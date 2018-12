Bassums Bürgermeister Christian Porsch und Kämmerin Anke Schulz sind zufrieden mit den Zahlen des Haushaltsentwurfs für 2019. Dennoch wissen beide, dass sich die Situation auch schnell wieder ändern kann. (Michael Braunschädel)

Bassum. Die gute Nachricht vorweg: Bassum hat in diesem Jahr keinen neuen Kredit aufgenommen, sondern nur getilgt. Das bedeutet, dass die Rücklagen der Stadt erhöht werden. Die Höhe der Kredite beläuft sich nun auf 3,5 Millionen Euro. Darüber hinaus weist der Haushaltsentwurf einen Überschuss in Höhe von etwa 690 000 Euro aus – auch dieser ist höher als zunächst geplant. Rund 26,7 Millionen Euro an Erträgen stehen knapp 26 Millionen Euro an Aufwendungen gegenüber: Der Ergebnishaushalt ist also ausgeglichen. Kein Wunder, dass Bürgermeister Christian Porsch bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats sagte, dass es in Bassum gut laufe.

Wie gut es der Lindenstadt momentan geht, das zeigt sich auch daran, dass Bassum theoretisch im kommenden Jahr Aufträge für Investitionen in Höhe von 12 Millionen Euro erteilen könnte. Diese Summe setzt sich zum einen aus den Auszahlungen für Investitionen (rund vier Millionen Euro) und den Verpflichtungsermächtigungen (rund acht Millionen Euro) zusammen. Auch hinsichtlich der Steuereinnahmen sieht es derzeit ganz gut aus. So plant Bassums Kämmerin Anke Schulz mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 7,5 Millionen Euro und einer Einkommenssteuer von 7,2 Millionen Euro. In überschwänglicher Euphorie will sie dagegen nicht verfallen. „Wir müssen unseren Geldbeutel aber immer wieder anpassen“, warnt Bassums Kämmerin Anke Schulz vor einem zu sorglosen Umgang. Außerdem – und da stimmt ihr Bürgermeister Porsch zu – könne man nicht voraussagen, wie lange die gute wirtschaftliche Lage anhalte. Doch zeige die hohe Einkommenssteuer, dass immer weniger Menschen in Bassum arbeitslos seien. „Im Moment sieht es so aus, als ob wir die Projekte alle stemmen können“, sagt Schulz.

Zudem profitiert auch die Lindenstadt von der derzeitigen Niedrigzinsphase, sodass man in dieser Phase investiert. „Das Top-Thema ist natürlich das Rathaus“, sagt Porsch. Im dritten Quartal des kommenden Jahres soll der Auftrag vergeben werden, sodass die Mitarbeiter 2021 in das neue Gebäude einziehen können. Kostenpunkt: 6,1 Millionen Euro. Als einen zweiten Schwerpunkt für den Haushaltsentwurf ist das Feuerwehrhaus Bramstedt (700 000 Euro) gesetzt. Das Gelände für den Neubau wurde bereits gekauft. Dort wird ebenfalls im kommenden Jahr der Auftrag vergeben. Der Einzug ist für 2020 geplant.

Allerdings soll das kommende Jahr nicht nur aus Planungen bestehen. Die Bürgerinnen und Bürger Bassums dürfen sich auch auf die eine oder andere Projekt-Realisierung freuen. So wird der Bahnhofsvorplatz für rund 585 000 Euro umgestaltet. Der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung der überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt (der SYKER KURIER berichtete). Zudem soll die Sporthalle in Bramstedt saniert werden (198 000 Euro). Für die Kita „Kinder-Reich“ soll im kommenden Jahr ein neuer Mitarbeiterraum geschaffen werden (503 000 Euro), damit im derzeitigen die Arbeiten für einen Ruhe- und Wickelraum beginnen können.

Außerdem will die Stadt im Jahr 2019 weitere Projekte aus dem Haushalt 2018 umsetzen. Dazu gehören: die Erweiterung des Feuerwehrhauses Wedehorn (240 000 Euro), ein Feuerwehrfahrzeug für die Wehr in Bramstedt (270 000 Euro) sowie die Beschaffung von Fernmeldeempfängern für die digitale Alarmierung (100 000 Euro).

Des Weiteren arbeitet die Stadt Bassum weiter an ihrer Außenwirkung: „Damit Menschen sich in Bassum wohlfühlen und neue Bürgerinnen und Bürger Bassum als Lebensmittelpunkt wählen“, macht der Bürgermeister deutlich. Dazu gehören neben einem neuen Logo, der Ausschilderung von sogenannten Points of Interest (interessante Orte) und einem Image-Film auch der Duft- und Kräutergarten beim Stiftpark. Wenn nun die Kommunalaufsicht auch grünes Licht gibt, dann können die geplanten Arbeiten auch wirklich beginnen.