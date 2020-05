Gemeinsam mit seinem Team hofft T.O.P.-GmbH-Geschäftsführer Olaf Thomas darauf, bald wieder durchstarten zu können. (FOTOS: Vasil Dinev)

Syke-Barrien. Als Olaf Thomas sich 1999 selbstständig machte, hatte der gelernte Hotelkaufmann Kosmetikartikel und sonstige Gästebedarfsartikel für Hotels im Blick. Er gründete die T.O.P. GmbH und rief mit seinem süddeutschen Partner, der Theiner KG, die Marke „hotelbedarf24“ ins Leben. Gemeinsam wird unter diesem Namen alles vertrieben, was Gäste tagtäglich in einem Hotel nutzen: Seife, Shampoo, Cremes, Duschhauben, Slipper und vieles mehr. Dass er sich nun, 21 Jahre später, auch mit Mund-und-Nasen-Bedeckungen auseinandersetzen muss, hätte er nie im Leben für möglich gehalten. Doch Corona hat es möglich gemacht.

„Das war wie ein kleiner Knock-out“, sagt Thomas über den Tag, an dem alle Hotels in Deutschland geschlossen wurden. Es war der 15. März, erinnert er sich noch. Bis dahin lief das Geschäft. Das Jahr hatte gut angefangen. Zu den Kunden von „hotelbedarf24“ gehören Landgasthäuser ebenso wie Fünf-Sterne-Hotels. Für die Atlantic-Hotelgruppe aus Bremen wurde sogar ein eigenes Shopping-System aufgebaut. „Man kennt uns in der Branche“, sagt er. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Die Hotels schlossen, die Gäste blieben aus, und damit gab es auch keinen Bedarf mehr für „hotelbedarf24“. „Da ist von einen auf den anderen Tag die Welt zusammengebrochen“, will Thomas nichts beschönigen.

Tausende Fragen seien ihm durch den Kopf geschossen. „Was machst du? Wie geht es weiter?“ Schließlich stehe man als Inhaber einer Firma auch in der Verantwortung – für die eigenen Mitarbeiter, für Lieferanten, für Produzenten und damit indirekt auch für deren Mitarbeiter. Mit zwei Leuten, ihm und seiner Frau Karen, hat er 1999 angefangen. Heute beschäftigt er 15 Mitarbeiter – sowohl im Firmensitz in Barrien als auch im Außendienst in Bremen, Köln und Lübeck. „Im Hotelgewerbe wird der persönliche Kontakt geschätzt“, weiß er aus Erfahrung. Wer sich persönlich um das Wohl seiner Gäste kümmert, schätze die daraus resultierende individuelle Betreuung, ist Thomas überzeugt. „Wir sind wirklich ein Team“, sagt er deshalb. Das habe er gerade auch in der jetzigen Situation bemerkt. Alle hätten mitgezogen und „rund um die Uhr geackert“, als die Entscheidung fiel, in dieser Zeit Masken und Hand-Desinfektionsmittel ins Programm aufzunehmen.

Eine Entscheidung, die nicht einfach war. Olaf Thomas arbeitet zwar seit Jahren mit Partnern in China zusammen für „alle Produkte, die in Europa nicht erhältlich sind“, wie er sagt. Dazu gehören zum Beispiel Frotteeslipper, Nähsets oder Duschhauben. Etwa alle zwei Jahre findet auch ein persönliches Treffen statt. „Da legen Chinesen viel Wert drauf“, weiß er. Auf diese Kontakte konnte er also bauen, als Mund-Nasen-Masken mit einem Mal weltweit Mangelware wurden. „Aber da mussten wir ein Risiko eingehen“, sagt Thomas. „Die Chinesen wollen Vorauskasse. Das hat uns einige schlaflose Nächte gekostet“, bekennt er. Denn eine Investition von 200 000 US-Dollar will schließlich gut überlegt sein in Zeiten, in denen man nicht weiß, ob überhaupt und wie es mit dem Geschäft weitergeht.

Dennoch sei ihm gerade in dieser Zeit der Begriff des Unternehmers auch erst richtig bewusst geworden. „Man muss etwas unternehmen, damit etwas passiert, damit es weitergeht“, sagt Thomas. Er investierte in Masken und Hand-Desinfektionsmittel. Die Masken entsprechen nicht ganz dem gefragten FFP3-Standard, sind aber zertifiziert für die EU und damit zugelassen. Das kann nicht über alle Masken gesagt werden, die derzeit aus Asien kommen, hat er in den vergangenen Wochen erfahren müssen. „Da gibt es viele schwarze Schafe und unseriöse Angebote.“

Ihm kamen dabei seine langjährigen Beziehungen zugute. Inzwischen hat er Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen ausgestattet, Busfahrer und Müllmänner. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda kamen weitere Kunden hinzu. „Damit halten wir uns derzeit über Wasser“, sagt er.

Portfolio ausgeweitet

Dennoch ist es für ihn keine Frage: „Wir wollen wieder ins Hotelgeschäft zurück.“ Auch wenn es noch viele offene Fragen gebe und viel ungewiss sei, denn dafür schlägt das Herz des gelernten Hotelkaufmanns. „Es hat Vorteile, wenn man das macht, was man liebt“, sagt er.

Über die Jahre wurde das Portfolio der Firma stetig ausgeweitet, auch weil die Kunden neue Dinge nachgefragt haben. „Der eine wollte einen Strandstuhl mit Eigenlogo, der andere eine Tasse mit dem eigenen Logo.“ Im Katalog der Firma aufgelistet sind außerdem Föne, Kaffeekoch-Stationen für Hotelzimmer, Kosmetiktücher, Sets für die Rasur oder die Zahnpflege, Schuhputzschwämme oder auch Quietsche-Enten für die kleinen Gäste. Dazu kommen Mülleimer samt den dazugehörigen Müllbeuteln in verschiedenen Größen, Kleiderbügel, Wäschebeutel oder Haartrockner komplett mit Halterung, Servietten, Strohhalme, Flaschenöffner, Kerzen, Streichhölzer, Bademäntel und Handtücher. Das geht bis hin zu Küchenutensilien und Reinigungsmitteln – eben alles, was in einem Hotel Tag für Tag benötigt wird.

„Wir legen dabei Wert auf eine zeitgemäße Produktion“, betont Olaf Thomas. So bestehen etliche Flaschen für Lotionen und Duschgel aus bis zu 60 Prozent recyceltem Material, und bei den Kosmetikartikeln wird – dem Trend nach Natürlichkeit folgend – auf nicht zeitgemäße Inhaltsstoffe verzichtet.

Produziert wird sowohl die Kosmetik als auch die Behälter von einem der Partnerfirma Theiner KG zugehörigem Unternehmen in Tschechien. Dabei werden auch die individuellen Wünsche der Kunden berücksichtigt. „Das eine Hotel bevorzugt neutrale Flaschen oder Döschen, das andere möchte sie lieber individuell bedruckt“, weiß Thomas aus Erfahrung.

Aus der Erfüllung dieser Kundenwünsche resultierte im Lauf der Zeit auch die zweite Marke der Barrier Firma: „werbebedarf24.com“. Ob kleine Give-aways für die Messe oder hochwertige Werbeartikel für die besten Kunden, es wird alles ganz nach den individuellen Wünschen bedruckt – auch für nicht der Hotellerie zugehörige Unternehmen. Jetzt hofft Thomas nur darauf, dass es bald wieder losgehen kann. „Unser Team wartet darauf, wieder voll durchzustarten.“