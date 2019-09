Ein Publikumsmagnet: Das Quiz der Sparkasse lockt viele Besucher zur Barrier Gewerbeschau. (Vasil Dinev)

Syke-Barrien. Der Barrier Werbering ließ es krachen am Wochenende – und das so richtig. Neben der Feuerwehrtechnischen Zentrale lockten die Veranstalter mit ihrem Herbstmarkt und der Gewerbeschau. Alle zwei Jahre veranstaltet der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden dieses beliebte Event. In diesem September zum ersten Mal unter der Ägide des neuen Werbering-Vorsitzenden Christian Eilers, dem seine Zufriedenheit anzusehen war. „Ich glaube, man muss mir am Montag dieses Lächeln aus dem Gesicht operieren, das ist jetzt schon festgewachsen“, strahlte Eilers am Sonnabendabend.

Zuvor hatte er gerade diverse Preise und Pokale verteilt. Denn beim absoluten Magneten, dem ersten Bullenreiten hier vor Ort, war einiges für die Besten ausgelobt worden. „Wir wollen damit natürlich einerseits den Spaßfaktor erhöhen, aber andererseits auch die hiesigen Vereine fördern“, sagte der Betreiber des VBD (Verbraucher-Dienst). Immerhin gab es neben bronzenen, silbernen und goldigen Bullen-Pokalen auch Geldpreise sowie einen Hubschrauberrundflug.

Und so versuchten sich also unter anderem Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW), der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), des Reitvereins Sudweyhe und vom Förderverein Barrier Bad ihr Glück. Bis Stufe acht des wackelnden Bullenimitats schaffte es kaum einer. Trotzdem, es gab Preise, den ersten erhielt Kristin Brand vom Sudweyher Reitverein, also 333 Euro. Es war wohl Brands Glückstag, denn auch der Hubschrauberrundflug ging bei der Verlosung an sie. Den zweiten Platz und 150 Euro gewann der Förderverein Barrier Bad und den dritten schließlich das THW. „Wir haben aber noch einen Exra-Gewinn in Höhe von 100 Euro für den Verein, von dem die meisten Mitglieder diesen Bullriding-Contest bestritten haben, nämlich die DLRG“, freute sich Eilers.

Zufrieden zeigte er sich auch mit der neuen Aufteilung der Stände drinnen im Zelt und draußen. Eine große Hilfe – das wollte er besonders betonen – war Horst Saade. Der alte und neue Marktmeister hatte mit Unterstützung von Hans Georg Göbel wieder alles vermessen und strahlte ebenfalls über diese sehr gut besuchten Tage: „Da haben wir wohl alles richtig gemacht.“ Damit hatte er Recht, denn die Getränke- und Essensstände waren immerzu umlagert.

Eine kleine Gartenanlage stellte die optische Attraktion am Eingang der Gewerbeschau dar. Der Gartenbaubetrieb Turner hatte – wie immer – einige verlockend schöne Beete mit farblich abgestimmten Blühpflanzen angelegt. Nach den ungewöhnlichen Trennwänden wurde gefragt: „Das sind Sichtschutz-Elemente aus Corten-Stahl, von uns individuell bearbeitet und sehr pflegegleicht.“

Auf gut gelaunte Standbetreiber konnte man allenthalben treffen. „Viele Gespräche führen wir hier mit Interessierten“, lautete die Meinung von vielen. So bei dem Seniorenbeirat Syke, wo sich Hans Joachim Wittrock über die rege Nachfrage freute.

Dazu gesellten sich Infostände, an denen sichtlich viele Besucher Interesse zeigten. Besonders beim Förderverein des Barrier Hallenbades – eine Premiere für den Verein hier – wurde gestaunt, denn manch ein Gast erfuhr zum ersten Mal, dass das kleine Schwimmbad nicht mehr in der Verantwortung der Stadt betrieben wird. Vielmehr sorgt nunmehr der Verein selbst für die Aufrechterhaltung.

Ganz neu dabei war gleichfalls Susanne Helms mit ihrer Barrier Seifenmanufaktur, also handgemachten Naturseifen in eigenwilligen Kreationen. Außerdem Malermeister Menzel mit seinem Team aus Weyhe. Um ihr Angebot anschaulicher zu gestalten, hatten sie eine Menge Platten mit Beispielen für Wanddekorationen dabei. So erklärte Andrea Segelke: „Wir stellen Kreativ-Techniken vor.“

Schon fast traditionell bei dieser 19. Gewerbeschau konnte man bei der Sparkasse an einer Quizshow teilnehmen. Oder Informationen über Immobilien bei der Volksbank bekommen. Oder am Stand von Blumen und Wein einen guten trockenen Roten, den „Platzhirsch“ aus Baden-Württemberg, verkosten. Betreiberin Marita Fröhlke freute sich: „Das ist hier dieses Mal wunderbar lebendig, schon fast wie ein Volksfest.“

Vielleicht tat der Regen am Sonnabend der Sache einen kleinen Abbruch, man konnte ja nicht im Zelt Schutz suchen – aber der Stimmung sicherlich nicht. Rundum gelungen, dieser Meinung waren der Werbering, der Vorstand und alle Teilnehmer sicherlich.