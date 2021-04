Freya Söchtig (von links), Suse Laue und Cord Bockhop besprechen Details zur zweiten Runde beim dezentralen Impfen in Syke. (Vasil Dinev)

Die Sonne strahlt, die freiwilligen Helfer begrüßen die ankommenden Impfwilligen freundlich, es wird ein kurzer Schnack gehalten, die Stimmung ist gut. In Syke hat am Freitag die zweite Runde des dezentralen Impfens begonnen. Die Über-70-Jährigen sind nun an der Reihe und die Botschaft, die Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Landrat Cord Bockhop verkünden wollen, ist: Es läuft.

In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Landkreis Diepholz wurden am Freitag und werden an diesem Sonnabend sowie am 29. April alle etwa 2250 70- bis 79-Jährigen geimpft. 750 Personen pro Tag und bisher 333 am letzten Tag. Die Zahlen schwanken etwas, denn die Erfahrung habe gezeigt, dass in dieser Gruppe bereits einige geimpft sind, entweder über das Impfzentrum oder über ihren Hausarzt, berichtet Freya Söchtig, Leiterin des Fachbereichs Ordnung bei der Stadt Syke. Sie koordiniert und organisiert mit ihrem Team vor Ort die Planung des Impfangebots. Dazu zählt nicht nur die Besetzung der Impfhotline der Stadt, um alle Fragen rund um das Thema zu beantworten, sondern auch die gesamte organisatorische Vorarbeit, vom Anschreiben an die Über-70-Jährigen über die Terminvergabe bis hin zum Benachrichtigen von Nachrückern: immer dann erforderlich, wenn ein Termin abgesagt wird. „Das ist alles sehr sportlich“, bekennt Freya Söchtig, doch es lohne sich. „Die Dankbarkeit der Leute ist sehr groß“, kann sie berichten. Mit Worten, aber auch mit Karten und Schokolade bringen sie dies immer wieder zum Ausdruck.

Die Hotline „lief tatsächlich hot“, bekennt Suse Laue mit einem Lachen. Doch auch sie betont: „Wir machen das sehr gerne.“ Denn die Akzeptanz für dieses Impfangebot sei hoch und es sei „viel einfacher“. Zudem sei die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung unverändert hoch. Jüngste Mitstreiter ist die Bürgerstiftung Syke, die ihre Hilfe angeboten hat.

„Wir haben Mitglieder, die helfen können, wir haben ein paar finanzielle Mittel“, sagt der Vorsitzende Ralf Michel dazu. Und es gebe zwei Dinge, bei denen sie damit unterstützen können: als Begleitung beim Impfen und beim Catering für die Mitarbeiter des DRK und die freiwilligen Helfer. Mittagessen und Nachmittagskaffee haben sie übernommen. „Alles einzeln abgepackt“, sagt Marita Thiel-Wolf. Für die Zubereitung und das aus hygienischen Gründen erforderliche Abpacken der Mahlzeiten haben sie zudem die Hilfe von Geflüchteten aus dem Irak und aus Syrien gewinnen können. Und so können sich die Organisatoren über selbst gemachte Pizza und Teigtaschen freuen.

Die große Unterstützung in den Kommunen beeindruckt auch Landrat Cord Bockhop. „Dafür kann man nur danke sagen“, unterstreicht er. Überraschend komme das für ihn allerdings nicht. „Das beste Krisenmanagement geschieht vor Ort“, ist er überzeugt. Dass das dezentrale Impfen im Landkreis so gut funktioniere, sei den Kräften vor Ort zu verdanken - in den Rathäusern, beim DRK, bei den Helfern vor Ort. Denn dafür seien Kenntnisse des Ortes und der lokalen Gegebenheiten unerlässlich.

Der Plan sei, dass bis Ende April 20 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, teilte Bockhop weiter mit, und zwar diejenigen mit dem größten Risiko für eine schwerwiegende Corona-Erkrankung. Dann würde er sich vom Land wünschen, dass die Priorisierung für die Gruppe 3 geöffnet wird. „Wir sind so schnell“, betont er. „Warum sollen Reste nicht weiter verimpft werden?“, fragt er. „Einfach durchziehen“, lautet sein Appell an die Landespolitik. Zumal die Lieferungen des Impfstoffs jetzt landesweit stabil seien. Unterstützung gibt es dabei seitens der Bürgermeister in der Region, wie Suse Laue bestätigt. Und aus diesem Grund bleibe auch das Syker Impfzentrum bestehen. „Wir hoffen darauf, hier weiter impfen zu können“, sagt sie. Schließlich läuft es ja.