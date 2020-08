Beim Auftritt von Voice Over Piano im Maximilian machten es sich zahlreiche Gäste mit ausreichend Abstand an den Tischen bequem. Das Konzert war ausverkauft und das Wetter spielte kurz vor dem Start dann auch noch mit. (Vasil Dinev)

Schon zwei Stunden bevor es los ging, hat sich vor dem Maximilian gezeigt: Voice over Piano lockte viele Zuhörer an, die in langer Schlange für den Auftritt anstanden, der doch erst um 19 Uhr beginnen sollte. Bis dahin gab es jedoch noch zwei Stunden bangen Wartens, denn das sonnige Wetter dieses Sonnabends war umgeschlagen und eine schwarze Wolkenwand entließ ab 18 Uhr einige Schauer. Und Regen und eine Veranstaltung im Innenhof des Restaurants in Syke – das hätte nicht gepasst.

Bange Spannung herrschte daher sowohl bei der Band, als auch bei den vielen Gästen, die sich wegen des Regens auf der Terrasse unter Vordach und Sonnenschirm geflüchtet hatten. Etliche Gäste wussten aber, das Beste aus der Situation zu machen und ließen sich die Menüs aus der Restaurantküche servieren.

Dann endlich: Etwa um 19 Uhr hatte der Himmel ein Einsehen, es wurde wieder heller, der Regen hörte auf und die enorm engagierte Bedienmannschaft trocknete Tische und Bänke soweit möglich und deckte die Tische sogar für die Gäste neu ein. Das war auch das Signal für die Bühnenmannschaft, schnell und gekonnt abgedeckte Musikgeräte bereit zu machen und die Scheinwerfer für Bühnenlicht und farbige Hintergrundbeleuchtung herzurichten. Die vielen Gäste begannen, sich locker an die mit gutem Abstand gestellten Tische zu setzen, alle hatten dem Regen getrotzt und waren geblieben. Zum Auftakt des Auftritts konnte Pianist und Moderator Thomas Blaeschke zufrieden feststellen, dass das Konzert ausverkauft war.

Blaeschke erzählte dann auch davon, wie das Duo die Corona-Krise bislang erlebt hatte: Es sei eine trostlose Zeit gewesen, berichtete er. Man habe dann mit den Möglichkeiten der Internetübertragung neue Wege beschritten, aber es sei schon etwas unheimlich, in einer menschenleeren Spielstätte, wie dem Metropoltheater oder dem Bremer Flugplatz, zu stehen. Per Live-Schaltungen wurden Bilder aus San Francisco und New York eingeblendet, beides nachts menschenleere Städte. New York war dann auch das Stichwort für Sängerin Sara Dähn, die schon längst in sommerlich luftiger Kleidung am Mikrofon stand und auf ihren ersten Song wartete. Kein Wunder, es war „New York, New York“ von Frank Sinatra. Das Programm von Voice Over Piano mit Band stand unter dem Thema „Musical Meets Rock & Pop“ und mit der ausdrucksstarken Stimme von Sara Dähn präsentierte die hervorragend eingespielte Band in zwei Sets viele Lieder aus Musicals wie „Cats“. Neben dem Bandleader Thomas Blaeschke am Piano spielten an der E-Gitarre Jan-Olof Rodt und Frederic Drobnjak sowie am E-Bass Stephan Werner – und ein starkes Rhythmusfundament steuerte außerdem der gebürtige Weyher Mark Wetjen an den Drums bei.

Von kratzig bis sanft

In einer Zwischenansage wies Thomas Blaeschke ausdrücklich darauf hin, dass man unbedingt an den Corona-Schutz denken solle, sobald man die Tische verlasse. Es habe viel Mühe gekostet, mithilfe der Behörden ein Schutzkonzept für diese Veranstaltung genehmigt zu bekommen. Danach ging es weiter mit einem Lied aus einem Musical, nämlich „Starlight Express“. Aber auch bei Sängerinnen wie Trude Herr („Ich will keine Schokolade“) war man für das Programm fündig geworden. Sara Dähn konnte hier beweisen, dass sie sich auch zur lauten und kratzigen Stimme steigern konnte.

Ihre Wandelbarkeit zeigte sie danach auch mit dem Lied „Non, je ne regrette rien“, das eher sanfter als das Original mit Edith Piaf war. Sie hätte auch Piaf gekonnt, meinte Sarah Dähn und gab eine Probe mit angerauter Stimme. Von den angeblich 84 Strophen des Cohen-Titels „Hallelujah“ hatte man drei ausgewählt, und kaum waren die letzten Töne verklungen, da erstrahlten die hohen Bäume hinter dem Restaurant in einer späten Abendsonne. „Hallelujah“, es war gut gegangen mit dem Wetter für diesen Abend. Nachdrücklich dankte Thomas Blaeschke den vielen Unterstützern, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Das erste Set ging zu Ende mit Scorpions „Wind Of Change“, eingeleitet durch das Rotorengeknatter eines Hubschraubers, dazu eine Menschenmenge, die „Wir sind das Volk“ skandierte. Wie zur Betonung der Notwendigkeit jenes Wandels vor 20 Jahren kamen die Drums hier sehr druckvoll, und Sara Dähn präsentierte ihre Fähigkeit, Töne sehr lang, sehr laut halten zu können. Das zweite, etwas druckvoller gespielte Set war wieder ein bunter Querschnitt aus Musical, Rock und Pop. Logisch, dass Queen („Somebody To Love“) auch nicht fehlen durfte.

Jedes Lied bekam viel Beifall und am Ende konnte die Band den Abend nicht ohne eine Zugabe beenden, die von ihren Zuhörern, die alle trotz der inzwischen eingetretenen Kühle bis zum Schluss geblieben waren, eingefordert wurde.