Die Mitglieder der Band sind schon lange gemeinsam auf unterschiedlichen Bühnen unterwegs, wovon ihr umfangreiches Repertoire an Songs zeugt. Coolbreeze, das sind Werner Schierenbeck (Lead-Gitarre, Gesang, Keyboard), Jürgen Mönkmeyer (Leadgesang, Gitarre), Uwe Goldschmidt (Bass), Detlef Jüptner (Drums) und Walter Schofeld (Tenor-Saxofon, Percussion). Routine, aber keine Langeweile, zeigte sich in ihrer Bühnenpräsenz. Sie hatten ihr Publikum im Blick und versuchten, sich auf die Besucher einzustellen und mit den passenden Songs auf sie zu reagieren. Die Wandelbarkeit der Stimme von Leadsänger Jürgen Mönkmeyer zeigte sich besonders beeindruckend bei Songs von Sängern wie Joe Cocker und der Band Status Quo.

Dass sie ihren Namenszug zum Aufhängen an der Bühne vergessen hatten, war nur eine Fußnote am Rande des Konzerts, die Jürgen Mönkmeyer zur Begrüßung des Publikums kurz erwähnte. Dem Publikum wünschte er: „Einen schönen Abend und viel Rock´n´Roll in den Knien." Dann ging es mit „Hound Dog“ von Etta James gleich in die Vollen. Zu „All Right Now“ von Free durfte geklatscht werden. „Gimme Some Lovin“ von der Spencer Davis Group, „Demasiado Corazon“ von Willy deVille, “Lay Down Sally” von Eric Clapton und einige andere Rock ’n’ Roll Songs schafften es anfangs nicht, die Gäste zum Tanzen zu bewegen. Man wippte auf den Stühlen der Tischgruppen im Hachegarten, genoss Cocktails, Bier und Wein, und hielt einen Plausch mit dem Tischnachbarn. Erst bei „I’ve Got Dreams To Remember” von Etta James wagten sich die ersten Tänzer auf die freie Fläche im Biergarten des Restaurants.

Auf den großen Kieselsteinen war das Tanzen nicht so einfach, aber in einigen Abständen gingen immer wieder Gäste vor die Bühne und ließen sich von den flotten Rhythmen zum Tanzen animieren. Die Bühne befand sich im Freien unterhalb einer überdachten Terrasse. Dort waren auch einige Tischgruppen für weitere Gäste aufgestellt, doch einige Plätze blieben wohl aufgrund der sich abzeichnenden Regenwolken leer. „Ich finde es gut, dass es so etwas in Syke gibt. Man sitzt hier im Grünen, kann Musik hören und Tanzen und hat allen Komfort. Die Band macht auch gute Stimmung“, meinte eine Sykerin, die mit ihrer Freundin zu dem Pfingstkonzert im Hachegarten gekommen war.