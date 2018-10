Der Klassiker: Wenn in der Bassumer Stiftkirche "Jazz und Luther" angesagt sind, ist die Band School House Seven nicht weit. (UDO MEISSNER)

Bassum. Dass sowohl Frage- als auch Ausrufezeichen am Ende eines Satzes stehen, ist nichts Ungewöhnliches mehr. Dass über die Reihenfolge diskutiert wird, indes schon. „Hoffnung in Afrika?!“ heißt das Thema, unter dem der alljährliche Bassumer Gottesdienst „Jazz und Luther“ am Mittwoch, 31. Oktober, zusammengefasst wird. Und Pastor Wiardus Straatmann musste mit seiner Nichte Kira Frankenberg tatsächlich darüber debattieren, ob Frage- oder Ausrufezeichen vorne stehen sollte. „Aus europäischer Sicht fragen wir uns natürlich, ob es für Afrika noch Hoffnung gibt“, so der Geistliche. Seine Nichte war mehrere Monate in Tansania. Sie versteht die Frage nicht. Natürlich gebe es in Afrika Hoffnung. Warum denn auch nicht?

Den schwarzen Kontinent hat die evangelisch-lutherische Gemeinde Bassum in den Mittelpunkt des Gottesdienstes am Reformationstag gestellt. Um 11 Uhr beginnt diese Veranstaltung, die über den Gottesdienst weit hinaus geht. Der wird aufgefrischt durch zwei Gesprächsrunden mit Kira Frankenberg und Lieder der Jazz-Combo School House Seven. Anschließend bitten die Organisatoren zu einem Frühschoppen.

Nach langer, langer Zeit ist der Reformationstag in Niedersachsen wieder ein Feiertag. Martin Luthers 95 Thesen hätte nicht nur die christliche Kirche in Protestanten und Katholiken getrennt, sondern auch „ein Fundament für Freiheit und Demokratie“ gebaut, findet Wiardus Straatmann. „Darauf sollten wir uns besinnen.“ In Afrika indes sei die Gesellschaft noch nicht so weit. „Über 400 Jahre haben die Europäer Afrika kolonialisiert. Das heißt, sie haben es ausbluten lassen.“ 25 Millionen Afrikaner seien in die Sklaverei geschickt worden, „aber sie sind daran nicht zugrunde gegangen“, so Straatmann.

Nun gelte es, der „Wiege der Menschheit“ (O-Ton Wiardus Straatmann) unterstützend unter die Arme zu greifen. Der Landraub müsste beendet werden. „Aber wenn wir wir es so machen, dass sie so leben wie wir – das würde ihnen nicht helfen“, findet Kira Frankenberg. Wie also könnte Afrika geholfen werden? Will Afrika unsere Hilfe überhaupt? Wollen wir Afrika helfen? „Vielleicht wäre es ja am sinnvollsten, wir würden Afrika einfach mal in Ruhe lassen“, wagt Wiardus Straatmann eine These. In zwei Gesprächsrunden soll darüber gesprochen werden.

Bernd Sagell von School House Seven war als Student drei Monate lang in Südafrika, "noch zu Zeiten der Apartheid". Lang vergangene Zeiten. Doch die Musik, die ist ähnlich geblieben. Und ein bisschen wollte School House Seven sie auch an das Thema anpassen. Für den "Homecoming Song" hat sich die Band entschieden, komponiert vom Pianisten Abdullah Ibrahim, vor seiner Konvertierung Adolph Johannes Brand. "Das sind typisch afrikanische Rhythmen", meint Sagell. Und die sollen exakt zwischen den beiden Gesprächsrunden intoniert werden. Des Weiteren auf der Liste: "That's A Pitty", ein Ragtime-Stück aus den 1930er-Jahren, der Popsong "Exactly Like You aus dem Jahre 1930 und das Swingstückchen "Undecided". Nicht fehlen darf zum Abschluss – gleich nach Fürbitten, Vaterunser und Segen – "Oh When The Saints".

Zentrale Themen sollen aber der Reformationstag und Afrika bleiben. „Wir wollen einen anderen Blick auf Afrika zeigen“, kündigt Wiardus Straatmann an. Und auch Spenden sammeln für das Waisenhaus Tuleeni, in dem Kira Frankenberg Mathematik, Englisch, Deutsch und Erdkunde unterrichtet hat. Informativ soll der Nachmittag sein, aber auch mutmachend. Denn: „Ich schätze es, wenn ich mit einem fröhlichen und erhabenen Gefühl nach Hause gehen kann.“

Übrigens: In Nordrhein-Westfalen ist der Reformationstag kein gesetzlicher Feiertag. Deshalb ist School House Seven diesmal auch nicht mit sieben Musikern auf der Bühne, sondern mit sechs. Denn Gitarrist Jürgen Brings wohnt zwar in Weyhe, arbeitet aber als Banker in Düsseldorf. Und das ist bekanntlich die Hauptstadt von NRW . . .