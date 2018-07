In großen Fußstapfen: Im Vergleich zum mehr als 100 Jahre alten Vorgänger wirkt das zarte, fünfjährige Friedensbäumchen fast unscheinbar. (Jonas Kako)

Bassum. Es ist in diesem Jahr 50 Jahre her, dass die Bassumer Friedenseiche, die für Bassum ein wichtiges Friedens-Wahrzeichen ist, gefällt wurde. Die meisten kennen die Friedenseiche auch als Waterlooeiche, weil sie an die Waterloo-Schlacht und damit an den Sieg über Napoleon 1815 erinnert. 1865, genau 50 Jahre danach, wurde sie in der im Stadtzentrum liegenden Bremer Straße in Bassum gepflanzt. Napoleon, als „Friedensstörer“ bekannt, wurde nach der Schlacht nach Elba verbannt.

„Die erste Friedenseiche wurde über 100 Jahre alt und diente als stattliches Friedenssymbol für Bassum“, weiß Michael Junge, Leiter des Stadtarchivs Bassum. Die alte Eiche hätte es auch noch länger geschafft – wäre da nicht der Ausbau des Verkehrs auf der Bremer Straße gewesen. So wurde die Eiche am 25. März 1968 im „zarten“ Alter von 103 Jahren abgeholzt. 14 Jahre später erst ist eine zweite Eiche vor das Kaufhaus Strahmann gepflanzt worden. Zu diesem Zeitpunkt war sie sechs Meter groß. Mitarbeiter der Stadt, durften die neue Eiche eigenhändig pflanzen. Reinhard Wiens, der Vorgänger der beiden Stadtarchivleiter Klaus Menke und Michael Junge, ist zu diesem Zeitpunkt auch dabei gewesen und hatte noch eine Scheibe mit den Jahresringen der alten Eiche aufbewahrt.

Die Jahresringe lassen schon vermuten, dass die alte Eiche vieles erlebt hat. Seit 1914 fand jede Woche ein sogenannter „Unter den Linden“-Wochenmarkt an der Bremer Straße vor der mächtigen Eiche statt. Die Bassumer Stadtkapelle gab 1922 ein Promenadenkonzert an der Friedenseiche, 1931 musste die sie „Zeugin“ eines Aufmarsches der NSDAP werden. Und auch die Volkskundgebung für die Reichtagswahl 1933 fand vor der Friedenseiche statt. 1938 wurde sie wieder ihrem Zweck entsprechend als Friedenssymbol für ein friedliches Weihnachtsfest als „Weihnachtsbaum für Alle“ geschmückt. Doch die Baumwurzeln der zweiten Friedenseiche drehten sich ineinander. „Im Jahr 2013 haben wir wahrgenommen, dass die Krone der Friedenseiche lichte wird,“ erzählt Michael Junge. Daher habe es ein Gutachten gegeben, da die zweite Eiche keinesfalls leichtfertig aufgegeben werden sollte. „Der Gutachter stellte fest, dass die Grubhöhle für die zweite Friedenseiche zu klein war. Deshalb hatte sie keinen Platz. Und auch der Boden war zu fest, sodass sie sich nicht ausbreiten konnte“, weiß Junge.

Diesmal dauerte es nicht lang, bis ein dritter Baum gepflanzt wurde. Auch dieser steht wieder an der Kreuzung Bremer Straße / Sulinger Straße / Lange Straße. Noch im selben Jahr, am 6. Dezember 2013, pflanzte die Stadt Bassum dann die nunmehr dritte „klimawandelresistente“ Sumpfeiche. Aber warum legt die Stadt so viel Wert auf einen Baum an dieser Stelle? Junge:“Für Bassum ist es sehr wichtig, dass es weiterhin die Friedenseiche als Friedenssymbol im Bassumer Stadtzentrum gibt. Die Eiche ist an dieser Stelle historisch verwurzelt.“

Die Stiftung International Environmental Foundation der kommunalen Umwelt-Aktion hat 500 Euro in den Baum, sowie in eine Infotafel investiert. Die Sumpfeiche ist damit auch ein Teil der Kampagne „Bäumchen, wechsel dich“ gewesen, die das Bewusstsein für den Klimawandel schärfen sollte. „Als ,Klimabäume‘ werden in diesem Zusammenhang Stadt und Straßenbäume bezeichnet, die nach heutigem Kenntnisstand an die zukünftigen klimatischen Bedingungen besser angepasst sind, als viele bisher prägende Baumarten“, teilt die Stiftung mit. Die Bassumer Baum-Expertin Bea Linnert meint, dass die Sumpfeiche bis zu 20 Meter groß werden kann und aus Nordamerika stammt. „Mit einem feuchtigkeitsarmen Sommer wie diesem, haben die Bäume, egal welcher Sorte, alle zu kämpfen“, meint die Expertin.

2013 ging Bassum auf Nummer sicher und hat die Friedenseiche von einer Gärtnerei einpflanzen lassen, um diesmal den richtigen Baumstamm-Durchmesser und das richtige Bodenmaterial zu wählen. „Jetzt hoffen wir, dass die Eiche weit über 100 Jahre alt wird“, sagt Michael Junge. Der macht überdies auf den Sprechtag des Archivs am Dienstag, 21. August, aufmerksam und würde sich über weiteres Info-Material zur Friedenseiche freuen.