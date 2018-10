Mehr Platz, mehr Möglichkeiten: Sabrina Scharf (links) und ihre Auszubildende Chiara Haf fühlen sich in den neuen Räumlichkeiten schon wohl. (Micha Bustian)

Bassum. Die Visitenkarten sind noch nicht geändert. Bahnhofstraße 17 steht darauf, Haus der Gesundheit. Dabei ist das Bassumer Geschäft der Kette Kind Hörgeräte schon vor Wochen umgezogen. Nunmehr residieren Sabrina Scharf und ihre Kolleginnen Manuela Leefers und Chiara Haf im Gebäude Sulinger Straße 11. „Hat sich so ergeben“, sagt Fachgeschäftsleiterin Scharf lapidar. Aber zufrieden schaut sie schon aus.

Die Kunden müssen noch über eine Art Steg in das Geschäft gehen. Noch sind nicht alle Pflastersteine verlegt, draußen sieht es aus wie ein gut gepflegter Sandkasten. „Das sollte längst alles fertig sein“, sagt Sabrina Scharf. Auch die Tür klemmt noch. Ein kurzer Ruck, dann klappt‘s. Drinnen riecht es noch neu, nach Farbe. Alles ist pikobello, nichts stört die in Elfenbein gestrichenen Wände und die in Dunkelblau gehaltenen Möbel. Heller, freundlicher, größer – so beschreibt Scharf den Unterschied.

Auch im Haus der Gesundheit nahe des Lindenmarktes habe es ihr gefallen. Da war viel los. Inkoop war in der Nähe, auch die Post. Zwei Publikumsmagneten. Aber: „Hier haben wir viel mehr Raum.“ Büro, Reparaturecke – das sei alles vorher doch ziemlich beengt gewesen. Zudem sei der alte Laden sehr warm gewesen. „Die Gegebenheiten sind hier viel schöner.“ Und praktischer auch. Denn im frisch gebauten Haus an der Sulinger Straße hat Kind Hörgeräte zwei Hörstudios statt einem. „Dadurch können wir viel spontaner auf Kunden eingehen. Die Wartezeiten verringern sich dadurch.“

Und was macht man so in einem Hörstudio? Tests natürlich. Mit My Sound beispielsweise. Richtungshören aus mehreren Boxen ist dort möglich. Damit kann man die Hörgeräte neu einstellen. „Viele Kunden sagen dann: Oh, das ist jetzt ja ganz anders.“ Viel kommen erst zum Ohrenarzt oder zum Höhrgeräteakustiker, wenn sie aus der Familie heraus angesprochen würden, weiß Sabrina Scharf. Wenn das Fernsehgerät sehr laut gestellt werde oder die älteren Herrschaften bei Gesprächen immer öfter nachfragen müssten.

Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Keine allerdings habe mit einem großen gebogenen trichterförmigen Rohr zu tun, dass man sich ans Ohr hält. Im Gegenteil, die Hörgeräte werden immer kleiner. Ein Plastikbehälter voller Technik klemmt hinterm Ohr, zwei mal einen Zentimeter groß. Drei Zentimeter Draht verbinden ihn mit dem Innenohrstück. Das misst fünf mal zwei Millimeter. Fällt in der Tat kaum noch auf. Und die Geräte sind echte Tausendsassa. Die Lautstärke lässt sich verstellen, es gibt verschiedene Programme wie Alltag, Fernsehen oder Feiern. Ein automatisches Richtmikrofon reduziert die Nebengeräusche und macht die Konzentration auf ein Gespräch deutlich einfacher. „Das geschieht alles automatisch“, erläutert Sabrina Scharf. Im Hörstudio wird diese filigrane Technik eingestellt und nachjustiert.

Übrigens: Der Ohrenarzt aus dem Haus der Gesundheit ist gleich mit umgezogen. Faleh Zohbi behandelt seine Patienten ein Stockwerk über der neuen Kind-Filiale. Eine eingespielte Zusammenarbeit bleibt also erhalten. Genauso übrigens, wie die Stammkunden. „Wir haben alle angeschrieben“, erzählt Sabrina Scharf. „Bisher gab es keine Beschwerden. Viele finden es hier schöner.“ Auch wenn der Aufzug zum Ohrenarzt noch nicht funktioniert. Aber das wird bestimmt bald ...