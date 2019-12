Noch kein Alltag in Hardenbostel. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg stoppte vorerst den Bau eines Hähnchen-Maststalls. (Björn Hake)

Der Baustart einer Mastanlage für 39.900 Hähnchen in Hardenbostel bei Asendorf ist vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg vorerst gestoppt worden. Das OVG bestätigte damit das Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover, allerdings aus anderen Gründen. Laut OVG-Pressesprecher Heiko Leitsch habe kein Gutachten zu den Bio-Aerosolen vorgelegen. Das Verwaltungsgericht sah entsprechend das Vorsorgeprinzip verletzt, es würde eine zu hohe Konzentration von Staphylokokken befürchtet. Das OVG sah die künftige Konzentration der Bio-Aerosole als gering an. Dafür monierte der zwölfte Senat des OVG die zu geringe Laufzeit der Pachtverträge der Landwirtin Iris Flentje.

Sie ist es, die in Hardenbostel diese Hähnchenmastanlage bauen will. Für ihren Sohn, der von Schweinen auf Hähnchen umstellen möchte. Iris Flentje hatte vom Landkreis Diepholz eine sogenannte immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Bau erhalten. Doch bevor sie mit dem Bau beginnen konnte, legte der Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) für die „Initiative für gesunde Luft – für uns und unsere Kinder“ Widerspruch dagegen ein.

Darauf reagierte der Landkreis mit einer sofortigen Vollziehbarkeit der Genehmigung, die vom Verwaltungsgericht schließlich aufgehoben wurde. Der Landkreis als Antragsgegner und Iris Flentje als Beigeladene legten dagegen Beschwerde beim OVG ein. Diese Beschwerde wurde abgelehnt. Für die Beigeladene heißt das: Sie hat die Baugenehmigung, darf davon aber vorerst kein Gebrauch machen.

„Ein erster Schritt“

Für die „Initiative für gesunde Luft“ ist das ein Teilerfolg. „Das heißt, dass mit dem Bau nicht sofort begonnen werden kann“, erklärt Initiativensprecherin Christine Rohlfs. Gesamtziel sei es allerdings, dass der Landkreis die Baugenehmigung zurückzieht. „Wir wollen, dass die Landwirte offener werden für alternative Gedanken. Das wäre ein erster Schritt.“

Die „Initiative für gesunde Luft“ ist im April 2018 gegründet worden, rund einen Monat nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtes. Gegen den Bau des geplanten Hähnchenmaststalls in Hardenbostel haben die Mitglieder inzwischen 500 Unterschriften geleistet, heißt es auf ihrer Internetseite. Die Anwohner fürchten nicht nur besagte Staphylokokken, sondern auch antibiotikaresistente Keime und massiven Einsatz von Medikamenten.

Laut Christine Rohlfs will die Initiative keinem Landwirt persönlich schaden, sondern eine weiterführende Debatte über Zukunft und Form landwirtschaftlicher Produktionsweise anregen. Und das mit allen Beteiligten. Heißt: mit Landwirten, Bewohnern, Konsumenten, Verwaltung und Politik. Mehr Klasse statt Masse soll ihretwegen zukünftig die Devise in der Landwirtschaft heißen. Damit könne man auch die Verdienstmöglichkeiten der Landwirte verbessern. Ein Schritt in die Richtung ist der Initiative zufolge die Aufklärung der Konsumenten. Das ginge über verschiedene Labels, in denen unterstützenswerte bäuerliche Strukturen und Produktionen grün ausgezeichnet würden, verbesserungswürdige, aber akzeptable gelb und einige absolut schädliche rot. Zu den roten Anlagen würde aktuell die Anlage in Hardenbostel gehören.

Doch so weit ist es noch nicht. Heiko Leitsch skizziert zwei Möglichkeiten, wie es nun weitergehen könnte. Erstens: Der Landkreis muss nun den Widerspruch des Landesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz klären. Oder zweitens: Die Landwirtin muss ausreichend Flächen sicherstellen. Denn laut Paragraf 201 des Baugesetzbuches (BGB) muss ein Landwirt eine gewisse Menge an Futter für die Tiere auf eigenem Grund anbauen. Diese Fläche sieht das OVG in diesem Fall nicht erfüllt. Zudem seien die Pachtlaufzeiten nicht ausreichend. „30 Jahre wären notwendig“, erläutert Heiko Leitsch. Grund: Das sei die zu erwartende Nutzungsdauer des noch zu bauenden Maststalls. Die Pachtverträge der Beigeladenen würden aber nur über zehn, in einigen Fällen sogar nur über drei Jahre laufen.

„Noch nicht beendet“

Heißt: Die Landwirtin muss entweder ihre Pachtverträge verlängern oder gar Flächen ankaufen. Dann kann sie beim Verwaltungsgericht Hannover einen Änderungsantrag gegen die Entscheidung des OVG stellen. „Einfach gesagt: Der Streit ist noch nicht beendet“, fasst es Heiko Leitsch zusammen. Kann er auch gar nicht, denn die Verhandlung vor dem OVG war ein Eilverfahren, durch das keine endgültige Entscheidung getroffen wurde.