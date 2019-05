Schweres Gerät: Viele Menschen haben so ihre Probleme beim Anblick von Maschinen, die Bäume fällen. Heinz-Dieter Tegtmeier versteht das, weiß aber auch, warum dies nötig ist. (Janina Rahn)

Syke. Unvermittelt erblickt man sie. Bereits aus der Ferne ist die Struktur am Rande des Gehölzes zu Boden gut sichtbar: niedergestreckt, entlaubt, durch den Wald geschleift und am Wegesrand zu Dutzenden liegen gelassen – solche Bilder von geschlagenen Bäumen erblicken Passanten immer wieder in den Wäldern rund um Syke. Für manche ist dies ein Grund zum Aufruhr, weiß Bürgermeisterin Suse Laue zu berichten. „Jetzt wird hier der letzte Baum in der Westermark und im Friedeholz gefällt“, so laute die apokalyptisch klingende Befürchtung mancher, unterstricht Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier. Doch dem sei nicht so: „Wo ein Baum gefällt wird, wird ein neuer gepflanzt.“ Die mitunter auch jetzt in der Brut- und Setzzeit am Wegesrand zu beobachtenden Anhäufungen von Holzstämmen gehörten zur normalen Bewirtschaftung der Wälder rund um Syke, so zum Beispiel im Friedeholz und in der Westermark. „Wir wirtschaften im Bereich der Nachhaltigkeit und nutzen längst nicht das ganze Potenzial“, stellt er klar.

„Es hängen viele Arbeitsplätze dran“

Das Ziel sei, einen angemessenen Ertrag aus dem Wald zu erwirtschaften. Nachhaltigkeit bleibe hierbei aber immer das oberste Prinzip. „Es hängen viele Arbeitsplätze daran“, bestärkt er die Position der Holzwirtschaft im Landkreis. Außerdem sei das Schlagen von alten Bäumen auch oft aus Gründen der Sicherheit nötig. Bäume, die von Weißfäule befallen sind, stellen „tickende Zeitbomben“ dar. „Die Buche kippt dann irgendwann einfach um“, zeichnet der Förster ein bedrohliches Bild.

Dennoch könne Tegtmeier sehr gut verstehen, dass den Bürgern beim Anblick geschlagener Bäume im Wald „das Herz blutet“. Holzfällen löse halt Emotionen aus. Es spielt sich bekanntlich auch viel vom Syker Alltagsleben im Friedeholz ab. „Ich weiß, dass unsere Arbeiten beobachtet werden“, gibt er zu bedenken und versteht sehr wohl, dass „diese Arbeiten nicht zum Wesen des Waldes passen“. Der Einschlag im Wald sei so zwar wahrnehm- und vor allem dank der Maschinen hör- und sichtbar, aber auf die Fläche heruntergebrochen werden nur 20 Bäume pro Hektar gefällt. Die Zielstärke der wirtschaftlich zu verwertenden Bäume beziffert der Förster auf einen Durchmesser von knapp 70 Zentimeter in Brusthöhe und auf ein Alter von 80 bis 120 Jahren.

„Wir schaffen dadurch aber auch Struktur“, erläutert Tegtmeier die Herausnahme einzelner Bäume aus den Wäldern. „Wir öffnen die Decke des Waldes und fördern so Mischbestandsstrukturen.“ Das Prinzip dahinter ist recht einfach: Buchenwälder, wie die hiesigen rund um Syke, neigen dazu, mit ihrem Baumkronen den Wald zu verschatten. So kommt immer weniger Licht durch das zunehmend geschlossene Dach des Waldes und so können neue Bäume nur sehr schwer nachwachsen. Durch das Herausnehmen alter, großer Bäume sorgt man für Löcher in der Decke, für Platz und eben für Licht. „Wir verjüngen die Struktur.“ Man strebe so eine ausgeglichene Altersklassenverteilung an. Von 2009 bis 2019 sei man unter dem möglichen Hiebsatz – also der nachhaltig herausnehmbaren Menge an Holz – im Friedeholz geblieben. 2016, 2017 und 2018 habe man im Höchstfall 2000 Festmeter erreicht – 3000 wären erlaubt gewesen.

2019 habe man bisher sogar nur 250 Festmeter geschlagen. Der Hauptgrund hierfür seien die Verkehrsarbeiten an der Bundesstraße 6 gewesen, um in den Verkehrsraum hängende Äste zu entfernen.

Durch die mehr als nachhaltige Nutzung erwarte man, dass die Holzmenge von 280 Kubikmetern pro Hektar heute in zehn Jahren auf 320 Kubikmeter gestiegen sein wird. Aufgrund der höheren Reserven, die man dem Wald derzeit lasse, könne man so in Zukunft problemlos mehr Holz aus den Wäldern nehmen, ohne den Bestand zu gefährden. „Der Hiebsatz pro Hektar wird noch angehoben“, kündigt Tegtmeier an. Das sei der Lohn einer jahrzehntelangen Pflege, und „eben nicht das Ende des Waldes“.

Derzeit seien keine weiteren Baumfällungen geplant. Obwohl man gesetzlich nicht durch die Brut- und Setzzeit an der Arbeit gehindert werde, bemühe man sich dennoch, diese Zeiten einzuhalten. Allerdings könnte es daneben noch zu Arbeiten an den gefällten Bäumen kommen, denn gut 200 Haushalte im Landkreis seien auf Holz für das Heizen angewiesen, so Tegtmeier. Diese Menschen dürften auch jetzt noch an freigegebenen Holzanhäufungen im Wald arbeiten, um sich ihren Anteil zu sichern. Doch auch diese Arbeiten sollten in den nächsten Wochen zunehmend ausklingen.

Was passiere, wenn man einen Wald wie das Friedeholz sich selbst überlassen würde, weiß Tegtmeier: „Der Wald würde Wald bleiben, aber stärker zusammenwachsen.“ Und es würde dunkel werden. Das geschlossene Dach der alten Bäume verschatte den Boden zusehends. Hinzu kämen überwucherte Wegstrecken, umgekippte Bäume auf den Pfaden und nach 80 bis 100 Jahren schließlich ein buntes Mosaik verschiedener Waldarten – ein Urwald. Einst dominierten solche Wälder große Teile Europas. Der Mensch entfernte über die Jahrhunderte nach und nach die grüne Haut vom Europa der Antike.

„Die Wälder wären so aber nicht nutzbar“, sagt Tegtmeier und zählt auf: „Dunkel, unsicher, kaum begehbar. Das schöne Friedeholz wäre dann nicht mehr da.“ Orte wie dieser seien nicht zum Wohlfühlen für uns Menschen da. Dennoch unterstützen die niedersächsischen Forstämter auf zehn Prozent aller Landesforsten – etwa 35 000 Hektar – eben dies: Sie erschaffen die Urwälder von morgen. Diese sind speziell gekennzeichnet.