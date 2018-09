Klezmer und Jazz: Christian von Seebeck (von links) Eduard Don und Dennis Schwentuchowski sorgten in der Bassumer Kulturstation für Begeisterung. (Braunschädel)

Bassum. Dass Klezmermusik genau wie der Irish Folk in Deutschland zahlreiche Anhänger hat, wurde auch am Sonnabendabend in der Kulturstation Bassum deutlich. Das Konzert der Lubeca Klezzmers dort war restlos ausverkauft.

Wörtlich übersetze sich Klezmer aus „Kle“ für Schlüssel und Werkzeug sowie „zemer“ für Melodie, erläuterte Eduard Don im Verlauf des Konzerts, das mit einem sehnsuchtsvollen Gitarrenauftakt begann, einer melancholischen Melodie, die dann unvermittelt durch ein fröhliches Tanzstück abgelöst wurde. Klezmer eben. Mitreißende Rhytmik verbindet sich mit sehnsuchtsvollen Klängen, Trauer und Lebensfreude stehen eng beieinander. „Eduard kann so schöne Geschichten über Klezmer erzählen, das sollte er ruhig öfter machen“, lobte Gitarrist Dennis Schwentuchowski Eduard Don für die Definition.

Der ließ sich nicht lange bitten. Das nächste Lied erzähle davon, dass man nie die Hoffnung aufgeben sollte, auch wenn es mal nicht so gut laufe, kündigte er Musik an, die ein wenig an mittelalterlichen Minnegesang erinnerte – mit der sehnsuchtsvollen Klarinettenstimme, meisterhaft gespielt durch Eduard Don höchstselbst. „Lang lebe der Gesang“ lautete die Übersetzung des nächsten Titels. Hier ende der Klezmerblock, und das nächste Stück leite in den Jazzteil über, gehöre es doch auch zu den Jazzstandards, übernahm Kontrabassist Christian von Seebeck die Moderation. „Bei mir biste schön“ sorgte für helle Begeisterung beim Publikum mit anschließendem passenden Kommentar: „Schön“.

Im Anschluss erzählte Gitarrist Schwentuchowski die Entstehungsgeschichte der Lubeca Klezzmers: „Ich übte mit Schülern in einer Lübecker Musikschule, als Eduard hereinkam und fragte ob ich A-Moll beherrsche. Als ich die Übung ausführte und noch durch andere Akkorde ergänzte, lud er mich ein, mit ihm zusammen bei einer Trauung zu spielen. Später kam Christian dazu und es macht einfach Spaß, so zusammen zu spielen“. Und es gelang den drei Musikern, genau diesen Spaß gepaart mit Spielfreude und Perfektion den ganzen Abend zu transportieren. Von den Zuhörern wurde die Leistung immer wieder mit Beifall und positiven Ausrufen quittiert.

Und es gab noch zwei Stücke, die für Begeisterung sorgten dank der leidenschaftlichen und meisterlichen Ausführung durch das Trio: „Autumn Leave“ im Bossa-Nova-Rhythmus und „Petit Fleur“, der Klarinettenklassiker, von Eduard Don virtuos dargeboten.

2006 beendete Don sein Studium und begann seine musikalische Karriere, die unter anderem durch die Zusammenarbeit mit erfolgreichen Musikern wie dem bekanntesten Vertreter der Klezmermusik, Giora Feidman, unterstützt und inspiriert wurde. Feidman wurde dann auch das nächste Stück gewidmet, das einmal mehr das Talent des Klarinettisten offenbarte. Als dann noch kurz vor der Pause das berühmte „Cantina Band“ aus „Star Wars“ gespielt wurde, war das der absolute Höhepunkt unter vielen Höhepunkten bei diesem Konzert.

Nach der Pause ging es mit makedonischen Volksliedern weiter: „Ich musste meine Mitspieler überreden, denn der 7/8-Rhythmus hat es in sich“, verriet Seebeck, um dann die Geschichte einer unglücklichen Liebe mit seinem Kontrabass zu erzählen, begleitet von Klarinette und Gitarre. Den Abschluss des Konzerts markierte ein Potpourri aus so bekannten Stücken wie „Aufwachen Zion“, „Halleluja“ und „Donna“. Aber die Zuhörer wollten noch mehr – und wurden für ihre Hartnäckigkeit belohnt. Abschließend spielte das Trio das beeindruckende Gitarrenstück „Libertango“ von Astor Piazzolla und zwei weitere Zugaben.