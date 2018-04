Lothar Klerings (von links), Marion Hofmann, Eike Horstmann und Bruno Küchler sind stolz auf die Türen, die aus Thujaholz und wenig anfällig für Regen sind. (Jonas Kako)

Martfeld. Kann der Verfall der Stührmühle aufgehalten werden mit dem Einbau von zwei neuen Türen? Das fragte man sich am Sonnabend bei der Zusammenkunft aus diesem Anlass. Die Eigentümer, Marion Hofmann und Lothar Klerings, hoffen das sehr. Diese Aktion auf eigene Kosten dient dazu, den Erhalt der Mühle weiterzubringen und richtet das Augenmerk auf dieses Stiefkind im Martfelder Mühlenensemble. Sie wählten Thujaholz für die Türen, weil es sehr beständig gegen Regen ist. Gemeinsam mit Nachbarn legte Klerings letzte Hand an, um alles passgenau zu machen. Ein paar Anwohner waren gekommen zur Inaugenscheinnahme.

„Ob es ein Nachteil ist, dass noch die Feldmühle und die Fehsenfeldsche Mühle im Dorf sind, möchte ich nicht behaupten“, sagte Marion Hofmann. „Wenn sie wieder hergerichtet würde, wäre es vielleicht möglich, Martfeld touristisch als „Drei-Mühlen-Dorf“ zu vermarkten. So etwas gibt es ja nicht so oft.“ Seit 28 Jahren wohnt das Paar hier und musste sich zuerst um das Wohnhaus und die Familie kümmern. Jetzt, wo der ehemalige Kaufmann und die Sozialarbeiterin im Rentenalter sind, wollen sie verstärkt tätig werden, die Situation zu verbessern.

Ein Gespräch vor ein paar Tagen mit Denkmalschützer Heiner Hickmann vom Landkreis Diepholz hat ergeben, vor allem ein Konzept zu erstellen. Nächste Woche fahren die beiden außerdem zum Treffen der Mühlenvereinigung nach Osnabrück und erhoffen sich neue Erkenntnisse, ob und welche Möglichkeiten zur Sanierung bestehen. Wichtig zu wissen ist, man kann entweder Dorferneuerungsmittel beantragen oder auf Gelder vom Denkmalschutz hoffen. Beides geht nicht. „Und das Gebäude nur zu erhalten, reicht nicht, es muss ein Nutzungskonzept vorliegen, und das alles bis zum 15. September“, berichtet Hofmann.

Seit 140 Jahren steht die Stührmühle an der kurvenreichen Bruchhauser Straße, die noch ihren ursprünglichen mittelalterlichen Verlauf hat. Im 18. Jahrhundert war die Straße eine wichtige Verkehrsverbindung von Verden über Bassum und Wildeshausen. Hier trieb der Hollener Halbmeier Wetje seine aufgekauften Schweine bis nach Holland, wie die Historie kundtut. 1876 wurde Müller Carl Meyer Besitzer des Landstücks und Baumeister Fahlenkamp aus Bruchhausen-Vilsen baute Mühle und Wohnhaus für ihn. Der Platz war exponiert, denn Stühr bedeutet: windreiche flache Gegend. Lothar Klerings weiß, bevor vor einigen Jahren die Windräder in der Nähe errichtet wurden, entschloss man sich erst nach Windmessungen zum Bau. Als 1878 die Mühle in Betrieb ging, erwies sich die Straße als nützlich. Auch die benachbarten Kleinenborsteler brachten ihr Getreide zum Mahlen, die sich noch 100 Jahre zuvor um den Grenzverlauf zwischen den Gemeinden miteinander gestritten hatten.

Der viergeschossige Galerieholländer mit achteckigem Unterbau wurde bis zur Kappe aus massiven Ziegeln gemauert, die verputzt wurden. Sieben Mal wechselten im Lauf der Zeit die Mühlenbetreiber. Stillgelegt wurde die Stührmühle, als der vierte der seit 1899 aufeinander folgenden Müller aus der Familie Koröde, Johann Friedrich, 1939 eingezogen wurde. 1945 beschossen englische Truppen die Mühle und beschädigten sie schwer. Vier Jahre später wurden die Flügel demontiert, aber noch einige Jahre mit Motorkraft gemahlen. Im Mai 1991 wurde sie unter Denkmalschutz gestellt. Das Grundstück wechselte danach häufig den Besitzer. Mühlentechnik und Galerie verschwanden. Im September 1994 errichtete man ein Notdach, damit die Bausubstanz nicht weiter durch eindringendes Regenwasser zerstört wurde.

Besonders an der rückwärtigen Wetterseite eröffnet sich ein ganz trauriger Anblick. Die Mauern sind stark beschädigt, Putz bröckelt, Steine fehlen. Die Fensterscheiben sind zerbrochen. Unterhalb der Kappe wächst ringsum Gesträuch, und Birkenschösslinge machen sich in den Mauerfugen breit. Trostlos ist der Zustand auch im Inneren. „Wir haben Hoffnung, dass wir irgendeine Unterstützung bekommen und werden auf jeden Fall zum 140. Geburtstag Pfingstsonntag und an unserem alljährlichen Mühlentag am Pfingstmontag mit Sambamusik, Essen und Trinken feiern“, versicherte Marion Hofmann. „Glück zu“, kann man da nur wünschen und auf gutes Wetter hoffen, auch, dass sich beim Fest die Börsen öffnen, und die eine oder andere Spende in das Vorhaben fließt.