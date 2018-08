Twistringen. Ein Einsatzende vor Einsatzbeginn hat es für die Twistringer Ortswehr am Montag gegeben. Wie der Stadtfeuerwehrpressesprecher Jens Meyer mitteilt, ertönten die Sirenen morgens um 9.09 Uhr. Die Brandmeldeanlage eines Verbrauchermarktes an der Bremer Straße löste aus. Statt eines Feuers waren jedoch Handwerkerarbeiten Auslöser der Anlage. Sehr schnell sei per Telefon die Entwarnung gekommen, sodass die rund 20 Kräfte an den Feuerwehrhäusern Twistringen und Marhorst nicht mehr ausrücken brauchten.