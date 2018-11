Sonderbehandlung: Hündin Emma ist bereits 15 Jahre alt. Da muss Judith Sanchez-Rodriguez öfter mal die Beweglichkeit des Vierbeiners überprüfen. (Janina Rahn)

Asendorf. Die 15-jährige Hündin Emma ist eine vorbildliche Patientin. Die abtastenden Hände von Tieräztin Judith Sanchez-Rodriguez in der Asendorfer Tierarztpraxis Böhmer lässt sie geduldig über sich ergehen. Der Kopf wird nach rechts und links bewegt. Die Fingerkuppen der Ärztin gleiten behutsam über die Wirbel am Rücken. Die Läufe werden vorsichtig im Gelenk gebogen, ebenso die Pfoten. Die Beweglichkeit des Schwanzes wird geprüft. Allerdings sind der Schäferhund-Border-Colli-Hündin im Gegensatz zu den üblichen tierischen Patienten die Praxisräume vertraut. Das ist ein positiver Aspekt, um Aufregung in Grenzen zu halten. Sie begleitet ihr Frauchen, eine der beiden Fachangestellten der Praxis, immer mal an ihren Arbeitsplatz.

Judith Sanchez-Rodriguez hingegen ist als Spezialistin für Physiotherapie und Zahnheilkunde für Kleintiere und Pferde seit Mitte Oktober neu im Ärzte-Team. Nach ihrer Approbation 2011 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover arbeitete sie in verschiedenen Praxen und Kliniken. Zusätzlich erfolgte ihre Ausbildung in Physiotherapie und Zahnheilkunde. „Physiotherapeut kann sich jeder nennen, der Begriff ist nicht geschützt, deswegen war mir die fundierte zweijährige Ausbildung wichtig“, sagt die junge Ärztin. „Ich konnte vom Fachwissen und den Erfahrungen von Hufspezialisten, Humanmedizinern und Physiotherapeuten profitieren. Mich als Tiermedizinerin auf die Physiotherapie zu spezialisieren, liegt vor allem auch am eigenen leidvollen Erleben von Rückenschmerzen. Jahrelang fand sich keine Erklärung für die Ursache meiner Beschwerden, bis endlich ein Physiotherapeut den Auslöser fand, mir half und mich entsprechend behandelte.“

Wenn Dackel Paul oder Pony Cinderella Schmerzen haben, wird ein aufmerksames Herrchen oder Frauchen es am Verhalten des Tieres merken. Es kann auch sein, sie wundern sich, warum das sonst gerne herumtollende Tier bestimmte Bewegungen meidet. Der Gang in die Tierarztpraxis steht an, wo eruiert wird, was die Ursache der Erkrankung des Bewegungsapparates sein könnte. Ebenfalls nach Operationen, wenn etwa Wundheilstörungen, Schwellungen oder Ödeme auftreten, bietet sich Hilfe durch eine physiotherapeutische Behandlung an. Auch bei Tieren kommt es zu Bänder- oder Kreuzbandrissen, zu Bandscheibenvorfällen oder Frakturen. Es gibt Gelenkfehlstellungen oder altersbedingte degenerative Erkrankungen.

„Bei einem kleinen Hund ist eine Daumenmassage hilfreich, wichtig ist eine geringe Hebelwirkung. Da geht es oft nur um Millimeterschritte. Ein Pferd hingegen kann ich mit der ganzen Hand flächig behandeln. Ein Hund streckt sich während der Behandlung, eine Katze macht sich klein. Zudem bestimmt eine Katze, wann sie keine Geduld mehr hat, das muss ich akzeptieren und zu einem neuen Zeitpunkt fortfahren, um sie nicht zu vergraulen“, erklärt die Ärztin.

Aber nicht nur im Krankheitsfall ist man bei Judith Sanchez-Rodriguez an der richtigen Adresse. „Bei Pferdesportveranstaltungen ist das Aufwärmen der Tiere wichtig. Eine Lymphdrainage kann hilfreich sein. Das Gleiche gilt im Hundesport, zum Beispiel bei Agility, wo es oft um Wendigkeit geht. Muskelpartien sollten vorab aktiviert werden.“ Als Hinweis, dass Frauchen oder Herrchen auch zu Hause etwas zum Erhalt der Beweglichkeit etwa eines alten Hundes tun können, rät die Ärztin: „Zur Lockerung und Stärkung der Muskeln bietet sich in einer kleinen Übung an, das Tier mehrmals zum Sitzen und wieder Aufstehen zu animieren und das zu trainieren.“

Bei Beschwerden ist das Ziel, Schmerzen zu lindern, die Lebensqualität zu steigern, der Erhalt oder die Wiederherstellung von Beweglichkeit, Verspannungen zu lösen oder auch mithilfe der Physiotherapie schmerzstillende Medikamente zu reduzieren. Zum Einsatz können Wärme- oder Kälteanwendungen kommen, Wasser- oder Elektrotherapie oder Massagen. Selbst Akupunktur ist bei Tieren möglich. „Wichtig ist es, manches Mal erst zu röntgen, um sich ein Bild zu machen, oder zu wissen, dass es spezielle Besonderheiten bei verschiedenen Hunderassen gibt. So bei französischen Bulldoggen eine dreieckige Fehlbildung der Brustwirbel, die zu Beschwerden führen kann.“

Hündin Emma ist für ihr Alter ganz schön fit, und Judith Sanchchez-Rodriguez verspricht ihr zur Belohnung für ihr kooperatives Verhalten auf dem Behandlungstisch noch eine kleine Wohlfühlmassage, was Emma schwanzwedelnd gutheißt.