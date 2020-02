Vilsa-Brunnen möchte seine Getränke gerne in einem neuen Hochregallager unterbringen. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen könnte in naher Zukunft um ein Gebäude reicher sein. Ein sehr großes Gebäude – der Mineralbrunnen-Betrieb Vilsa-Brunnen möchte bekanntlich ein Hochregallager auf seinem Betriebsgrundstück am Ortsrand des Fleckens errichten. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Bereicherung des Luftkurorts handelt, darüber gibt es kontroverse Diskussionen. Jedenfalls hat sich der Bauausschuss des Fleckens am Mittwochabend mehrheitlich für die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans (B-Plan) ausgesprochen und damit die Weichen für den Bau des umstrittenen Regallagers gestellt. Und wie erwartet lief die öffentliche Ausschusssitzung nicht ganz geräuschlos ab.

Das vorhandene Gewerbe- und Industriegebiet soll als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Produktion, Lagerung und Auslieferung von Getränken“ ausgewiesen werden. Vilsa-Brunnen soll so die Möglichkeit gegeben werden, das Betriebsgelände besser ausnutzen und südlich der Straße Alte Drift einen Stellplatz- und Wartebereich für Lastkraftwagen bauen zu können. Die Gemeindeverwaltung hatte diesbezüglich Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange angefordert und um Anregungen gebeten. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann stellte bei der Sitzung die Punkte vor, die im B-Plan „Vilsa-Brunnen“ berücksichtigt werden sollen.

Der für Bormann wichtigste Punkt: Der angrenzende Wald und die Fischteiche sollen in den B-Plan mit aufgenommen werden. Damit soll verhindert werden, dass diese Bereiche einer möglichen gewerblichen Nutzung zum Opfer fallen. „Das Ortsrecht bietet den höchsten Schutz, dort kann dann ohne Beschluss des Gemeinderats nichts passieren“, erklärte der Verwaltungschef. Mit diesem Vorgehen sehe er auch die Bürgerforderungen nach größtmöglichem Schutz von Wald und Fischteichen optimal gelöst.

Ein weiterer Punkt betraf den Gewässerrandstreifen, für den im B-Plan ursprünglich eine Länge von drei Meter vorgesehen war. Hier entsprach die Verwaltung der Bitte des Mittelweserverbands, den Abstand auf fünf Meter zu vergrößern. Eine Richtigstellung hatte der Verwaltungschef ebenfalls zu verkünden: Die im Planentwurf zunächst angegebene Gesamtgröße des Geltungsbereichs von 12 000 Quadratmeter korrigierte er auf nunmehr 8000 Quadratmeter.

Bei einer Nachfrage zum Thema Lärmentwicklung beim Lastwagen-Parkplatz verwies Bormann auf den fünf Meter hohen Lärmschutzwall, der dort installiert werden soll. Damit sei dem Immissionsschutzrecht genüge getan; weitere Verfahren seien verzichtbar, da das Gebiet nur von einem Unternehmen belegt sei, erläuterte er. Angesprochen auf die entstehende Feinstaubbelastung, gab sich der Samtgemeindebürgermeister gelassen: „Ich gehe davon aus, dass die Belastung eher zurückgeht.“ Der Grund: Vilsa-Brunnen werde seine drei Standorte an einem bündeln, daher gebe es auch weniger Verkehr und weniger Schadstoffausstoß auf den Straßen.

Tiefer in die Erde?

Blieb nur noch ein Streitpunkt, der gleichzeitig der größte war: die Höhe des Gebäudes. Der B-Plan sieht eine maximale Höhe von 40 Meter vor, die Vilsa-Brunnen auch auszuschöpfen gedenkt. Zwar waren sich die Ratsmitglieder einig, dass das Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber sei, der auf jeden Fall wettbewerbsfähig bleiben müsse. Gleichwohl erinnerte Bernd Schneider von der Grünen-Fraktion im Rat eindringlich daran, dass Bruchhausen-Vilsen ein Luftkurort sei und ein derart dominantes Gebäude von der Größe eines Fußballfeldes den „einmaligen Landschaftsraum“ stark beeinträchtigen würde.

Dieser Ansicht pflichteten mehrere Bürger in der Einwohnerfragestunde bei. Bormann wies darauf hin, dass auch der Landkreis in seiner Stellungnahme die Meinung vertrete, dass ein Hochregallager in der geplanten Größe das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen würde. „Und daher werden wir auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen schaffen“, unterstrich er, man werde sich an alle rechtlichen Vorgaben halten.

Ob man das Regallager nicht tiefer in den Boden bauen könne, damit das Gebäude nicht so hoch wird? Das sei wegen des Grundwasserschutzes nicht möglich, so Bormann. „Fischteiche und Wald würden in Mitleidenschaft gezogen werden.“

An der Bauhöhe wird sich vermutlich nichts mehr ändern. Bernd Schneiders Antrag, die Gebäudehöhe auf 30 Meter („wenigstens auf Baumwipfelhöhe“) zu beschränken und dafür die Grundfläche um 25 Prozent zu erhöhen, lehnte der Ausschuss mit drei zu fünf Stimmen ab.

Ob der B-Plan „Vilsa-Brunnen“ tatsächlich so verabschiedet wird, entscheidet der Fleckenrat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch, 19. Februar.