17 Chorsänger hatten sich beim Workshop eingefunden. Das Gelernte brachten sie beim Abschlusskonzert eindrucksvoll zu Gehör. (Vasil Dinev)

Asendorf. „Ich bin neugierig auf das, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen“, so die Aussage, die am häufigsten beim Vorgespräch für den Musik-Workshop „Haste Töne“ im Gemeindehaus in Asendorf zu hören war. 30 Musikbegeisterte aller Altersstufen, mit und ohne Vorkenntnissen, auch aus umliegenden Gemeinden, waren am Wochenende dem Aufruf der Kirchenvorsteher Dagmar Focke, Joanna Menke, Ronald Steinbrügger und Katja Sturhan gefolgt, an einem musikalischen Wochenend-Workshop teilzunehmen. Die Gesamtleitung übernahm Kirchenmusiker Dietrich Wimmer aus Bruchhausen-Vilsen.

Die Idee zu diesem Event reifte nach dem Medzl-Konzert im Dezember, als 2000 Euro als Spende aus dem Reinerlös an die Kirchengemeinde flossen. Opernsängerin Daniela Perdescu scharte 17 Chorsänger um sich, um vier Lieder einzuüben. Eine Mammutaufgabe für einen einzigen Übungstag. Die einzelnen Stimmlagen bei „Yesterday“, Sopran, Alt und zwei Bassstimmen, wurden solo und mit und ohne Klavierbegleitung geübt, und mehrfach im Zusammenklang. „Atmen an den richtigen Stellen, die Texte nicht zu lang ziehen, dann fehlt die Luft“, lautete der Ratschlag der Sängerin. Sie betreut unter anderem mehrere Chöre.

Die sechs Percussion-Anfänger vom Schul- bis zum Rentenalter fanden Unterstützung durch Rolf „Sancho“ Sannemann. Ehe im Freien bei mildem Spätsommerwetter die Kongas, die Djembé, eine Bechertrommel aus einem ausgehöhlten Baumstamm, Caxixis, Bastrasseln, gefüllt mit Kieseln oder Samen und die Tempelblocks, kleine Schlitztrommeln, am Übungstag zum Einsatz kamen, wurde erst einmal klatschend das Zwölfer-Rhythmus-Mantra geübt und im Takt „Ga Ma La Ga Ma La“ dazu gemurmelt. Gar nicht einfach für manchen, seinen Rhythmus zu halten, wenn Nebenfrau oder -mann einen schnelleren Takt schlug. Wanja Sturhan, Gymnasiast der zehnten Klasse freute sich darauf, am Schlagzeug Teil der Workshop-Band zu werden. Gitarre und Bass vervollständigten die Truppe. Dietrich Wimmer begleitete am Keyboard.

Ein junger Trompeter, zuständig für die „Sparte Blech“, wurde kurzerhand integriert. Sein Instrumenten-Kollege musste wegen einer Erkrankung leider aussteigen. Mieke Cordes und Katja Sturhan übernahmen den Gesangspart. Das Spielen auf Orffschen Instrumenten mit Anja Marcks für Vier- bis Zehnjährige entfiel bei nur drei Anmeldungen.

Begeistert war Wimmer vom problemlosen Einstieg aller Probanden beim gemeinsamen Gesang eines ihnen bisher nicht bekannten Kanons. „Den Begriff Achtsamkeit möchte ich an diesem Wochenende über unser gemeinsames Proben stellen“, sagte er zu Beginn. „Gerade Musiker müssen beim Musizieren aufeinander hören, darauf achten, dass keiner untergeht. Achtsam zu sein erleichtert einem aber auch das ganze Leben“, teilte er seine Erfahrung. Vorab übte Wimmer, was er sich für den gemeinsamen Auftritt aller Mitwirkenden für die Kirchenbesucher zum Auftakt der Veranstaltung am Sonntag um 17 Uhr ausgedacht hatte. Leises Aneinanderreiben der Hände, als raschele Papier. Zartes Klopfen auf das Holz der Bänke, Murmeln, um die Aufmerksamkeit der Gekommenen zu erringen. Dieser „Geräuschteppich“, gefolgt vom Ruf: „Am Anfang schuf Gott“, worauf die Gruppe mit den Worten „Himmel und Erde“ einfiel, soll als Überraschungseffekt vor dem musikalischen Part einen Augenblick des Erstaunens und der Stille danach hervorrufen. Von „Nakupenda Africa“ zu „Knockin On Heaven‘s Door“ über „Du bist es Herr, der mein Leben erhält“ gefolgt von „Hey Jude“ und mehr bot diese Workshop-Musikgruppe ein erstaunliches Repertoire, einstudiert in wenigen Stunden am Vortag. Da wäre zu wünschen, dass bei so viel Begeisterung und Können und auch dem Entdecken bisher unbekannter Talente sich diese Truppe ein weiteres Mal präsentiert. Wie wäre es mit dem Künstlernamen die „Marcellus-Allrounder“?