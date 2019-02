Fotos von der Stadt zieren, wie hier an der Waldstraße, die neuen Ortseingangstafeln, die die Mitarbeiter des Bauhofs an insgesamt vier Stellen in Syke ausgetauscht haben. (Jonas Kako)

Syke. Modern sind sie. Und groß. Und wer in den kommenden Tagen nach Syke fährt, dem werden sie womöglich direkt ins Auge stechen. Die neuen Ortseingangstafeln. Nach 19 Jahren war es am Dienstag soweit und die Mitarbeiter des Syker Bauhofs bestückten die metallischen Rahmen mit den Tafeln, die nun im neuen Design der Stadt daherkommen. Der Vorteil: Sie sind austauschbar. So müssen lediglich wenige Schrauben gelöst werden, und schon kann man einzelne Tafeln wechseln. „Wir wollten weiterhin flexibel bleiben, indem wir die Tafeln untereinander durchtauschen können“, freute sich Sykes Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem.

Gäste, die sich nun auf den Weg in die Hachestadt machen, werden nun am Kreismuseum, an der Waldstraße, der Bassumer Landstraße und von Heiligenfelde kommend mit hochauflösenden Fotos begrüßt. „Was gibt es denn schöneres, als Bilder von der Stadt zu zeigen?“, fragte Kuchem schmunzelnd. So sehen Besucher und Einheimische nun neben dem Hohen Berg unter anderem auch das Kreismuseum. Der Künstler hinter den Werken ist der Fotograf Wolfram Guder. Nicht nur Kuchem freute sich über die neuen Tafeln. Auch Michael Lux von der Syker Werbegemeinschaft ist zufrieden mit dem moderneren Look. „Ich finde es toll, dass die Stadt etwas Neues gemacht hat. Jetzt kommt etwas Schönes.“

Die Ortseingangstafeln bestehen eigentlich aus zwei Elementen. Das obere zeigt ein Bild der Stadt, das untere noch die Internetseite. Dieser Platz soll allerdings demnächst genutzt werden, um auf Veranstaltungen in der Hachestadt hinzuweisen, wie etwa der Clueser Landmaschinenmarkt oder das Frühlingsfest im März.

Klare und einfache Formsprache

Gerade nach der Entwicklung des sogenannten Corporate Designs, mit neuer Schrift und Farbe war klar: Die Tafeln am Ortseingang brauchen auch dringend einen neuen Anstrich. „Das war ein längerer Prozess“, erzählte Kuchem. Und Sykes Bürgermeisterin Suse Laue ließ durchblicken, dass es kein einfacher war: „Die Frage war, ob wir die Tafeln eins zu eins übernehmen oder ob wir etwas anderes machen.“ Das hat, gerade weil so viele Menschen mit im Boot sitzen, rund ein Jahr gedauert.

Für die grafische Umsetzung der vorgetragenen Ideen war schließlich Ulrich Deppe von der Firma Deppe Design zuständig. Das ist gar nicht so einfach gewesen, wie er sagt. Der Grafiker schwärmte am Dienstag ebenfalls von den neuen Hinguckern: „Wir haben das neue Logo eingearbeitet. Es ist insgesamt eine klare und einfache Formsprache.“