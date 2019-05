Hat für seinen Auftritt in Syke mehr als nur seine Reise-Anekdoten in petto. Was dabei auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist "vermutlich irgendwas über Andi Scheuer". (Stefan Mager)

Herr Barth, Sie kommen mit Ihrem Programm „Haha ... Moment, was?“ nach Syke. In welchem Kontext haben Sie jüngst zuerst gelacht, weil Sie etwas für einen Scherz gehalten haben, ehe Sie gemerkt haben, dass das kein Witz war?

Markus Barth: Mal nachdenken … Bei der Fahrradhelm-Kampagne vom Bundesverkehrsminister Andi Scheuer? Bei seinen Äußerungen zum Tempolimit? Oder zu Fridays for Future? Eigentlich bei allem, was Andi Scheuer so sagt. Andi Scheuer ist quasi „Haha … Moment, was?“ als Mensch.

Ich fürchte, dass eben viel zu wenig hinterfragt wird. Wenn wir alle mehr hinterfragen würden, könnten Facebook und Twitter den Laden zumachen, weil ja niemand mehr all die absurden Falschmeldungen teilen würde.

Ich liebe beides. Wenn man einen Sketch schreibt, der dann von Bastian Pastewka gespielt wird, ist das eine Ehre, da käme ich nie auf die Idee zu sagen: „Na, das hätte ich aber besser gemacht!“ Die Geschichten, die ich auf der Bühne erzähle, sind dagegen sehr persönlich, da hätte es keinen Sinn, die jemand anders in den Mund zu legen – deswegen erzähle ich sie selbst.

Dann würde ich lieber beides aufgeben und Lamas züchten.

Ich habe irgendwann beschlossen, diese unsinnige Trennung zwischen Kabarett und Comedy nicht mehr mitzumachen und bin sehr froh, dass diese Abgrenzung mein Publikum offensichtlich genauso wenig interessiert wie mich. Ich erzähle auf der Bühne alles, was mich bewegt und was ich lustig finde. Das kann eine Geschichte über mein Gemüsebeet sein, aber eben auch über die Politik. Hab ich schon erwähnt, dass ich sehr viel über Andi Scheuer lache?

Mein Mann und ich hatten uns sechs Monate Auszeit genommen, aber eigentlich nur sechs Wochen davon verplant (mit einer Reise durch Argentinien). Danach wollten wir noch vier Monate mit unserem Wohnmobil durch Europa fahren, da wir beide aber keine passionierten Reiseführer-Leser sind, dachte ich: Frag doch mal die Leute bei Facebook, was sie so empfehlen. Das habe ich gemacht und war von der Resonanz völlig geplättet. Im Nu hatte ich Hunderte toller Tipps. Im Grunde sind wir dann nur noch die Empfehlungen meiner 20 000 Follower abgefahren. Ohne die wäre ich wahrscheinlich nie ins Soča-Tal nach Slowenien gekommen oder nach Česky Krumlov in Tschechien. Gut, eventuell wäre ich auch nie in Bratislava ausgeraubt worden, aber da können meine Follower ja nichts dazu.

Europa ist für jeden etwas anderes. Für die einen ist es einfach nur ein Kontinent. Für die anderen ist es eine Hoffnung, ein Symbol, eine Errungenschaft. Für manche ist es nur ein Wirtschaftsraum, für andere eine Wertegemeinschaft und wieder für andere der Grund, warum Gurken nicht krumm sein dürfen. Für mich ist es Heimat: Ich fühle mich nirgends so wohl wie in Europa. Und ich finde die EU eine der besten Ideen unserer Zeit – auch wenn mich viele Entscheidungen und Entwicklungen schier wahnsinnig machen und es Tausende Dinge gibt, die ich gerne an der EU und ihren Institutionen ändern würde.

Ach, es hat schon auch mal ordentlich geknallt. Zu dritt auf acht Quadratmetern, bei durchschnittlich 35 Grad – da steigt man sich fast zwangsläufig auch mal auf die Füße. Aber wenn ich bedenke, dass meine Hundesitterin vor der Reise zu uns gesagt hat: „Vier Monate in dem engen Ding? Ich würde meinen Mann schon nach drei Tagen in der Luft zerreißen!“, haben wir uns ganz schön gut gehalten.

Slowenien hat sich sehr schnell zu einem meiner neuen Lieblingsländer gemausert. Menschen, Landschaft – alles toll da! Dasselbe gilt für Portugal. Und selbst Italien, um das ich vorher immer einen großen Bogen gemacht habe, hat ordentlich Sympathiepunkte gesammelt. Das liegt zugegebenermaßen vor allem am Essen dort. Es gibt Bilder von mir, auf denen ich in einem italienischen Restaurant zu sehen bin, vor mir ein Teller Nudeln mit Tomatensoße und in meinem Gesicht ein Grinsen, als hätte man mir gerade einen Erstgeborenen geschenkt. Mit Essen kriegt man mich einfach immer.

Wenn dir in einer tschechichen Weinstube ein als Vampir verkleideter Sommelier mährischen Welschriesling einschenkt und dabei erklärt, dass er sich nur verkleidet hat, weil heute „Tag des Kindes“ ist, weit und breit aber keine Kinder zu sehen sind, weil man ja in einer Weinstube hockt – da kann einem schon mal kurz der Kopf schwirren.

Ich glaube, die EU hat es noch nicht offiziell dazu erklärt, aber das kann nur noch eine Frage der Zeit sein.

Würde ich gerne, aber ich habe mir mal vorgenommen, keinen Urlaub mehr in Ländern zu machen, die von Schwulenhassern, Rassisten und religiösen Fanatikern regiert werden. Tja. Da wird die Auswahl allmählich ein bisschen dünn (übrigens auch in Europa).

Es gibt das volle Programm: Geschichten aus der Zeit vor der Reise, Anekdoten von der Reise selbst und auch aus der Zeit des Zurückkommens und Wieder-Eingewöhnens. Und vermutlich irgendwas über Andi Scheuer.

Zur Person

Markus Barth

kam 1977 in Bamberg zur Welt und wuchs in Zeil am Main auf. 1999 zog er nach Köln, wo er sich als Autor und Headwriter für Fernsehshows verdingte. Für „Ladykracher“ gewann Markus Barth mehrfach den Deutschen Comedypreis. Seit zwölf Jahren steht er auch als Standup-Comedian auf der Bühne. Von Markus Barth erschienen mittlerweile acht Bücher, zuletzt „Zwanzigtausend Reiseleiter“.

Am Freitag, 10. Mai, tritt er ab 20 Uhr im Gleis 1 in Syke auf.