Der Startschuss: Die Jugendfeuerwehr Schwarme und Umgebung braucht Nachwuchs. Jannis Hördt erklärte, warum. (Micha Bustian)

Martfeld/Schwarme. Jannik ist acht Jahre alt. Und er hat einen großen Wunsch: Er will zur Feuerwehr. Nun wohnt der Knirps in Martfeld und dort gibt es für Kinder seines Alters keine Möglichkeit, bei den Brandbekämpfern mitzumachen. Auch nicht in Schwarme, Kleinenborstel oder Hustedt. In der gesamten Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen existiert keine einzige Kinder-Feuerwehr. Und in eine der drei Jugend-Feuerwehren könnte Jannik erst mit zehn Jahren eintreten. Doch nun deutet sich eine Lösung an für den Achtjährigen.

Der Jugend-Feuerwehr Schwarme und Umgebung geht der Nachwuchs aus. Deswegen lud sie für Donnerstagabend zu einer Informationsveranstaltung ins Feuerwehrgerätehaus in Martfeld ein. Es mangelt allerdings nicht an Kindern. „Ich weiß von einigen Kameraden, dass ihre Kinder es kaum noch abwarten können, bei uns mitzumachen“, sagte Jannis Hördt, Jugendwart der Feuerwehr Schwarme und Umgebung. Nur: All diese Kinder sind zu jung, um zur Jugend-Feuerwehr zu gehen. Für eine Kinder-Feuerwehr fehlen allerdings Betreuer und Helfer.

15 Interessierte hatten sich im Feuerwehrgerätehaus in Martfeld eingefunden. Die Veranstalter warteten extra noch eine Weile, weil der Bus aus Kleinenborstel noch Zuwachs versprach. Aber es kam niemand mehr. Trotz Werbung über Flyer, Internet und Zeitungen.

Dennoch zogen die Organisatoren ihr Pensum durch. Der Martfelder Ortsbrandmeister Heiner Rahlmann erinnerte daran, dass es vor zwei, drei Jahren schon einmal einen Versuch gegeben hatte, eine Kinder-Feuerwehr zu gründen. Die damalige Truppe hielt anscheinend nicht lange durch. „Wir wollen nichts anfangen, was kurze Zeit später wieder endet“, war Rahlmann durch diese Erfahrung schlau geworden. Damals allerdings mangelte es an einer Person, die die Leitung für die Kinder-Feuerwehr übernehmen wollte. Die war in diesem Fall bereits gefunden: Kiara Bösl. Sie wohnt in Martfeld, ist aktives Mitglied in der Feuerwehr Gessel-Ristedt und arbeitet als Erzieherin im Lebenshilfe-Kindergarten.

Nun wurde also nach Betreuern und Helfern gesucht. Jannis Hördt klärte die Kandidaten auf. So geht es bei der Kinderfeuerwehr vordergründig gar nicht ums Löschen. „Spiel und Spaß stehen im Vordergrund“, erklärte Hördt. „Die Kinder lernen viel fürs Leben, für Alltagssituationen.“ Nächstenhilfe würde vermittelt, Gruppen- und Teamfähigkeit sowie soziale Kompetenz. Einmal im Monat solle ein Dienst angesetzt werden, der mit Spiel, Sport und Basteln gefüllt werde. Aber auch mit Ausflügen zur Berufsfeuerwehr in Bremen, mit Umweltschutz, mit Verkehrs- und Gesundheitserziehung sowie – selbstverständlich – mit Brandschutzerziehung.

Die Aufgaben eines Betreuers dabei: Ausarbeiten eines Dienstplans, Planung von Diensten und Ausflügen, eventuell der Besuch von Seminaren und Lehrgängen sowie die Betreuung der Kinder. Helfer sollen die Betreuer unterstützen, zur Brandschutzerziehung beitragen, die Kinder zum Dienst oder zum Ausflug fahren und dort ebenfalls die Aufsicht übernehmen. Eine fachliche Ausbildung sei nicht notwendig, erläuterte Jannis Hördt und nannte Voraussetzungen: mindestens 16 Jahre alt und geeignet für den Umgang mit Kindern. Schwarmes Ortsbrandmeister Frank Tecklenborg ergänzte noch, dass sowohl Betreuer als auch Helfer über die Feuerwehr-Unfallkasse versichert sind.

Vier Besucher trugen sich letztlich in die herumgegebene Liste ein – auch Janniks Mutter Charlotte Schröder. Die anwesenden Feuerwehrleute wussten auch noch um einige aussichtsreiche Kandidaten. Mitte November soll das erste Treffen der Betreuer und Helfer stattfinden. Wer dabei sein möchte, kann sich unter Telefon 01 51 / 22 77 47 94 oder per E-Mail an jfschwarme@gmail.com bei Jannis Hördt melden. Die Kinderfeuerwehr Martfeld-Schwarme soll am 1. Januar 2020 gegründet werden. Jannik wird es gerne hören.