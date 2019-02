Nur wenige Lücken an der Wand: Uwe Schöpe in seinem Büro mit einem seiner ältesten Schilder in der Hand. Einem Schild von Maggi aus dem 19. Jahrhundert. (Foto: Janina Rahn)

Bassum-Osterbinde. Wenn Uwe Schöpe etwas anfasst, dann muss es schon einige Jahre auf dem Buckel haben. So ist der mehrere Meter lange Esstisch in der Küche aus zwei Eichenbaumstämmen und einem alten Ölfass zusammengebaut. „Ich bin mit dem Auto darüber gefahren, um es zu glätten“, sagt er. Der massive Tisch ziert den Raum. Ebenso wie ein alter Kohleofen aus den 1930er-Jahren. „Das war das Erste, das ich in dem Haus fertiggemacht habe“, sagt er und schmunzelt. Denn bevor Schöpe das rund 100 Jahre alte Haus, in dem er jetzt mit seiner Frau lebt, aufgehübscht hat, lag überall Schutt herum. Besagten Ofen hat der Sammler und Hobby-Bastler zu einem Schrank umgebaut. An der Decke hängen Lampen, die er aus Teekesseln gefertigt hat. Schöpe, der sich seine Fingerfertigkeit selbst beibrachte, arbeitet gerne mit seinen Händen. Allerdings ist das Handwerk nicht Schöpes einziges Faible, für das andere muss man indes ein wenig genauer hinschauen.

Zumindest in der Küche. Dort hängen lediglich ein paar Schilder an der Wand. Ein Kompromiss mit seiner Frau. Die übrigen verteilen sich im gesamten Haus in Osterbinde. „Die Schilder lassen mich nie wieder los“, prophezeit Schöpe vergnügt noch die eine oder andere Anschaffung. Momentan besitzt er rund 100 Emaille-Schilder. Teilweise mehr als ein Jahrhundert alt hängen sie an den Wänden in dem sanierten Wohnhaus. „Emaille ist sehr widerstandsfähig, die Farben sind sehr gut erhalten. Manche waren sogar eingegraben“, schwärmt er von seiner Wanddekoration.

Zwar muss er sich in der Küche zurückhalten, dafür ist sein Büro getäfelt mit den Schildern. Persil, Maggi, Pepsi – Schöpe legt sich nicht auf eine Marke fest. Zu seinen Lieblingsschildern gehören indes die von Maggi. Er nimmt eines von der Wand und streicht über die Schrift. „Die ältesten, die ich habe, sind von 1890“, sagt er stolz. Die jüngsten stammen aus den 1950er-Jahren und sind von Coca-Cola. Hinter diesen Kunstwerken steckt viel Arbeit. „Je mehr Farben ein Schild hat, desto öfter wurde es gebrannt“, weiß er. Gerade deshalb mag er besonders farbenfrohe Schilder.

Dabei musste er vor einigen Jahren seine gesamte Sammlung verkaufen. „Das war mein Dilemma“, erinnert sich Schöpe daran, dass er nach dem Hauskauf in Osterbinde einige Zeit auf seine geliebten Emaille-Schilder verzichten musste. „Ich habe mich richtig geärgert“, gibt er zu. Schließlich hatte er nicht nur Geld in seine Leidenschaft investiert, sondern auch viel Zeit. So fuhr er früher immer wieder zu verschiedenen Tante-Emma-Läden, etwa nach Syke. „Manche Schilder wurden auch benutzt, um Pastellen abzudecken“, so Schöpe. Darüber hinaus seien Emaille-Schilder besonders stabil. Seine erste große Liebe fand er vor 27 Jahren in Delmenhorst. Auf einem Flohmarkt war er mit seiner Frau unterwegs „und da stach mir ein Schild ins Auge. Das habe ich direkt gekauft. Danach hat mich das Hobby nicht mehr losgelassen“, erzählt der Bremer Polizist.

Gerade seine beiden Leidenschaften – Handwerk und Emaille – lassen sich gut mit seinem Beruf vereinbaren, sagt er. 1980 ist er zum Bundesgrenzschutz (heute: Bundespolizei, Anm. d. Red.) gekommen und war dort elf Jahre als Polizeitaucher auch in der Elbe aktiv. Seit rund 28 Jahren ist er in Bremen bei der Polizei in Walle. Dort arbeitet er im Schichtdienst, „so hat man noch etwas vom Tag“. Allerdings kann er sich auch kurz vor seiner Rente („Ich habe noch sechs Jahre“) nicht vorstellen, nur noch Schreibtischarbeit zu leisten. Er ist lieber unterwegs. Selbst wenn sich die Situation für Polizisten nach und nach verschlechtere. So wurde er im Dienst schon mal angespuckt und angegangen. Doch das hält ihn nicht davon ab, auch weiterhin ins Polizeiauto einzusteigen. Viel zu gern ist er aktiv. Mit seinem Wechsel nach Bremen ging auch ein Umzug nach Osterbinde einher – und der Verkauf seiner Sammlung.

Die hat Schöpe mittlerweile wieder aufgebaut. In seinem Haus passen die Schilder thematisch dorthin, wo er sie aufgehängt hat. So zieren etwa mehrere Miele- und Persil-Schilder den Waschraum. Eine Wand im Flur im hinteren Teil des Hauses hat er mit Schildern zum Thema „Feuerwehr“ verziert. „Es gibt unheimlich viele Varianten“, schwärmt er. Allerdings fährt Schöpe heutzutage nicht mehr zu Tante-Emma-Läden oder Flohmärkten. „Dort habe ich in den letzten Jahren nichts mehr gefunden.“ Auf der anderen Seite gebe es kaum noch urige Läden. So hofft Schöpe, dass sich Menschen bei ihm melden (01 77 / 4 70 45 09) und er so an seine alten Schätze kommt: „Ich inseriere viel und bezahle auch angemessen.“ Jüngst war der Polizist in der Nähe von Buchholz, weil sich jemand auf eine Anzeige gemeldet hatte. Zwar fuhr er die mehr als 100 Kilometer umsonst, da das angebotene Schild nicht das war, was er suchte, aber: „Das weiß man halt erst hinterher.“