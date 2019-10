Aufgepasst: Ingmar Maybach (links) sorgte in der Barrier Kirche für Spaß, Helmut Kaden für Musik. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. Tod und Teufel, Hölle, Trump und Butterkekse – das waren nur einige der abendfüllenden Themen des unterhaltsamen Kabaretts von Ingmar Maybach. Genauer gesagt des Kirchenkabaretts, für das Pfarrer Maybach in seiner Wort-zum-Sonntag-Show auch eine Vielzahl von eigenen Liedern gestaltet hatte. Am Sonntagabend amüsierte sich das Publikum in der Barrier Bartholomäuskirche bestens. Gemeinsam mit dem Organisten und Akkordeonspieler Helmut Kadel, ebenfalls im Odenwald tätig, brachte er musikalische Einlagen an der Gitarre mit hörenswerten Takten und Versen zu Gehör.

Schon Maybachs Kulisse, die er als Nachempfindung eines Fernsehstudios bezeichnete, machte die Zuseher gespannt auf das Folgende. Tiefblaue Vorhänge mit einem breiten Silberstreifen. Dazu hatte er – eigentlich – auch einen Jingle vorbereitet, also eine einleitende klingende Sequenz. Nur dass er an der Technik verzweifeln musste, es nicht klappte und er versprach, es nach der Pause nachzuliefern. Grund genug, sich gleich schon mal zu amüsieren über den Pastor und seine Technikkenntnis; ein Zuhörer rief amüsiert: „Üben!“ Immerhin klappte das mit dem Jingle tatsächlich nach der Pause. Sogar das mit dem Einüben von frenetischem Beifall und Jubelrufen wiederholten die begeisterten Zuschauer dann auch gleich im zweiten Teil.

Eigentlich hatte er als Erklärung die katholische Kirche zum Vorbild genommen: „Wir brauchen mehr Personenkult wie es die Kollegen der Katholiken können, also bitte bei meinem Reinkommen schnell aufspringen und klatschen und jubeln – am besten in Synkopen.“ Dazu haute dann auch Kadel in die Orgeltasten. Und es war egal, ob man nun wusste, was Synkopen sind – es machte Spaß.

Zwischen all seinen witzigen Einlagen der eher schrägen Art erzählte Maybach immer wieder von Erfahrungen in seiner Tätigkeit als Pastor im Odenwald. So das mit den langen Haaren. Er habe befürchtet, dass sein Pferdeschwanz zu Bedenken führen könnte. Als er dann zum 80. Geburtstag eines Gemeindemitglieds kam, wurde er mit folgenden Worten empfangen: „Ach der neue Pfarrer, hab' Sie gleich am Schwanz erkannt.“

Über Haare gab es auch noch einiges mehr wie bei Maybachs Fragestellung: „Ist der Teufel blond? Oder bedient er sich blonder Menschen?“ Die Antworten oder besser die bejahenden Beispiele gab er gleich dazu, der blonde Boris Johnson und sein Brexit-Gebahren. Donald Trump natürlich und seine Art, Wahrheit durch Lüge zu ersetzen. Als deutsche Variante sah er die AfD, da könne man den Teufel vielleicht mit dem Beelzebub austreiben. Denn der verstecke sind ja im Detail, in Gesten. Lösung könnte sein, gleich mal eine Mauer um Sachsen zu bauen, denn „die versauen ja alle Wahlen“.

Zum Mitsingen forderte er alle immer mal wieder auf – so bei seinem „Barrier Projektchor“. Die männlichen Gäste sollten den Part: „Und wenn die Welt voll Teufel wär“ vierfach übernehmen. Und die Frauen konnten dann dreimal laut Hölle singen oder rufen. Der Klangfarbe nach zu urteilen, war das mit der Hölle ein großer Spaß. Unterstrichen von dramatischen Orgelakkorden.

Immer mal wieder flocht der „Spaßmacher Gottes“, wie ihn der Tagesspiegel mal genannt hatte, Texte von Gottfried Leibniz ein und reichte dazu Leibniz-Kekse herum, denn schließlich seien beide aus Hannover. Und hätten auch miteinander zu tun. Einen krönenden Abschluss – noch vor seiner urkomischen Telekom-Hotline Einlage - gab es mit seinem Tango, bei dem das Publikum einstimmen konnte mit „Halleluja“ und „Olé“.