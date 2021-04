Zur Tatzeit arbeitete der Angeklagte im Syker Finanzamt. Mittlerweile ist der 29-Jährige vom Dienst suspendiert. (Michael Galian)

Verden/Syke. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift von „Spielleidenschaft“ aus. Doch bei dem 29-Jährigen, der als Mitarbeiter des Finanzamts Syke rund 927.000 Euro veruntreut haben soll, reicht die Problematik über eine Passion offenbar weit hinaus. Laut des hinzugezogenen psychiatrischen Sachverständigen besteht eine hochgradige pathologische Spielsucht. Im Prozess am Landgericht Verden hieß es am Montag aber auch, es hätten sich dennoch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Mannes zur Tatzeit erheblich eingeschränkt gewesen sein könnte.

Der nach Auffliegen seiner mutmaßlichen Machenschaften im April 2020 sofort vom Dienst suspendierte Steueramtsinspektor muss sich, wie berichtet, wegen 81 Fällen der Untreue und Steuerhinterziehung vor der großen Wirtschaftsstrafkammer verantworten. Zum Auftakt der Hauptverhandlung hatte er in der vergangenen Woche ein umfassendes Geständnis abgelegt (wir berichteten). Dass er seit Oktober 2017 immer wieder Geld auf sein Privatkonto transferiert habe, sei Folge seiner „massiven Spielsucht“ und eines sich stetig steigernden „Suchtdrucks“ gewesen.

Wie es sich damit aus Expertensicht verhält, war nach Angaben des Gerichts zu klären, um vor allem die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten bewerten zu können. Mit einem entsprechenden Gutachten wurde der forensische Psychiater und Psychotherapeut Christian Riedemann beauftragt. Der Leiter des Maßregelvollzugs Bad Rehburg hat den 29-Jährigen im Februar eingehend exploriert. Die Erläuterung seiner Ergebnisse und die zahlreichen Nachfragen, die sich daraus besonders für den Verteidiger ergaben, bildeten den Schwerpunkt des zweiten Verhandlungstages.

Neu war die Untersuchungssituation für den Angeklagten nicht. Er hat sich bereits drei Monate, bis Mitte Dezember 2020, zwecks stationärer Behandlung in einer Fachklinik für Suchterkrankungen befunden. Dort seien ebenfalls schon pathologisches Spielen und depressive Episoden diagnostiziert worden. Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung und auf eine andere, „stoffgebundene“ Sucht, etwa bezüglich Alkohol, Cannabis und Kokain, hätten die Ärzte in der „Spielklinik“ nicht festgestellt. Dies deckt sich mit den Resultaten, die Riedemanns eigene Untersuchung erbracht hat.

Ab 2009 habe der „beruflich erfolgreiche“ Angeklagte „vermehrt um Geld gespielt“, seine Eltern sollen seine Sperrung in einigen Casinos in Norddeutschland veranlasst und auch bis zu 40.000 Euro zur Begleichung von Schulden zur Verfügung gestellt haben. Auf die Dauer war der Mann aber nicht vom Glücksspiel abzubringen. Vor seiner Lebensgefährtin habe er seinen sich stetig steigernden Spielkonsum weitgehend verheimlichen können. Auch nach Bekanntwerden seiner Taten, so soll der Angeklagte dem Gutachter vermittelt haben, nähmen ihn Eltern, Verlobte und Freunde „als krank, nicht als kriminell wahr“.

Eine pathologische Spielsucht „im oberen Bereich“ sei dem 29-Jährigen mit Sicherheit zu bescheinigen, so der Sachverständige. Diese erreiche aber nicht den Grad einer im juristischen Sinne schweren seelischen Störung, die zur Annahme einer Schuldunfähigkeit führe. Warum Riedemann zwar eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit im Tatzeitraum zugrunde legt, aber keine erheblich eingeschränkte, veranlasste den Verteidiger und auch das Gericht zu vielen Nachfragen. Doch der Gutachter blieb dabei.

Bei einer stark eingeschränkten Einsichts- und Steuerungsfähigkeit wäre der Angeklagte beispielsweise nicht in der Lage gewesen, über einen so langen Zeitraum die illegalen Transaktionen zu tätigen: Dies wäre mit den Abläufen nicht vereinbar. Ihm sei auch bewusst gewesen, „Verbotenes“ zu tun. Zudem habe er das erlangte Geld nicht nur zur Befriedigung seiner ausgeprägten Glücksspielsucht genutzt. In diesem Zusammenhang verwies Riedemann unter anderem auf den Kauf eines Autos für mehr als 20.000 Euro und, die Komplettbezahlung von 10.000 Euro einer – noch nicht angetretenen – Hochzeitsreise.

Er habe keine Zweifel an der Schwere der Spielsucht, so der Forensiker, aber diese habe nicht dazu geführt, dass der Mann das Risiko seiner Handlungen nicht mehr realisiert habe. „Er konnte sich trotzdem noch ausreichend kontrollieren.“ Der 29-Jährige will zum Schluss zwölf bis 14 Stunden pro Tag online gespielt haben. Als kein Geld mehr da gewesen sei, habe er sogar „alkoholfreies“ Spielen betrieben, also ohne finanziellen Einsatz.