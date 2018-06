Interessierte würden über das Gleichstellungsbüro in Syke vermittelt – Großelterndienst nennt sich das. Wer eigene Kinder großgezogen, beruflich Erfahrung mit Kindern oder einfach eine Sympathie für junge Familien und deren Anliegen hat, sollte sich bei der Freiwilligen-Agentur Syke melden. Die ist außerdem auf der Suche nach Helfern für den Ausflugsdienst für Rollstuhlfahrer im DRK-Seniorenheim in Syke. „Bei gutem Wetter treffen sich immer am Montagnachmittag etliche Bewohner, die mit ihrem Rollstuhl einen Ausflug in die Syker Innenstadt oder durch den Hachepark machen möchten“, beschreibt Regina Pasenau von der Freiwilligen-Agentur das Anforderungsspektrum. Nächster Auftraggeber: die Lebenshilfe Syke. Sie betreut einen Freundeskreis für spätbehinderte Erwachsene, dessen Teilnehmer sich an zwei Nachmittagen im Monat treffen. Einzelne Menschen dieser Gruppe benötigen Hilfe bei verschiedenen Aktivitäten. Wer sich für eins dieser Angebote interessiert, sollte Kontakt zur Freiwilligen-Agentur Syke aufnehmen. Das geht telefonisch unter 0 42 42 / 16 42 50, per E-Mail an info@freiwilligenagentur.syke.de oder mit einem persönlichen Besuch im Gebäude Waldstraße 11 in Syke. Die Öffnungszeiten: Dienstag von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.