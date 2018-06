Freude über 1000 Euro: Jana Bormann (von rechts), Finia Osterholz und ihr Laudator Patrick Siegele. (FR)

Bruchhausen-Vilsen. Die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus“ am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen ist kürzlich im Hildesheimer Rathaus für ihr Engagement für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet worden. Das Projekt „Turn Up 4 Tolerance“, in dem die Schülergruppe eigenständig im Mai 2017 ein großes Musikkonzert mit knapp 500 Besuchern und einem informativen Rahmenprogramm organisiert hatte, wurde neben bundesweit 76 weiteren Projekten als vorbildlich und übertragbar gewürdigt. Die AG hatte sich dem Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ gestellt und erhielt vom „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“ ein Preisgeld von 1000 Euro.

Stellvertretend für die gesamte Arbeitsgemeinschaft nahmen Finia Osterholz, Jana Bormann, Leonard Bröker, Lisa Peitzmeier-Stoffregen und Tim Schöning an der feierlichen Urkundenverleihung teil. Der Laudator Patrick Siegele vom Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz lobte das Engagement der Schülerinnen und Schüler und wünschte sich eine Weiterführung der Arbeit. Besonders lobend erwähnte Siegele, der hauptberuflich Direktor des Anne-Frank-Zentrums in Berlin ist, dass sich die Gruppe neben dem Engagement für das Konzert auch für Verlegung von Stolpersteinen in der Samtgemeinde einsetzt.

„Wir sind stolz auf das Engagement“

Die stellvertretende Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: „Wir sind stolz auf das Engagement und freuen uns, dass unsere Schule dem Titel ,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ durch die Aktionen der Arbeitsgemeinschaft Leben verleiht.“ „Als wir von der Auszeichnung hörten, haben wir uns natürlich riesig gefreut“, sagte Finia Osterholz, Schülerin des elften Jahrgangs am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen. „Das hat uns noch mal motiviert, ein weiteres Konzert zu organisieren.“ In der Tat plant die Gruppe ein weiteres Konzert im Januar 2019. Damit dieses so erfolgreich sein kann wie in 2017 sucht die Arbeitsgemeinschaft gerade nach Unterstützern und Sponsoren. „Die ersten Zusagen haben wir schon erhalten“, freut sich Michelle Kestner, ebenfalls elfte Klasse, und ist optimistisch, noch weitere lokale oder regionale Unternehmen von dem Projekt überzeugen zu können.

„Mit einer Veranstaltung wie dem Turn Up 4 Tolerance wollen wir zeigen, dass die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen kein Ort für rechtsextreme und fremdenfeindliche Umtriebe ist, sondern vor Ort eine Toleranz gelebt wird, die das Miteinander der hier lebenden Menschen trägt und bereichert“, erklärte Finia Osterholz. Offenheit und die Chance auf positive Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse seien dafür der Schlüssel. Gerade weil rechtsextreme Gruppierungen auch darauf zielen, für Jugendliche und Heranwachsende eine „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ zu erschaffen, sei es wichtig, dass es Freizeitangebote gibt, die vom Geiste der freiheitlich-demokratischen Grundordnung getragen werden und ihre Werte vermitteln.

Das Konzertmotto „Turn Up 4 Tolerance“ soll auch als Appell an alle verstanden werden, sich nicht teilnahmslos ins Private zurückzuziehen, sondern sich für Demokratie einzusetzen. „Das Konzert möchte hierfür ein klares Zeichen setzen und eine lautstarke Aufforderung darstellen“, so Finia Osterholz.