Ein Mann, vier Instrumente: Olaf Kurze-Evers tritt in Schwarme auf. (Vasil Dinev)

Schwarme. Cat Stevens, Bob Dylan, Woodstock – Quellen der Inspiration gab es für Olaf Kurze-Evers, Baujahr 1964, in seiner Kindheit reichlich. Inzwischen steht der 55-Jährige aus Kleinenborstel selbst auf der Bühne. Entweder als Ein-Mann-Band mit Schlagzeug, Gitarre und Mundharmonika. Oder als Harfenist. So wie beim Open-Air-Konzert am Sonnabend, 14. September, in Schwarme.

Um 18 Uhr öffnet der Kultur- und Heimatverein Eule das Areal rund um Robberts Huus, Hoyaer Straße 2. Dann wird, so Vereinsvorsitzender Hermann Schröder, schon einmal der Grill angeheizt. Denn leerer Magen hört nicht gerne zu. Eine Stunde später öffnet die Open-Air-Bühne hinter Robberts Huus und Olaf Kurz-Evers betritt die Bretter, die die Welt bedeuten. Im Gepäck hat er, neben den bereits erwähnten Instrumenten, Gassenhauer von Interpreten wie Reinhard Mey, Hannes Wader oder Bob Dylan. „Und meine Sehnsuchtsmusik“, die irische Folklore.

Olaf Kurze-Evers hat schon als Kind musiziert. Elterliches Erbe aber liege nicht vor, sagt er. Seine erste Mundharmonika hatte er sich mit sechs Jahren gekauft, sich das Spielen anschließend selbst beigebracht. Anschließend habe er lange betteln müssen, bis er seine erste Gitarre bekommen hat. 1975 war das, daran erinnert sich der Tischlermeister ganz genau. „Mit elf Jahren habe ich angefangen.“ Mit elterlicher Unterstützung indes. „Meine Mutter hatte eine Kollegin, die mir Unterricht gegeben hat.“ Und nebenan wohnten Nachbarn, „die jedes Mal an die Wand klopften, wenn ich geübt habe“.

Zur One-Man-Band mutierte er dann in den 1980er-Jahren. „Da habe ich jemanden getroffen, der das gemacht hat“, erinnert sich Olaf Kurze-Evers. Ein Freund hatte eine Trommel übrig, die sich der Autodidakt selbst umbaute. Nach „zwei, drei Monaten Übung“ konnte er das Schlagzeug über die an den Fußknöcheln befestigten Leinen bedienen. Die Mundharmonika schwebte dank einer Haltevorrichtung in Mundhöhe, die Gitarre hing über der Schulter. „So ziehe ich durch die Welt“, sagt der 55-Jährige. In Italien sei er schon gewesen als Straßenmusiker, in den Niederlanden, in Frankreich und Irland.

Auf der grünen Insel hat er sich schließlich in die Harfe verliebt. Schon vorher hat er irische Folklore gespielt in der Josy-White-Band, in der Combo Trasnú und im Trio Laundry-List, „aber nur mit der Mundharmonika“. Die Harfe aber sei ein irisches Nationalinstrument. „Die Iren gehen damit aber nicht raus“, hat Olaf Kurz-Evers bemerkt. Harfe werde zuhause gespielt, „nach draußen nehmen sie lieber die Geige oder das Banjo mit“. Der Mann aus Kleinenborstel lässt sich für den Sonnabend in Schwarme alle Optionen offen. Die Ein-Mann-Band sei etwas schmissiger unterwegs, die Harfe etwas besinnlicher. „Je nachdem, was gewünscht wird.“

Vor etwa zehn Jahren hat Olaf Kurze-Evers schon einmal open air in Schwarme musiziert. Seitdem gab es kein Heimspiel mehr für den professionellen Musiker. An den Wochenenden vor dem Auftritt in der Heimat war er in Bremerhaven und Cuxhaven unterwegs. 75 Prozent seines Einkommens generiert er über die Musik, 25 Prozent über den Bau von Fass-Saunen. Am Sonnabend müssen die Besucher keinen Eintritt bezahlen, es geht aber ein Hut herum, der Münzen und Scheine für die schwungvolle Beschallung aufnehmen könnte. Und die Bratwürstchen, die gibt es auch nicht kostenlos.