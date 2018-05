Hanne Tourowski gab mit ihrer Rockröhre gerade den Gospelstücken den richtigen Klang. (Jonas Kako)

Syke. „Hey, hey Marlene, gib mir mal die Creme“ oder das berühmte grüne Beinkleid von Leinemann: Am Montagabend konnte das Publikum hemmungslos in Erinnerungen schwelgen beim Konzert der Sundown Skifflers. Die Gruppe spielte nicht zum ersten Mal in Syke, hatte auch schon einen Auftritt beim Gartenkultur-Musikfestival im Europa-Garten und sorgte auch da schon für gute Laune – wie an diesem Abend im Rathaussaal.

Eingeladen hatten die Senioren 50plus die fünfköpfige Band. Mit „Die Sundown Skiffler, das sind wir, wir spielen für Kohle und 'ne Kiste Bier“, eröffneten die fünf Musiker das Konzert. Immer dabei das Waschbrett, das typische Skiffle-Instrument, von Thomas Abbe-von Dühren aus Stuhr meisterhaft bedient. Ebenso typisch für den Skifflesound ist das Banjo, das an diesem Abend von Michael Herford spielte, weil Rollo Peters krankheitsbedingt nicht auftreten konnte. Ergänzt wurden die beiden von Martin Seifert am Keyboard, Jens Plate am Bass und Hanne Tourowski, die mit ihrer Rockröhre gerade den Gospelstücken den richtigen Klang gab.

Die Beatles waren Skiffleband

„Wusstet ihr, dass die Beatles auch eine Skiffleband waren?", wandte sich Abbe-von Dühren ans Publikum, um „Lady Madonna“ anzukündigen, das die ersten dazu brachte, im Takt mitzuwippen. Davor gab es auch schon ein Stück auf Plattdeutsch, einen verspäteten Neujahrsgruß.

Geradezu spielerisch wurden Genregrenzen überwunden, ging es munter zwischen Country, Pop, Rock, Skiffle und Gospel hin und her. „Some girls will, some girls won't“ brachte die Stimme von Tourowski zur Geltung, die im Anschluss an einem der Tische Platz nahm, um sich nach der Klangqualität zu erkundigen: „Ich hoffe, mein Mikrofon ist jetzt in Ordnung.“ Das konnte man bestätigen beim nächsten Stück, einem Gospel.

Wer nach dem humorigen Schlagabtausch zwischen Thomas und Jens – „Seemannsbraut ist die See, einmal muss es vorbei sein“ – ein Hans-Albers-Lied erwartet hatte, sah sich getäuscht, denn es folgte der Sailor-Klassiker „Girls, Girls, Girls“. Danach kam „My Dixie Girl“ in der deutschen Fassung von Leinemann. Die Zuhörer hatten sichtlich Spaß am amüsanten Text über das grüne Beinkleid, einer olivfarbenen Bundeswehrunterhose.

Bassist Jens Plate, der beim nächsten Song zum Singen verdonnert wurde, konnte mit „Hey, hey Marlene, gib mir mal die Creme“ stimmlich sofort überzeugen. Der Song weckte Erinnerungen an die 1980er-Jahre. „Wie lange ist das jetzt her?“, fragte jemand aus dem Publikum und bekam prompt die Antwort von Thomas am Waschbrett. Seine Replik: 1984.

Weiter ging es mit einem Gospel, das vielen aber bekannter war mit seinem deutschen Text von Conny Froboess' kleinem Italiener – "Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen“ –, das die Band zwischendurch mal eben anklingen ließ. Das nächste Stück fiel eher in die Kategorie Rock – Fats Dominos „Sally, Was A Good Old Girl“ –, und natürlich durfte die Widmung für den König des Skiffle, Lonny Donnegan, nicht fehlen. Und es ging noch weiter zurück: „Ain't She Sweet?“ ist ein Pop- und Jazzstandard aus dem Jahr 1927. Bekannter in Deutschland ist vermutlich die Beatlesversion, die in der "Knoff-Hoff-Show" als Titelmelodie verwendet wurde. Mit dem Countrystück „I Saw The Light“ von Hank Williams ging es in die Pause.