Hatten die Hände voll zu tun: Ulla Mally (von links), Peter Teske mit seinem selbst gebauten Vogelhaus und Sabine Müller. (Janina Rahn)

Bassum-Bramstedt. Der Großteil der Arbeit liegt schon hinter ihnen. „Wir müssen die Straße am Dienstag nur noch begehen und die Seitenstreifen mähen“, erzählt Ulla Mally. Sie ist eine von insgesamt fünf Organisatoren des Bramstedter Straßenflohmarkts. Bereits zum sechsten Mal verwandelt sich der Bremer Weg dann für sechs Stunden in eine Verkaufsmeile für allerhand Selbstgemachtes. Wie schon die fünf Ausgaben zuvor, haben sich die Veranstalter auch dieses Mal für den 1. Mai entschieden. Von 10 bis 16 Uhr können Gäste dann nach Herzenslust an den Ständen stöbern, flanieren, kaufen oder klönen. Der Erlös kommt dabei der Bassumer Hospizgruppe zugute. Das Geld aus dem Kaffee- und Kuchen- sowie Grillwürstchenverkauf geht wie in jedem Jahr auch dieses Mal an die Hospizgruppe Bassum.

Für dieses Jahr wünschen sich die Organisatoren einfach, dass es trocken bleibt. „Die Prognosen sehen gut aus“, ist Sabine Müller zuversichtlich. Im vergangenen Jahr fiel der Flohmarkt mehr oder weniger ins Wasser. Sturm, Regen, Kälte machten den Feiertag eher ungemütlich. „Manche sind morgens noch gekommen, haben gehofft, dass es noch besser wird und sind nach zwei Stunden gefahren“, erinnert sich Müller. Die Organisatoren haben dann einfach spontan am darauffolgenden Sonnabend einen kleinen Hofflohmarkt für die Bramstedter veranstaltet. „Es war ein netter Markt mit einer schönen Kaffeetafel“, erinnern sich die Drei. Auch in diesem Jahr gibt es Kaffee, geräucherten Lachs, Würstchen und Kuchen. Letztere sind allesamt selbst gebacken. Die Hospizgruppe, an die der Erlös geht, wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein.

Der Aufbau beginnt um 8 Uhr, damit zwei Stunden später auch die Gäste empfangen werden können. Dabei muss es gar nicht unbedingt warm und sonnig sein. Nur trocken. „Davor und danach schien nur die Sonne“, kann Mally mittlerweile über den einzigen Regentag innerhalb mehrerer Wochen nun lachen. Da für Mittwoch gutes Wetter vorhergesagt ist, sind auch die Organisatoren optimistisch.

Alle Plätze vergeben

Sabine Müller wird an diesem Tag dann alle Hände voll zu tun haben. „Ich habe mein Fahrrad hier stehen und werde auf und ab fahren. Das wird ein kleines Fitnessprogramm für mich“, weiß Sabine Müller aus Erfahrung und lacht. Sie müsse etwa die Aussteller einweisen. Mit Peter Teske hatte sie vor Jahren die Idee, einen Flohmarkt auch vor ihrer Haustür zu organisieren. „Wir sind immer gerne zu anderen Märkten gegangen“, erzählt sie. Bei den ersten zwei Märkten klaffte noch eine große Lücke zwischen den Ausstellern. „Das ist ja normal, wenn etwas Neues entsteht“, haben sich Müller und die anderen nicht unterkriegen lassen.

Mittlerweile gibt es keinen freien Platz mehr. Und dieses Jahr ist alles dabei, „von A bis Z“, wie Teske ankündigt. Insgesamt haben er und seine Kollegen 67 Standplätze vergeben. „Dann ist der Platz auch voll“, sagt Sabine Müller. Angeboten wird dann vielerlei, etwa Kunsthandwerk, Insektenhäuser, Vogelhäuschen, Gestricktes oder auch Trödel. „Alles rein private Händler, keine Profis“, betont Organisator Peter Teske. Er selbst ist handwerklich unterwegs und baut Vogelhäuser – ohne Leim und Nägel. „Da kommen 50 bis 60 Stunden zusammen“, sagt er.

Teske hat einen recht kurzen Anfahrtsweg, wohnt er doch am Bremer Weg in Bramstedt. Andere müssen da schon mehr Fahrzeit auf sich nehmen. „Wer einmal hier war, der kommt gerne wieder“, weiß Teske aus Erfahrung. So reisen auch Aussteller aus Verden an. Oder sogar aus Minden. „Ihr Mann ist in Bruchhausen-Vilsen bei den Oldtimern und sie sagt sich: ‚Bramstedt ist nicht so weit weg‘.“