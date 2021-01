Von 2018 bis 2020 gingen die Renovierungsarbeiten. Mit dem Ergebnis ist Arne Engelke-Denker zufrieden. (Vasil Dinev)

Bassum-Hallstedt. Wir befinden uns im 16. Jahrhundert: Zwischen Minden und Bremen verläuft eine bedeutende Heerstraße. Darüber hinaus gibt es in der Gegend untergeordnete Handelsstrecken, die sogenannten „Bremer Wege“. Eine dieser Straßen führt an Hallstedt vorbei. Im Terrain gibt es eine Zollstation, die von der Landesherrschaft errichtet wurde. In der Nähe der Zollstelle liegt hingegen das von Frachtfuhrleuten gefürchtete „Bremer Loch“. Die Reisenden haben Angst vor Raub und Plünderung. Also lässt die Landesherrschaft unweit des Weges eine Befestigungsanlage zum Schutz des Warentransports bauen. Die Anlage erhält den Namen „Röllinghäuser Landwehr“. Unmittelbar neben der Schutzstelle siedeln sich Bauern an. Sie unterstützen die Verteidigungskräfte und es entsteht eine kleine Siedlung mit vier Häusern – nachweislich spätestens im Jahr 1590. Heute sind dies die Häuser Hallstedt 1, 2, 3 und 21.

Hallstedt 21 wurde nun vom heutigen Eigentümer Arne Engelke-Denker und seiner Frau Kerstin Staupendahl umfassend renoviert. Denkmalschutz bestand nicht, weshalb die beiden in der Gestaltung recht frei vorgehen konnten. Dennoch sei es für sie sehr bedeutsam gewesen, möglichst viel von der originalen Bausubstanz zu erhalten. „Gerade für den Ort war es mir wichtig, dass wir nicht zu viel verändern, denn sonst wäre es ein geschichtlicher Hof weniger gewesen – zumal es inzwischen nicht mehr so viele Niedersachsen-Häuser gibt“, erklärt Engelke-Denker. Niedersachsen-Häuser wie dieses zeichnen sich dadurch aus, dass sie damals „diese ganz enge Verbindung von Landwirtschaft und Wohnen hatten“, wie der Hallstedter weiß. Bedeutet: Während sich im hinteren Teil des Bauernhauses der Wohnbereich befand, war vorne früher die Scheune zu finden. Unter anderem der dortige Fachwerk-Dielencharakter blieb bei der jetztigen Sanierung unberührt. „Schließlich weiß ich von zu Hause, wie schön so ein Fachwerk sein kann“, schwärmt der Besitzer.

Wenn der Bassumer von zu Hause spricht, ist die Rede von Hallstedt 3. Denn das ebenso geschichtsträchtige Haus gehörte früher seinem Großvater. Der Enkel wurde auf dem Hof groß und ist heute auch der Eigentümer dieses Gebäudes. „Früher waren Niedersachsen-Häuser ausnahmslos im Fachwerkstil gebaut. Doch nach und nach ist man dazu übergegangen, sie mit Mauern zu versehen. So ist das auch bei Hallstedt 3 und 21 passiert.“ 1992 ließ sein Vater jedoch Hallstedt 3 sanieren und baute dabei wieder ein Fachwerk ein. 2017 erwarb Engelke-Denker das Nachbarhaus, Hallstedt 21. Die beiden Gebäude waren derweil auch über die Jahrhunderte bereits das ein oder andere Mal verknüpft. „Durch Heirat wurden die Höfe 1758 miteinander verbunden. Danach gingen sie aber auch wieder mehrfach auseinander und wieder zusammen“, schildert der Hallstedter.

In den vergangenen Jahrzehnten war Hallstedt 21 in den Händen einer Erbengemeinschaft und wurde weiter bewohnt. „Dennoch war das Haus relativ runtergekommen. Der Sanierungsbedarf war also immens“, erinnert sich Engelke-Denker an den Start der Renovierungen im Jahr 2018. Der 51-Jährige ergänzt: „Spaßeshalber sagt man ja, bevor man so etwas saniert, kann man es gleich abreißen und neu bauen. Und das stimmt hier auf jeden Fall: Denn der Umbau war teurer als ein möglicher Neubau.“ Dennoch entschied er sich zusammen mit seiner Frau ganz bewusst für den Erhalt des alten Bauernhauses. „Aufwand und Mühe haben sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind mit der baulichen Umsetzung sehr zufrieden“, betont der Eigentümer. Die Arbeiten beschränkten sich übrigens keineswegs nur auf das Gebäude selbst. „Denn das Ensemble umfasst auch einen Schweinestall und einen Rinderstall daneben.“ Die Ställe wurden umfunktioniert und dienen inzwischen als Unterbringungsorte für Fahrzeuge und Maschinen. Ein ebenfalls enthaltendes Backhaus wird aktuell noch saniert. Ansonsten ist die Restaurierung seit Anfang des vergangenen Jahres abgeschlossen.

Nun nutzen die Eheleute das alte Bauernhaus auf gleich mehrere Arten. Zum einen hat sich Engelke-Denker im Gebäude einen beruflichen Außensitz geschaffen. Der Bassumer führt das auf Unternehmensberatung spezialisierte Transferzentrum Elbe-Weser mit Hauptsitz in Stade. „Jetzt kann ich auch in Hallstedt Beratungen und kleinere Veranstaltungen anbieten“, berichtet der Firmenleiter. Seine Frau hat das Gebäude ebenfalls beruflich für sich entdeckt – als Seminarhaus. Denn Kerstin Staupendahl bietet pferdegestütztes Persönlichkeitstraining an. Aber auch Dritte können die Räumlichkeiten für Seminare mieten. „Wir haben das Haus so hergerichtet, dass man sich gut und flexibel entfalten kann“, hebt der 51-Jährige hervor. So befinden sich im Gebäude ein kleiner Seminarraum für 14 Menschen und ein großer für 28. Auch der Innenhof kann mitgenutzt werden. Übernachtungsmöglichkeiten stehen mit einem Einzelzimmer, einem Doppelzimmer und einer Ferienwohnung ebenfalls bereit.

„Bisher haben wir von unseren Gästen ausnahmslos sehr positive Rückmeldungen erhalten“, freut sich Engelke-Denker. Gleichzeitig sei es jedoch natürlich nicht ohne Risiko, zu versuchen so ein Seminarhaus im ländlichen Raum zu etablieren. „Doch bislang sind wir mit den Buchungen sehr zufrieden“, sagt der Hallstedter. Und überhaupt erkennt er für kleine Dörfer wie Hallstedt eine Chance darin, „ohne Ende leerstehende Bausubstanz“ für Gewerbe, gerade kleinere Firmen und Dienstleiter, zu nutzen. Sieht er sich und seine Frau deshalb in einer Vorreiterrolle? „Nein, wir sind einfach nur ein Beispiel dafür, dass Gewerbe in kleinen Dörfern möglich ist. Denn wir haben in Hallstedt ja auch anderes Gewerbe wie zum Beispiel das Hallstedter Büdchen.“