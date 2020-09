Zwei Gründungsmitglieder und der Vorsitzende: Vera Köster (von links), Gerd Harthus und Rainer Köster haben den Verein Jazz Folk Klassik in vielen Bereichen geprägt. (Vasil Dinev)

Syke. Wir schreiben das Jahr 1995. Die Stadt Syke stellt die Kleinkunstkonzerte ein, für die Frank Reglin immer wieder renommierte Künstler an Land gezogen hat. Die Hachestadt droht zur kulturellen Diaspora zu verkommen. Wären da nicht Vera und Rainer Köster, Jesko Brandt, Rainer Beßling und Michael Pitz-Grewenig. Das Quintett gründet am 31. Januar 1995 den Verein Jazz Folk Klassik und sorgt für eine Finanzierung durch die Stadt. Gute sieben Monate später findet die Eröffnungsveranstaltung statt: Am 2. September 1995 stellen Künstler aus der Region Gemälde und Skulpturen in der Syker Kreissparkasse aus, dazu tritt das Kabarett-Duo Stechpalme mit Christiane Palm und Marcel Hoffmeister auf.

Sein Klavierabend in Syke am 21. November wird gestreamt: Pianist Artem Yasynskyy. (Björn Hake)

Wir schreiben das Jahr 2020. Vera und Rainer Köster sitzen gemeinsam mit Gertrud und Gerd Harthus am Tisch in der Köster'schen Wohnung. Pressetermin. Jazz Folk Klassik, kurz JFK, ist 25 Jahre alt geworden. Große Feier? Von wegen! Das Coronavirus macht das unmöglich. Ein den Hygieneregeln angepasstes Konzert mit der Band Lack Of Limits im Europa-Garten – das war's schon. Ob die Jubiläumsfeierlichkeiten nachgeholt werden? Rainer Köster wagt es zu bezweifeln. Schade findet er das, frustrierend. „Wir hatten so gute Pläne.“ Doch Ehefrau Vera beschwichtigt: „Uns geht es doch gut. Wir müssen als Veranstalter nicht von den Konzerten leben.“ Vielen Agenten und Musikern gehe es wirklich schlecht, „aber wir als Kulturverein sind doch in einer komfortablen Lage“.

Jazz erst ab 2000

Trotzdem schmerzt es, wenn Konzerte abgesagt werden müssen. Die Rockband Jane sollte am 30. Oktober kommen – verschoben. Der Klavierabend mit Artem Yasynskyy am 21. November wird gestreamt. „Das bedeutet, dass wir keine Einnahmen haben“, stellt Gerd Harthus klar. Durch die Kontakte zu Vladyslav Sendecki war JFK an Randy Brecker dran. Der sollte im November kommen. „Ein ganz großer Name“, beschreibt Harthus den US-amerikanischen Flügelhornspieler. „Das war greifbar, dann kam Corona. Das wäre ein richtiger Coup geworden.“

JFK hat einige davon gelandet. „Ich habe letztens bei einem Streaming-Dienst eine Liste mit Liedern erstellt“, verrät Rainer Köster. „Viele davon haben bereits in Syke gespielt.“ Jazz Folk Klassik hat die Hachestadt zu einem Kultur-Hotspot verwandelt. Ein guter Gradmesser dafür: Radio Bremen war regelmäßig zu Gast im Konzertsaal der Kreissparkasse, um JFK-Konzerte mitzuschneiden und zu senden.

Wobei Jazz Folk Klassik anfangs durchaus auch nur Folk Klassik hätte heißen können. Denn: Der klassische Pianist Jesko Brandt und der bestens vernetzte und ausgewiesene Klassik-Kenner Rainer Beßling kümmerten sich um die Klassik-Konzerte, Rainer Köster um die Weltmusik. „Jazz kam anfangs zu kurz“, erinnert sich Rainer Köster. „Der kam erst ab dem Jahre 2000 mit Gerd Harthus.“

Er kann gerne wiederkommen: Oma Sosa hat seine Visitenkarte schon im Konzertsaal der Kreissparkasse abgegeben. (Karsten Klama)

