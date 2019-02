Syke. Der Briefmarkensammlerverein Syke und Umgebung hatte am vergangenen Sonntag wieder ab 9 Uhr zum Großtauschtag in die Mehrzweckhalle der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Diepholz nach Syke eingeladen. Pünktlich öffnete der Vorsitzende Manfred Bartsch die Tore der Mehrzweckhalle und begrüßte die aus dem gesamten norddeutschen Raum angereisten Hobby-Philatelisten und die, die es noch werden wollten. „Heute haben wir wieder alle hier, die handelnden Sammler und die sammelnden Händler“, freute sich Bartsch.

Die Syker Vereinsmitglieder hatten in der über 500 Quadratmeter großen Mehrzweckhalle mehrere Tischreihen aufgebaut, um den Sammlern und Händlern die Möglichkeit einer geeigneten Präsentation ihrer Briefmarken, Postkarten und der Fachliteratur zu geben. Mehr als 20 Anbieter stellten ihr Sammelgut vor, um zu verkaufen oder auch zu tauschen. Witterungsbedingt hatten einige angemeldete Händler kurzfristig abgesagt. „Ich freue mich aber sehr, dass heute vier neue Händler gekommen sind, um sich zu präsentieren. So gleichen sich Absagen und Neuzugänge immer irgendwie aus“, erklärt Manfred Bartsch.

Die große Zufriedenheit bei den Händlern und Veranstaltern übertrug sich auch schnell auf den Vorsitzenden des Syker Vereins. „Ich habe selbst schon ein Schnäppchen gemacht“, sagt Bartsch. Schon lange gesuchte vier französische Briefmarken hatte er gegen mehrere Marken aus dem Deutschen Reich getauscht. Wirkliches Geld fließt bei solchen Aktionen kaum. Der Wert des Tauschgutes wird ermittelt und gegengerechnet. Bei der Preisermittlung hilft der Michel-Katalog. Der Katalogwert ist auch die Richtschnur beim Verkauf: Entsprechend dem Zustand der Marken werden in der Regel 33 Prozent des Katalogwertes nicht überschritten. Sammlungen oder Teile davon werden üblicherweise noch günstiger abgegeben. Zehn bis 15 Prozent des Michel-Wertes sind realistisch. „Die zwei teuersten der heute angebotenen Briefmarken kommen aus dem Deutschen Reich und haben einen Wert von bis zu 3000 Euro. Was aber nach dem Eigentümerwechsel wirklich gezahlt wurde, erfahren wir vom Verein nicht“, sagt Bartsch.

Auch Werner Reimann aus Weyhe verlässt die Mehrzweckhalle voller Freude. „Heute habe ich schon lang gesuchte Ansichtskarten im Kleinformat finden und kaufen können“, berichtet er stolz. „Ich habe ein Faksimile der 1980 nach dem Probedruck nicht mehr auf den Markt gekommenen Briefmarke zu den Olympischen Spielen ergattern können“, steuert Egbert Rust aus Schwarme zur Erfolgsbilanz der Sammler bei. „Der Probedruck musste vernichtet werden, weil die Bundesrepublik Deutschland an der Olympiade nicht teilgenommen hat. Lediglich eine dieser Marken wurde in Unwissenheit von der Ehefrau des damaligen Postministers genutzt. Dieses Exemplar ist heute fast nicht mehr bezahlbar, und so freue ich mich über ein Faksimile mit Zacken“, teilt Rust sein Fachwissen.

Armin Pithan aus Wassenberg bei Mönchengladbach, Händlerstammgast seit mehr als 15 Jahren, hatte wieder den weitesten Anfahrtsweg und natürlich auch ein Schnäppchen mitgebracht. Voller Freude über das Mitbringsel zeigte er einen Brief des Enkels von Herrn von Brandes, der sich in den Jahren 1850 bis 1860 als Entdecker in Afrika auf den Weg machte. „Ich hoffe, für diese Rarität heute einen Abnehmer zu finden“, sagte Pithan.

Fast niemand verließ die Ausstellungsfläche ohne einen Fund. Auch die langjährigen Sammler Helmut Behrens und Georg Vogt aus Bassum machten ihr Ding. Lang gesuchte Briefmarken und Fachlektüre füllten die Einkaufskörbe bevor die Türen gegen 13.30 Uhr geschlossen wurden.