Imposant: Ruth Cordes zeigt das zwei mal zwei Meter große Bild, das eine Momentaufnahme aus dem Syker Friedholz darstellt. (fotos: Sebi Berens)

Syke. Große Bäume stehen dicht nebeneinander, durch die Lücken der Baumkronen fällt Licht auf den Weg. Imposant wirkt dieses zwei mal zwei Meter große Bild, das eine Momentaufnahme aus dem Syker Friedeholz zeigt. Das Bild ist eines der Kunstwerke, die die Künstlerin Ruth Cordes ab Donnerstag, 3. Mai, in der Syker Kreissparkasse ausstellt. Neben diesem Bild können sich Besucher sieben weitere Landschaftsbilder anschauen, darunter ist auch eins von der Wolfsschlucht.

Auf vielen Bilder der Künstlerin spielen Wolken eine zentrale Rolle. Bei deren Entstehung habe sie sich von einem Himmel-Bild der Malerin Niki de Saint Phalle inspirieren lassen, erzählt Cordes. Das riesige Ölgemälde habe sie in einem Museum in Dänemark entdeckt. "Für mich sind Wolken der Spiegel des Lebens", sagt Cordes. Sie ist davon überzeugt: Unwiederbringliche Momente sollten eingefangen werden und der Reiz ist die Vergänglichkeit. Grundsätzlich verarbeitet Cordes auf Bildern auch gern Urlaubserinnerungen, weil sie viel und gern reist.

Junge Mädchen, die Schirme in den Händen halten, sind auf fünf Bildern zu sehen, die Cordes in den Jahren 2012 und 2013 gestaltet hat. Dafür fotografierte Cordes die Mädchen, als sie mit dem Schirm durch Okel liefen. Danach malte sie die Szenen mit Acryl- und Ölfarben auf Leinwand. "Die Digitalkamera hat ja mittlerweile das Skizzenbuch abgelöst", sagt Cordes. Zur Ausstellung gehört auch ein Porträt von Sabine Trümpler und ihren Töchtern Saskia und Verena – mit dem Titel "Die Familie". Das ist das letzte Porträt, das Cordes umsetzte. Sie sagt: "Am Anfang habe ich meinen Fokus auf Menschen gelegt. Mittlerweile mache ich Landschaftsbilder."

Die Jahresgaben-Ausstellung des Kunstvereins Syke beinhaltet zudem Kunstwerke, die aus Projekten des Mädchen-Kulturhauses Zebra Orange entstanden sind. Der Kunstverein fragte Cordes, ob sie sich vorstellen kann, noch jemanden in ihre Ausstellung einzubeziehen. Und Cordes musste sofort an das Mädchen-Kulturhaus denken. Denn sie verkauft nach eigenen Angaben Postkarten und spendet die Erlöse an das Haus. Die etwa 30 Kunstwerke haben die Teilnehmer einer gemeinsamen Projektwoche mit den Berufsbildenden Schulen Syke, des offenen Treffs und der Ferienworkshops erstellt. Zeinab Awada beschreibt auf einem Bild ihr Wohnhaus. Es liegt im Schatten der Abenddämmerung, hinter dem Haus geht die Sonne unter. Im Vordergrund ist ein Straßenschild sichtbar, das den Weg nach Taybeh – eine Ortschaft in den palästinensischen Autonomiegebieten – anzeigt.

Unter den Kunstwerken finden sich darüber hinaus zwei Skulpturen, die aus gebranntem Ton gefertigt wurden, Druckgrafiken, Werke aus Gipsguss und viele Porträts. Die Projektleiterin des Mädchen-Kulturhauses Renate Bühn legte viel Wert darauf, dass die Mädchen mit verschiedenen Techniken experimentieren konnten. So werden die Besucher der Ausstellung sogar auf freundliche Monster treffen.

Dennis Landt, Sprecher der Kreissparkasse, ist von den Kunstwerken des Mädchen-Kulturhauses begeistert und freut sich, dass die Besucher der Ausstellung so etwas über die Arbeit des Kulturhauses erfahren. "Teilweise ist das schon Kunst-LK-Niveau", vergleicht Landt die Werke mit denen von Oberstufenschülern des Gymnasiums. Vielen Sykern sei lediglich bekannt, dass einige Straßenlaternen von Zebra Orange verschönert wurden.

Die Ausstellung eröffnet das Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Olaf Meyer-Runnebohm am 3. Mai um 19.30 Uhr. Der Kunstkritiker Rainer Beßling führt ins Thema ein. Das Trio Unsparrow unterhält mit Gitarren- und Cajonmusik. Interessierte können die Ausstellung bis Mittwoch, 30. Mai, besuchen – montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags und freitags auch von 14 bis 17 Uhr sowie dienstags und donnerstags auch von 14 bis 18 Uhr.