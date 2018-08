Voller Einsatz für Bedürftige: Stefanie Riefers (von links), Peter Krowas und Maria Pankratz sortieren die Ware. (Janina Rahn)

Twistringen. Die Twistringer Tafel hat seit etwa sieben Wochen einen neuen Standort. Die neuen Räume am Osterkamp 15 sind schon lange gut ausgestattet. Was dem Verein aber noch fehlt, sind Ehrenamtliche, ein neuer Kühltransporter und Sponsoren. Derzeit arbeiten rund 35 Ehrenamtliche und fünf vom Jobcenter vermittelte Gelegenheitskräfte bei der Tafel. Doch fürs Abholen der Lebensmittel bei den Supermärkten und Discountern und die Ausgabe an die Bedürftigen benötige die Tafel weitere Mitarbeiter, vor allem Fahrer, sagt Peter Krowas. Der Leiter der Twistringer Einrichtung fügt im Hinblick auf die Tafel-Idee hinzu: "Das Ganze steht und fällt mit dem Engagement."

Dieses Engagement erhofft sich der Sozialarbeiter auch von Unternehmen, auf deren Spenden er angewiesen ist, um einen der zwei Kühltransporter durch einen neuen ersetzen zu können. Denn dieser Transporter ist stark von Rost zersetzt und hat schon eine ganze Menge Kilometer auf dem Buckel. Darüber hinaus befürchtet Krowas, dass das Fahrzeug die nächste Tüv-Kontrolle nicht übersteht. Dankbar ist Krowas bereits der Anker-Transportgesellschaft, die für den Tafel-Umzug kostenlos einen Lastwagen zur Verfügung stellte. Zudem freut er sich, dass die Firma Funke das Gebäude am Osterkamp zu einem erschwinglichen Preis an die Caritas vermietet hat und die Tafel einen Kühlraum des Unternehmens Gemüse Meyer nutzen darf. Um Sponsoren für ein Kühlfahrzeug zu gewinnen, will Krowas in den nächsten Wochen auf Firmen aus der Region zugehen.

Für seine Helfer möchte der 39-Jährige für Ende August eine Fahrradtour organisieren, um ihren Einsatz zu würdigen. Einen "Tag der offenen Tür" bei der Tafel plant er für den September. Der Tafel-Leiter findet es toll, dass unter den Ehrenamtlichen zwei Flüchtlinge sind, die regelmäßig zum Flüchtlingscafé kommen und selbst zu den Hilfebedürftigen gehören. "Schön ist, dass sie so mit anderen Leuten in Kontakt kommen", sagt Krowas, der davon überzeugt ist, dass die Flüchtlinge nebenbei auch die deutsche Sprache lernen.

Die Ausgabestelle der Tafel ist dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Erwachsene bekommen ein Lebensmittelpaket, wenn sie einen Berechtigungsschein vorlegen und einen Eigenanteil von zwei Euro zahlen. Kinder zahlen für das Paket einen Euro. Pro Ausgabetag kommen Krowas zufolge rund 100 Familien, um sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. In dem Lebensmittelpaket sind vor allem Brot, Gemüse, Obst und Wurst enthalten. Auffällig sei, sagt Krowas, dass unter den Bedürftigen viele Rentner sind. Ihr Anteil sei im Laufe der vergangenen Jahre deutlich angestiegen. Darüber hinaus beobachtete der hauptamtliche Mitarbeiter der Caritas: Viele Bedürftige haben einen großen Redebedarf. "Das ist hier längst nicht nur eine Lebensmittelausgabe", sagt er.

Mit der Idee der Tafel kann sich Krowas voll und ganz identifizieren. Es werde nicht nur armen Menschen geholfen, sondern es würden mehrere Tonnen Lebensmittel vor der Mülldeponie gerettet. Einen Teil der Lebensmittel, der nicht mehr an Hilfsbedürftige ausgegeben werden kann, hole ein Bauer ab, um ihn an seine Tiere zu verfüttern. Derzeit wertet Krowas Daten aus, um zu erfahren, wie viele Kilogramm Lebensmittel pro Ausgabetag abgegeben werden.

Ein Jahr lang wird die Twistringer Tafel erst mal an dem neuen Standort bleiben – so lange läuft der Mietvertrag. Doch danach wird sie vermutlich wieder umziehen. Der Grund: Das Gebäude – ein ehemaliges Gewächshaus einer Gärtnerei – heizt sich schnell auf, die hohen Temperaturen seien den Mitarbeitern langfristig nicht zumutbar, sagt Krowas. Im Gegensatz zum alten Standort an der Westerstraße in der Nähe des Rathauses sei das neue Gebäude aber deutlich geräumiger und verfüge auf dem Grundstück über viele Parkplätze für Autos und die Transporter.