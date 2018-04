Immer den Schildern nach: Ingrid Skripalle (Mitte) und ihre Mitstreiter haben auf den Bassumer Rundwanderwegen neue Wegweiser angebracht. (Dorit Schlemermeyer)

Bassum. 90 Kilometer und 14 Rundwanderwege – so lautet die stolze Bilanz der Zusammenarbeit einer engagierten Gruppe von Ehrenamtlichen mit der Agenda-Gruppe 21 Stadtbild und Touristik sowie dem Tourismusbüro der Stadt Bassum. Jetzt wurden sie von Susanne Vogelberg vom Tourismusbüro im Rathaussaal vorgestellt, darunter auch ein neuer Weg mit dem schönen Namen „Wiesentalweg“, der eine Verbindung zwischen Bramstedt und Nordwohlde schafft und durch das idyllische Finkenbachtal führt. Auch die Richtung des Laubfroschwegs in Hallstedt hat sich ein wenig verändert, und der Scheunenweg in Neubruchhausen führt jetzt direkt am Mühlengelände vorbei. Wanderer dürfen sich also auf interessante Erkundungen freuen.

Seit 2011 arbeitet die Arbeitsgruppe daran, Rundwanderwege in der landschaftlich reizvollen Umgebung Bassums auszuarbeiten. Damit möchte man Wanderern die Möglichkeit geben, auf ausgewiesenen Wanderwegen die abwechslungsreiche Naturlandschaft mit zahlreichen Kulturdenkmälern in einer großflächigen Kommune kennenzulernen – die immerhin fast 170 Quadratkilometer umfasst. 2014 wurde die Ausschilderung der Wege abgeschlossen und mit der Unterstützung der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung Wanderbroschüren erstellt. 2018 sind alle Wege noch einmal überarbeitet, die Beschilderung ausgebessert, erweitert und neues Kartenmaterial erstellt worden.

Susanne Vogelberg freute sich besonders, einen neuen Weg präsentieren zu können: „Irgendwie fehlte eine gelungene Verbindung zwischen den Wanderwegen in Bramstedt und dem Tannenweg in Nordwohlde. Durch die Anlegung des neuen Wiesentalweges ist diese Verbindung jetzt hergestellt.“ Und es gibt weitere Neuerungen. So weist die Legende des neuen Kartenmaterials auf noch mehr Entdeckungen am Wegesrand hin, wie dem "Kiek Rin" in Högenhausen, das immer Getränke bereit hält, und dem Hallstedter Büdchen mit seinen hausgemachten Spezialitäten. Hier gibt es aber nicht nur Marmelade und Co. zu kaufen. Ebenso können Wandergruppen nach vorheriger Bestellung Rast machen und sich mit Getränken aus dem Erdkeller versorgen, informierte Fritz Kohnert über das auch für Fahrradgruppen interessante Angebot.

Und es gab noch eine gute Nachricht für Wanderer in Hallstedt: Der dort beginnende Laubfroschweg führt jetzt direkt zur Bassumer Apfelroute. Die einzelnen Rundwanderwege haben eine Länge von drei bis zehn Kilometern und lassen sich zum Teil miteinander kombinieren. „Wir wollten unbedingt, dass der Scheunenweg am neuen Mühlengelände vorbei führt, das tut er jetzt. Und wir haben auch eine direkte Verbindung zum Scheunenviertel hergestellt“, schilderte Gerda Lüdeke die Intention der Neubruchhauser Gruppe. Zusammen mit Gästeführerin Ingrid Skripalle erwanderte sie die Wege und wurde von dieser auf fehlende Hinweise aufmerksam gemacht. „Als Ortskundige weiß man ja genau, wo es lang geht. Aber wer nicht von hier kommt, kann da ganz andere Schwierigkeiten haben, den Weg zu finden“. So ist auch die Beschilderung der drei Neubruchhauser Wege verbessert worden. „Jetzt sind wir mit unseren drei Wegen in unserer wunderschönen Landschaft gut aufgestellt“, so Lüdeke.

Das habe auch der Deutsche Wanderverein festgestellt, der strenge Anforderungen an einen zertifizierten Qualitätsweg stelle, denn der müsse naturnah, abwechslungsreich, von Sehenwürdigkeiten gesäumt und mit Gastronomie ausgestattet sein. Viel Spannendes also zu entdecken für Wanderer und Fahrradfahrer. Die neuen Wanderwegflyer liegen im Bürgerservice, Alte Poststraße 10, aus. Dort kann man auch alle Infobroschüren in einer kleinen Mappe zusammengefasst erhalten. Auf Wunsch werden sie auch zugesendet. Die Routen sind auf www.geolife.de und bei www.geoweb.de digital abrufbar.