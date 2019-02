Jens Hollfoth betreibt seit Januar einen Foodtruck vor den BBS in Syke. Neben einer großen Auswahl an Brötchen bietet er auch selbstgemachten Kuchen und Snacks wie Nudel- und Kartoffelsalat an. (Jonas Kako)

Syke. Coffee to go, belegte Brötchen, Kartoffelsalat, hausgemachten Mohnkuchen und kalte Erfrischungen – Hollys Food Flitzer hat all das im Angebot. Komprimiert auf zehn Quadratmeter Wohnmobilfläche. Jens Hollfoth steht vor der Berufsbildenden Schule (BBS) in Syke. Er hat sich neben seinem Wohnhaus seinen Traum auf vier Rädern erfüllt. Sein eigenes Foodmobil. Pausenversorgung der Schüler bei einem Laufweg von zwei Minuten – kein Problem. Belegte Brötchen für das anstehende Meeting – Holly düst mit seinem Food Flitzer zum anfragenden Büro. „In Windeseile“, wie er verspricht.

Jens Hollfoth alias Holly ist ganz neu im Food-Flitzer-Geschäft. Der gelernte Pfleger hat sich mit seinem rot-weißen Food-Transporter nun ein Standbein außerhalb der Altenpflege aufgebaut. „Wissen Sie, meine ursprüngliche Arbeit in der Pflege ist ein schöner Beruf, doch im Moment ist sie keine Möglichkeit mehr für mich“, sagt er. Die Pflege sei leider nur noch ein Bereich der Massenabfertigung, in dem es zu wenig Pfleger bei zu vielen Patienten gibt. Doch wie kam dann die Begeisterung für das mobile Essen? „Ich habe dort eine Marktlücke in Syke erkannt“, meint er. Schließlich sehe er immer aus seinem Wohnhaus gegenüber den BBS, wie die Schüler vom Gelände ganz bis zur Bäckerei bei Rewe laufen. Dieser Gang scheint bislang allerdings noch eine tägliche Gewohnheit zu sein, die die Jugendlichen nur schwerlich ablegen. „Im Moment läuft der Verkauf noch schleppend“, gibt Jens Hollfoth zu. Aber Gut Ding hat bekanntlich Weile. „Sie müssen sich eben erst einmal an mich gewöhnen“, tröstet er sich und lacht.

Dabei sehen Hollys selbst gemachte Speisen durchaus lecker aus. Neben einer großen Variation an belegten Brötchen, mal mit Ei, mal mit Schinken, Käse oder Salami belegt, präsentiert Hollfoth auch selbstgemachten Nudel- und Kartoffelsalat im Food Truck. Seine Nachbarin Marina Littau verspeist darüber hinaus gerade einen hausgemachten Apfelkuchen. „Ich bin hier Stammkundin, die Kuchen schmecken mir total gut“, sagt sie und strahlt. Gut findet sie neben Hollys Kuchen auch seinen Convenience-Gedanken, wie sie sagt. Denn Hollfoth ist es wichtig, kein unnötiges Plastik für sein Essen zu verwenden. Deshalb bietet er auch die derzeit modernen Bambusbecher an, eine ökologische Alternative zum Wegwerfprodukt Coffee-to-go-Becher. Doch solche Fans und Stammkunden wie seine Nachbarin würde Jens Hollfoth sich eben auch unter den Schülern wünschen. Der 17-jährige Henry Tiemann ist einer von jenen, die in ihrer Pause die immer selbe Strecke zu Rewe zurücklegen. „Ich bin noch nicht beim Food Flitzer gewesen, aber man kann sich das mal anschauen“, findet er.

Eine Woche später: Jens Hollfoth ist ganz zufrieden, wie er sagt. „Der Zulauf wird stärker“, stellt er freudig fest. Im Moment würden die Eibrötchen sehr gut laufen. Holly belegt sie nicht nur klassisch mit gekochtem Ei, sondern auch mit Rührei und Spiegelei. Und auch die Syker Unternehmen oder das Syker Gymnasium kommen mittlerweile auf ihn zu. So habe das Wohngeschäft Nesemann für seine Inventur Brötchen bei ihm bestellt und das Sekretariat des Syker Gymnasiums habe sich ebenfalls vor Kurzem von ihm beliefern lassen. „Scheint, als würde meine Werbung langsam fruchten“, meint Jens Hollfoth.

Bei der Berufsinformationsbörse der BBS vom 14. Februar bis 16. Februar wird er ebenfalls mit seinem Food-Truck dabei sein. Langfristig möchte er sein Geschäft auf jeden Fall expandieren und zum Beispiel bei Festivals dabei sein, wie er sagt. Jetzt ist er aber erst einmal voll und ganz für die Schüler der BBS und für die Syker Unternehmen da. Wer einmal Ausschau nach Hollys rot-weißem Gefährt vor der BBS halten möchte, der hat von 8 bis 13.30 Uhr Zeit. Erreichbar ist er darüber hinaus unter der Telefonnummer 01 76 / 76 86 94 40 oder per E-Mail an die Adresse info@hollys-food-flitzer.de.