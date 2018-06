Abschied vor großer Kulisse: Die Abiturienten des Gymnasiums Syke wurden gestern vor 600 Besuchern in das Leben nach der Schule entlassen. Der Rahmen war entsprechend. (Sebi Berens)

Es ist geschafft! Hunderte Schüler in Syke und Bassum, in Bruchhausen-Vilsen und Twistringen haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Eine Woche noch, dann ist für sie die Schulzeit endgültig beendet. Es sei denn, sie sind auf einer Haupt- und Realschule und entschließen sich dazu, noch einen höheren Abschluss anzustreben. Für die Gymnasiasten allerdings beginnt jetzt ein neues Kapitel ihres Lebens.

Das fasste Jan Ziemann, Rektor des Syker Gymnasium, in andere Worte. "Sie sind heute hier, um die Früchte ihrer Bemühungen zu ernten", eröffnete er seine Rede. Etwa 600 Paar Ohren lauschten ihm in der festlich hergerichteten Sporthalle. Die Decke war mit Tüchern abgehängt, der Boden mit Teppich abgeklebt. Eine Longdrink- und Cocktail-Bar lockte für die Zeit nach dem offiziellen Teil. Den lockerten der Chor und das Orchester mit musikalischen Beiträgen auf. So fiel es Abiturienten, Eltern und Lehrern auch leichter, Ziemanns Wunsch nachzukommen: "Genießen Sie es."

Immerhin sechs Absolventen schafften am Gymnasium Syke einen Notendurchschnitt von 1,0. Lena Madita Bolt, Bjarne Dänekas, Antonia Gleske, Sarah Heuermann, Philip Sänger und Carolin Seevers erhielten aufgrund dieser außergewöhnlichen Leistung eine Ehrung durch den Förderverein des Gymnasiums. Ebenso übrigens wie Gabriel Valentin Drewinski und Carina Laue, die beide einen Durchschnitt von 1,2 schafften. Für hervorragende Leistungen in Deutsch wurden Lena Bolt und Antonia Gleske ausgezeichnet. In Englisch taten sich Antonia Gleske, Lara Lachky und Philip Sänger besonders hervor, in Französisch Sarah Heuermann und in Kunst Henrike Schmidt. Ein weiteres verbales Schulterklopfen erhielten Sarah Heuermann, Philip Sänger und Immo Vitzthum (Geschichte), Philip Sänger und Immo Vitzthum (Politik), Malin Buschmann (Philosophie), Philipp Altnickel und Janos Ritter (Mathematik) sowie Bjarne Dänekas und Carolin Seevers (Biologie).

Annika Dreyer und Pia Somke haben das Fremdsprachenzertifikat „CertiLingua“ des niedersächsischen Kultusministeriums erhalten. Jakob Günther bekam Präsent und Urkunde vom Verband Deutscher Schulmusiker, Philipp Altnickel, Janos Ritter, Kevin Brinkmann und Tjark Thielbar wurden von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft geehrt. Für Bjarne Dänekas gab es Buchpreis und Urkunde von der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Annika Lea Freigang erhielt das gleiche Paket von der evangelischen Landeskirche in Niedersachsen. Zu guter Letzt wurde Jana Rösel vom Verband Deutscher Schulgeographen ausgezeichnet.

Einen 1,0-Absolventen hatten sie am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen nicht. Dafür aber ein glattes Dutzend mit einer Eins vorneweg: Jonas Potratz war mit einem Schnitt von 1,3 der Beste, ihm folgten Sophie Lange, Björn Alexander Meyer, Henning Schockemöhle, Maybrit Nolte, Andrea Schröder, Sophia Düsterhöft, Bendix Matheja, Jasmin Neumann, Antonia Larissa Pietsch, Jule Hünecke und Stine Becker.

Im Luftkurort nahmen Björn Alexander Meyer, Jonas Potratz und Alexander Thomanek Auszeichnungen von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft entgegen, von der Gesellschaft Deutscher Chemiker bekam Björn Alexander Meyer Buchpreis und Urkunde. Die restlichen Ehrungen nahm die Schule selbst vor. Für durchgehend sehr gute Leistungen in Sport erhielt Bendix Matheja verienten Applaus. Ebenfalls auf die Bühne durften Björn Alexander Meyer (Mathematik und Physik) sowie Jonas Potratz (Mathematik und Musik). Für ihr Engagement als Jahrgangssprecher wurden Nina Steffens, Henning Schockemöhle und Berit Westenberger gelobt. Ebenso Schulsanitäter Henning Schockemöhle. Vincent Reddigau hatte sich besonders für die Schule ohne Rassismus eingesetzt.