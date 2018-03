Twistringen. Ein Unbekannter hat am Dienstag in Twistringen die Heckscheibe eines Fords mit einem Stein eingeworfen und ist geflüchtet. Wie die Polizei wissen lässt, ereignete sich die Tat zwischen 15 und 20.15 Uhr an der Sulinger Straße. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Twistringer Polizei unter der Nummer 0 42 43 / 94 24 20 zu melden.