung nach einem Bier von Veranstalter Wilfried Metzner Folge geleistet, aber nicht zur Zufriedenheit der Musiker: „Jetzt hat er mir doch tatsächlich ein Beck's auf die Bühne gebracht, ich möchte ein Guinness“, forderte der Sänger nachdrücklich und bekam seinen Wunsch erfüllt. „Wir spielen immer so drei Sets, beim ersten lassen wir es noch ruhig angehen, beim zweiten wird’s schon temperamentvoller und beim dritten gehen wir durch die Decke“, versprach Bandleader Ward. So ging auch beim nächsten Stück dank Banjo, Gitarren, Schlagzeug und vor allem Violine die Post ab.

Lautstark sang das Publikum den Refrain von „Dirty Old Town“ mit, um anschließend stimmungsvoll den Tod von Paddy Murphy zu betrauern. „Wir freuen uns schon immer über den Auftritt, die sorgen einfach für tolle Stimmung und sind richtig gut“, lobten zwei Besucherinnen die Auftritte der Band, die sich zwar dem Celtic-Rock verschrieben hat und immer wieder traditionelle Melodien einbindet, aber auch nicht vor Arrangements von Titeln aus dem Radio zurückschreckt, wie sie nach der Pause bewiesen. Den Anfang machte allerdings ein „Mädchensong“. „Das haben wir lange nicht gespielt, aber jetzt mit Ardenti F'lumine passt es wieder“, meinte Sean O'Inis, um mit „Blow Boys Blow“ direkt danach ein „Jungenlied“ zu singen. Dann machte er es spannend: „Wir bekamen den Tipp, doch mal ein Lied aus dem Radio zu arrangieren und haben uns dann Modern Talking ausgesucht“, wartete er gut gelaunt auf die Reaktion des Publikum, die auch prompt kam. „Buh Buh“, kam es aus den Reihen. Die Menge wollte sich erst nicht darauf einlassen. Gespielt wurde „Cherry, Cherry Lady“ dann aber trotzdem und zwar perfekt, selbst der Gesang wurde exakt wieder gegeben. Letztendlich sehr zur Begeisterung des Publikums, das noch mehr Spaß hatte beim anschließenden Kurzausflug in die Schlagerwelt und am Ende belohnt wurde mit einem kreativen Arrangement zu einem alten Slade-Titel: „Run Runaway“.