Landkreis Diepholz. Heiligenloh hat das Rennen gemacht: Das zu Twistringen gehörende Dorf hat den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Auf dem zweiten Platz landete Bahrenborstel, gefolgt von Schwarme auf Rang drei. Heiligenrode wurde Vierter, Martfeld Fünfter.

Insgesamt nahmen neun Dörfer teil, zwei weitere am parallelen Sonderwettbewerb für kleine Bauernschaften und Weiler. Eine 14-köpfige Jury hatte alle Dörfer vor Kurzem bereist (wir berichteten). „Eigentlich hätte der diesjährige Kreiswettbewerb elf Sieger verdient“, sagte Elmar Könemund, der Vorsitzende der Bewertungskommission. Er weiter: „Allein der Mut und das Engagement der Dorfgemeinschaften ist anerkennenswert." Es zeige auf beeindruckende Weise, dass sich die Menschen im ländlichen Raum Gedanken über ihre Zukunft machen und auch gemeinschaftlich mit anpacken. Auch aus den Dörfern, die sich nicht ganz oben platzierten, habe die Kommission viel mitgenommen. "Besonders beeindruckend war, dass viele Dörfer die Teilnahme am Wettbewerb nutzten, um sich über die Entwicklung ihres Ortes, ihrer Heimat Gedanken zu machen", so Könemunds Fazit. Die Preisverleihung wird im Oktober stattfinden.