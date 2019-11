Gespickt mit den unterschiedlichsten Künsten waren die Piazzettas. Zwar können nicht alle Künstler abgebildet werden, aber im Kalender gibt's die Höhepunkte. (Fotos: Udo Meissner (2), Vasil Dinev)

63 – 7 – 9: Die Zahlenkombination soll nicht ein neues Schönheitsideal darstellen, sondern zeigt, was die Piazzetta in den vergangenen Jahren erreicht hat. Kurze Erklärung gefällig? In diesem Jahr fand das Straßentheaterfestival bereits zum neunten Mal in Bassum statt. Jedes Jahr laden die beiden Organisatoren Daniela Franzen und Marcello Monaco sieben Künstler ein. Macht also 63 Künstler seit der ersten Piazzetta im Jahr 2011. „Viele fragen nach und wollen nach Bassum kommen“, erzählt Monaco darüber, wie sich die das Festival in der Szene etabliert hat. Und niemand kam zweimal. „Wir haben uns überlegt, dass jetzt ein guter Moment wäre, weil wir nächstes Jahr zehn Jahre Piazzetta feiern“, sagt Susanne Vogelberg aus dem Organisationsteam.

Für den runden Geburtstag wurde nämlich ein eigener Kalender angefertigt. „Es war an der Zeit“, unterstreicht Vogelberg. Fotos der einzelnen Piazzette zieren die Vorderseite der Kalenderblätter, auf der Rückseite ist dann der Flyer mit dem Programm noch mal abgedruckt. „Der Kalender ist auch ein Stück Dokumentation und soll die Vielfalt der Künstler zeigen“, beschreibt Susanne Vogelberg den immer währenden Kalender, den man wieder und wieder benutzen kann. „Man kann Geburtstage eintragen“, nennt Marcello Monaco einen Vorteil des Kalenders. So hat man nunmehr keine Ausrede, dass solche Daten vergessen werden. Allerdings wurde nicht jeder Künstler abgedruckt. „Die Vorauswahl war schwierig, weil wir Tausende Fotos hatten“, erinnert sich Vogelberg an die Sichtung. Gut, dass Franzen und Monaco bereits seit Jahren Fotos sichten. „Nach jeder Piazzetta haben wir eine Auswahl getroffen“, erzählt Franzen.

Ein Blick in die vergangenen Jahre

Pünktlich zum Bassumer Advent können Fans des Straßentheaterfestivals in der Lindenstadt endlich einen Blick zurückwerfen. Jede Piazzetta wurde auf einem Kalenderblatt verewigt, auf der Rückseite zeigt der Flyer, wie das Programm in den Jahren war und welche Künstler bei der Piazzetta dabei waren. Bei 63 Künstlern kann man schon mal den Überblick verlieren. „Gott sei Dank haben wir die Flyer aufbewahrt“, scherzt Monaco. Und obwohl er und Daniela Franzen die Akteure nach Bassum gelockt haben, vergisst man doch ab und zu mal einen Künstler. „Es ist schön, zu sehen, was alles passiert ist. Das Ziel für uns ist es, den Menschen in Erinnerung zu rufen, was es alles in Bassum gegeben hat“, sagt Monaco.

Klingt nach Abschied – und das bei der zehnten Piazzetta. „Ich hatte Angst, dass Schluss sein soll“, gibt Bassums Bürgermeister Christian Porsch zu. Weit gefehlt: „Das ist ein Zwischenbericht. Ich hoffe, dass er zehn Jahre hält und wir dann einen neuen Kalender machen – zur 20. Piazzetta.“

Findigen Lesern wird bereits aufgefallen sein, dass ein Jahr mehr als neun Monate hat. Die übrigen drei Kalenderblätter bleiben nicht leer. So werden die Gala-Abende, das Piazzetta-Herz, die Helfer und die Institutionen, die dabei waren, auf eigenen Blättern verewigt. „Die helfenden Hände bleiben sonst unsichtbar. Und das ist ein großer Akt“, weiß Vogelberg.

Den müssen die Akteure bald wieder erbringen. Denn das zehnte Straßenfestival steht vor der Tür und wirft seine Schatten voraus. „Wir versuchen, es hinzubekommen, dass wir keine neuen Künstler einladen“, verrät Daniela Franzen mit Blick auf die Piazzetta Ende Mai. Monaco fügt hinzu: „Wir wollen das Team so zusammenstellen, dass es passt.“

Zur Sache

Der Piazzetta-Kalender

wird es erstmals beim Bassumer Advent am Wochenende, 30. November und 1. Dezember, für zehn Euro beim Geschichtenzelt zu kaufen geben. Danach ist der Kalender beim Bürgerservice an der Alten Poststraße sowie bei Papier und Tinte, Bahnhofstraße 17, erhältlich.