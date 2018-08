Ich glaub' mich tritt ein Pferd: Michael Geitner unterhält in der Reithalle des Guts Diek. (Janina Rahn)

Bassum. Was Martin Rütter für Hunde ist, ist Michael Geitner für Pferde, nämlich Trainer und in den letzten Jahren auch Comedian. Am Wochenende gastierte das bayrische Schwergewicht auf Gut Diek und etliche Gäste warteten am Freitagabend auf Bänken in der urigen Atmosphäre der Reithalle auf seinen Auftritt. Mit leckeren Snacks und Prosecco versorgt, warteten vor allem weibliche Gäste wie Claudia Schlottmann, Ellen Strathmann und Michaela Tenti aus Rehden: „Wir haben davon gelesen und uns spontan entschieden, heute diese Comedy zu sehen“, erzählte Tenti, die wie die beiden anderen aktive Reiterin ist und zudem eine Pferdepension führt.

„Ich freue mich, dass so viele Männer dabei sind“, ging Geitner gleich am Anfang auf den Umstand ein, dass er auch als Trainer und Reitlehrer vorzugsweise Umgang mit Reiter- und Besitzerinnen hat. „Ich hatte mal eine Richterin als Kundin, die für sehr harte Urteile bekannt war, aber wenn die mit ihrem Pferd zusammen war, hat sie das regelrecht verhätschelt: 'Ja da ist ja mei Bubi, wi geht’s dir, hast schon lecker gessen'“, imitierte der Pferdetrainer sie und erntete die ersten Lacher.

Seit 20 Jahren arbeite er mit Pferdenarren zusammen und habe alle Geschichten, die er erzähle, höchstselbst erlebt, erfahren die Zuhörer. Heute dürfe man einen Reitschüler auch nicht mehr kritisieren, sondern müsse immer mit der positiven Verstärkung arbeiten, besonders empfindlich reagierten die Schweizer, berichtete der Reitlehrer, um dann wieder auf sein Lieblingssthema „Frauen und Pferde" zurück zu kommen.

Eine andere Kundin sei ihm schon am Telefon skurril vorgekommen und das habe sich auch bei seinem Besuch bestätigt: Klassische Klänge im Pferdestall und ein Pferd, das sich nicht führen lassen wollte, beschrieb Geitner die prekäre Situation und nahm kein Blatt vor den Mund: „Die hatte einen an der Klatsche." Bis 2005 habe es für ihn keinen Kuschelkurs mit dem Pferd gegeben. Bis er auf die erste Pferdeflüsterin getroffen sei, habe er ihre Methoden schlicht als Hexenwerk abgetan, das nicht von Nutzen sei.

„Aber die konnte wirklich mit Pferden reden und wusste, was sie denken, tja und wenn sie das bei Pferden kann, kann sie das auch bei mir“, musste Geitner im Rückblick schmunzeln, denn kurz vorher habe er noch gedacht: „Hat die einen dicken Hintern". Acht von zehn Geschichten handelten überdies von Haflingern, und er erntete verständnisvolle Blicke vom Publikum, das offenbar ähnliche Erfahrungen mit diesen Pferden gemacht hatte.

So hätten ihn zwei Kundinnen kontaktiert mit Ladeproblemen, soll heißen: „Der Schei...gaul geht nicht auf den Anhänger“, brachte es Geitner umgangssprachlich auf den Punkt. Bis zum vorletzten Tag der Ausbildung sei das Ziel nicht erreicht worden, aber dann habe es doch auf einmal geklappt, verriet der Trainer allerdings nicht die Lösung. Und räumte mit dem Vorurteil auf, dass das Pferd niemals Schuld hat, denn ein Pferd wisse sehr wohl, was es wolle. Er habe Frauen erlebt, die ihrem Pferd, einmal mehr einem Haflinger, ein Leckerli gegeben hätten, obwohl sich das Pferd auf den Fuß der Reiterin gestellt habe. Auf Nachfrage habe die Besitzerin dann geantwortet, dass der Fuß ja schließlich nicht gebrochen sei.

Auch die Kleiderfrage spiele unter Pferdenarren eine Rolle. „Dressurreiter sind am besten gekleidet und Islandpferdebesitzer laufen im Winter in einer Art Raumanzug rum“, sorgte Geitner für etliche Lacher, um sich dann auch noch die Westernreiter vorzunehmen, die mit Sporen in den Supermarkt marschieren.

Dann war auch schon Pause und zwei Besucherinnen aus Oyten fanden das Programm sehr zutreffend: "Einige sind ja wirklich genauso, wenn es um ihre Pferde geht." Andere hatten sich dagegen mehr vom Programm versprochen. Die Idee dazu hatte Veranstalterin und Pferdetrainerin Ilka Hübner: „Ich kenne Michael Geitner, weil ich bei ihm meinen Trainerschein gemacht habe, und da er vorzugsweise im Süden auftritt, wollte ich ihn unbedingt mal für unser Gut verpflichten."