Langsam kippen: Jens Hansemann füllt das heiße Metall in die vorbereiteten Gussformen. (Jonas Kako)

Obwohl das Frühjahr gerade erst anläuft, ist es heiß bei Jens Hansemann. Kein Wunder, heizt der Brennofen mit seinen rund 1500 Grad die Halle der Gießerei Hepako an der Boschstraße 4 in Syke doch ordentlich auf. Schriftplatten wollen gegossen werden.

Hansemann und sein Azubi Timo Bürkle öffnen den Deckel des Ofens, heben mit einem Kran den Bottich mit dem geschmolzenen Metall heraus und fahren ihn hinüber zu den vorbereiteten Formen. Langsam neigen sie den Behälter, dessen lodernder Inhalt sich drohend dessen Kante nähert. Zähflüssig ergießt sich die geschmolzene Bronze in die Öffnungen der Formen.

Jens Hansemann dreht die Luftzufuhr des Brennofens auf. (Jonas Kako)

Plötzlich ein lautes Knacken. „Scheiße“, entfährt es Hansemann. Eine der Formen hat durch die starke Hitze einen Sprung bekommen, Stunden von Arbeit sind umsonst gewesen. „Die müssen wir noch einmal machen“, sagt Jens Hansemann resignierend. Hepako – das ist die Reminiszenz an die Gründer Henning, Palke und Koch, die das Unternehmen 1973 in Kastendiek aus der Taufe gehoben haben. 1975 zogen die drei Ingenieure um ins Syker Industriegebiet, weiß Jens Hansemann. Er wiederum ist seit seiner Lehre im Jahr 1986 im Betrieb tätig. Vor 18 Jahren hat Hansemann den Betrieb übernommen. „Damals hieß es, ‚ich habe dich zur Meisterschule angemeldet. Geh mal hin und wenn du fertig bist, übernimmst du den Betrieb‘„, erinnert er sich und lacht. Rasante Laufbahn, wenn man bedenkt, dass der Syker ursprünglich Koch werden wollte. Nun, heiß ist es an seinem jetzigen Arbeitsplatz immerhin auch. Sein täglich Lohn und Brot besteht seit Tag eins im Einschmelzen und Gießen von Aluminium, Grauguss (wie Eisen) und Bronze.

Letzte Handgriffe: Timo Bürkle befreit ein bereits gegossenes Stadt-Relief von Überresten der Gussform. (Jonas Kako)

Der Kundenstamm von Jens Hansemann reicht von Stadtverwaltungen bis hin zum Hobbykünstler. Industrie- und Kunstguss, Stadtmobiliar, Modelldampfmaschinen und Aufsitzgartenbahnen sind nur einige Verwendungszwecke seiner Werke. Sogar Ersatzteile für Oldtimer kann Jens Hansemann auf diese Weise liefern. Der Bedarf an Letzteren sei hoch, „die meisten kennen mich nur noch nicht“. Wobei das auch nur bedingt stimmen kann, wenn man bedenkt, dass die Arbeiten von Jens Hansemann nicht nur an Kunden in Deutschland, sondern auch nach Österreich, den Niederlanden und in die Schweiz geliefert werden.

Heiß, heißer, Gießerei

Wer schon einmal in der Bremer Llyod-Passage war, könnte zudem übrigens unbewusst auf die Arbeiten von Jens Hansemann und seinem Team aufmerksam geworden sein. So stammen die in den Boden eingelassenen Handabdrücke von Stars wie Hape Kerkeling oder jüngst Jan Böhmermann vom Syker Unternehmen. „Die ersten beiden von Peter Maffay und James Last waren aber noch in Beton gemacht, was sich aber abgelaufen hat. Danach entschied man sich für Bronze“, erinnert sich Hansemann. Für Bronze und damit für Syke. Da ist man doch sicher stolz wie Bolle, oder? „Das ist auf jeden Fall schön. Was ich immer faszinierend dabei finde ist die Tatsache, dass das alle überlebt. Die Platten kann man in 1000 Jahren wieder herausholen und sie sehen aus wie am ersten Tag“, erzählt Jens Hansemann mit einem Lächeln.

Die Platte mit den Handabdrücken von Jan Böhmermann, die jüngst in der Lloyd-Passage eingesetzt wurde. (Jonas Kako)

Der Tag in der Gießerei beginnt um 8 Uhr – normalerweise. „Wenn es im Sommer so schön warm ist – wie im vergangenen Jahr –, fangen wir aber schon einmal um 4 Uhr an und dann ist mittags Feierabend“, erklärt Jens Hansemann. Im vergangenen Jahr habe die Temperatur an der kältesten Stelle der Halle im Sommer rund 42 Grad betragen. Geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid: Jens Hansemann beschäftigt drei Mitarbeiter. Ein kleines Team für viel Arbeit also. Und aufstocken? „Würde ich gerne aber es ist schwer, vernünftige Leute zu bekommen“, gibt der Chef zu.

Das liegt für ihn unter anderem daran, dass in den vergangenen Dekaden von der Industrie versäumt wurde, Nachwuchs auszubilden. „Bis in die 80er-Jahre hinein war das kein Thema.“ Großen Firmen würden heutzutage jedoch sowohl die richtigen Ausbilder als auch das nötige Equipment für den Handform-Bereich fehlen. „Heute wird hauptsächlich in Maschinen gegossen, die die Arbeit machen. Die Lehrlinge bekommen gar nicht mehr mit, was tatsächlich passiert, wodurch der Gesamtablauf für sie gar nicht mehr greifbar ist“, ist Hansemann überzeugt. Die Krux: Nicht für alles gibt es Maschinen. „Wo der eine oder andere sagt, dass sie das nicht machen, sitzen wir hier und knubbeln uns einen zurecht“, sagt Jens Hansemann und schmunzelt. Er ist sicher: Gäbe es keine kleinen Gießereien wie Hepako mehr, würde es bestimmte Ersatzteile nicht mehr geben.

Um das zu verhindern, bildet Jens Hansemann selber aus. Er lockt: „Es fehlen nach wie vor Leute. Ein guter Geselle kann sicher überall gut einsteigen.“ Timo Bürkle ist das positive Beispiel. Der Azubi befindet sich im dritten Lehrjahr und liebt die abwechslungsreiche Arbeit: „Man denkt nicht immer nur geradeaus, sondern ständig um die Ecke und lernt nie aus.“ Bürkle weiß jetzt schon, dass er nach der Ausbildung bei Hepako bleiben möchte – erste Gespräche verliefen vielversprechend. Dabei habe es sogar Angebote bei größeren Unternehmen gegeben. Das kommt für den Azubi aber nicht in Frage. „Das wäre mir zu monoton. Man steht vor einer Maschine, drückt Knöpfe und hinten kommt ein Gussteil raus. Am Ende des Tages weiß ich aber nicht, was ich gemacht habe und bin unausgelastet.“