An den ersten Auftritt erinnert sich Rainer Köster, als wäre der gestern und nicht vor 25 Jahren gewesen. Rüdiger Oppermann hieß der Multi-Instrumentalist der Premiere. „Das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.“ Eher schon der berühmte russische Cellist Boris Pergamenschtschikow, der zwei Monate die Bühne des KSK-Saales erklomm. Der spielte mit dem Rücken zur Eingangstür, was eine zu spät kommende Dame nicht bemerkte. Sie öffnete die Tür, schlich sich an den drei Musikern, die verdutzt aufhörten zu spielen, vorbei und setzte sich. Erst dann begannen Pergamenschtschikow und seine beiden Kollegen wieder zu musizieren. Auch Daniel Herskedal war schon in Syke zu Besuch. Wer Daniel Herskedal ist? Der Norweger hat den Song „San Francisco“ von Scott McKenzie für Tuba umgeschrieben. „Das läuft jetzt weltweit als Werbemusik für Coca Cola“, klärt Gerd Harthus auf.

JFK nahm Fahrt auf. Das Ehepaar Köster engagierte alles, was sie auf dem Weltmusikfestival in Rudolstadt begeistert aufschnappten. Die Gruppe Bratsch aus Frankreich beispielsweise, die im Bereich Weltmusik bekannt war und europaweit tourte. Oder die bekannte britische Jazz-, Klassik- und Folkmusik-Sängerin Jane Tabor. Dazu kamen der Kubaner Omar Sosa, Rokia Traore aus Mali als „absolute Highlights“ und Bassist Dave Holland, „der spielt in der Champions League“, so Rainer Köster.

Dabei war es am Anfang nicht so einfach. „Wir haben aus Rudolstadt das Programmheft mitgenommen, da standen alle Agenturen drin“, sagt Vera Köster mit einem Schmunzeln. „Inzwischen rufen die Agenturen uns an.“ Eins ist aber immer gleich geblieben. „Wir haben immer Musiker geholt, die wir selber gerne gehört haben, das ist unsere Motivation für die Ochserei“, erzählt Rainer Köster.

Hat immer noch guten Kontakt zu Jazz Folk Klassik: Vladyslav Sendecki. (Artur Szczepaniak)

Unterstützung gab es vom damaligen Stadtdirektor Karl-Heinz Wodtke. Er hatte sich für ein Theater starkgemacht und auch die Weihnachtlichen Kulturtage gefördert. „Er hat begriffen, dass wir ein Werbeträger für die Stadt sind“, erläutert Gertrud Harthus. Kultur sei ein weicher Standortfaktor, den auszubauen, „daran haben wir intensiv gearbeitet“. Seit 2003 gehört auch das Festival Jazz Folk Bike zum jährlichen JFK-Programm. „Wir sind nicht auf der Suche nach großen Namen“, stellt Rainer Köster klar. „Wir alle hören viel Musik, ständig neue Sachen. Manchmal überlegt man dann, ob man das nicht nach Syke holen könnte.“

Inzwischen sind Vera und Rainer Köster die einzig verbliebenen Gründungsmitglieder. Sie sind noch immer zuständig für Weltmusik, kennen sich inzwischen aber auch gut in der deutschen Musikszene aus. Vorsitzender ist inzwischen Gerd Harthus, seine Ehefrau Gertrud kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Sylke Bischoff bedient die Internetseite www.jfk-syke.de, Ulf Kaack holt Rockkonzerte in die Kreissparkasse und Schriftführer Jürgen Lohmeyer bedient das Klassik-Segment.

„Die Arbeit ist nicht weniger geworden“, weiß Rainer Köster zu berichten. Auf 25 Jahre bei JFK kann er inzwischen zurückblicken. „Wir werden nicht noch 25 Jahre weitermachen“, kündigt Gerd Harthus an. Während der kommenden Jahreshauptversammlung sollen zwei jüngere Kandidaten in den Vorstand eingebaut werden. Darüber hinaus sollen weitere jüngere Menschen gewonnen werden mitzumachen. „Wir können jetzt alle gut loslassen“, sagt Gerd Harthus. Rainer Köster ergänzt: „Wir hätten uns nicht träumen lassen, dass JFK so eine Erfolgsgeschichte wird.“