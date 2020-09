Bei der Arbeit: Lisa Peters (von links), Beatrice Wollny, Timo Feike und Wiebke Lüdtke suchen nach Pfostenlöchern. (Michael Braunschädel)

Heiligenberg. „Ich glaube, das ist was.“ Timo Feike hat sie sofort gesehen, die dunklere Farbe des Bodens, auf dem er gerade kniet. Der Student aus Halle sucht auf dem Heiligenberg nach Pfostenlöchern. Pfostenlöchern, die zu einem mittelalterlichen Gebäude gehört haben könnten. Dafür hat er sich gemeinsam mit seinen Kommilitoninnen Beatrice Wollny, Wiebke Lüdtke und Lisa Peters etwa einen Meter tief hineingegraben in die Streuobstwiese neben dem Neubau des Gebäudeensembles am Heiligenberg. Mit dem Stukkateur-Spachtel zeigt der Archäologe auf ein winziges schwarzes Teilchen. „Das ist Holzkohle. Das heißt, dass der Boden hier zumindest bewegt worden ist.“

Drei Wochen haben sie unter der Leitung von Simone Arnhold von der Universität Halle-Wittenberg gegraben am Heiligenberg. Wieder einmal. Im vergangenen Jahr waren sie andernorts auf eine umgestürzte Mauerecke gestoßen. Ziegelsteine. Das bedeutet, dass der Fund zumindest aus dem zwölften Jahrhundert stammen muss. Vorher gab es so etwas nicht. Das erhoffte Prämonstratenserkloster war es zwar nicht, aber immerhin eine Scheune, die möglicherweise zum Kloster gehört hat. Schon ein recht spektakulärer Fund.

Timo Feike mag die Schatzjägermentalität nicht. Er ist Wissenschaftler. Millimeter für Millimeter legt er frei mit Spaten, Schaufel, Maurerkelle und Stukkateurspachtel, vermisst Planum für Planum mit Tachymeter und Prisma, fotografiert Teilplanum um Teilplanum und – ganz oldschool – zeichnet Skizzen mit dem Bleistift. Nichts erinnert an Indiana Jones, den Abenteuer-Archäologen, den Harrison Ford in vier Spielfilmen so aufregend interpretierte. 2018 und 2019 war Feike schon am Heiligenberg. „Es ist einfach interessant, hier die Platzgeschichte nachvollziehen zu können.“

Die Aufgabe für das Jahr 2020 war es, Pfostenlöcher zu finden. Bereits im Jahr 2013 seien diese Pfostenlöcher bei einer Sondage bei baubegleitenden Arbeiten gefunden worden. Das Interessante: Sie haben eine gewisse Flucht aufgezeigt . Diese Flucht solle nun nachvollzogen werden. „Wir versuchen, die Ausdehnung des alten Gebäudes zu erfassen“, so Timo Feike. Was durch die Untersuchungen im Jahre 2011 einfacher werden dürfte. „Der Befund ist schon bekannt, also wissen wir, wonach wir suchen“, erläutert Lisa Peters. Sie genießt es draußen zu sein, im Feld. „Ich kann wochenlang im Dreck buddeln. Das macht mir Spaß.“ Auch sie war im Vorjahr schon zu Gast in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. „Da haben wir viel Keramik gefunden. Dadurch sind wir jetzt ein bisschen verwöhnt“, sagt sie und schnappt sich das Tachymeter.

Wiebke Lüdkte hat derweil in einem Teilplanum gemeinsam mit Beatrice Wollny sogenannte Entzerrpunkte verlegt. Schwarz-weiße Quadrate – die Basis für die Fotogrammetrie, eine berührungslose Messmethode, um aus Fotografien durch Bildmessung seine Lage und Form indirekt zu bestimmen. Während Wollny sich mit dem Prisma von Entzerrpunkt zu Entzerrpunkt bewegt, misst Lüdtke mit dem Tachymeter via Laser den Abstand, um hinterher die Lage des Fundes dokumentieren zu können.

Warteliste für Ehrenamtliche

Während dessen transportiert Bernd tom Suden fleißig den Aushub mit einer Schubkarre neben den Schnitt (so nennen die Archäologen ihre „Baustelle“). Der Mann aus Bruchhausen-Vilsen tut das freiwillig, ehrenamtlich. „Als Rentner hat man doch Zeit genug“, flachst er. Jahrelang habe er in der Zeitung von den Ausgrabungen am Heiligenberg gelesen, diesmal habe er sich ein Herz gefasst und die angegebene Telefonnummer gewählt. Für den ehemaligen Leiter einer Krankenkasse ist es „eine schöne körperliche Betätigung“. Aber warum? Er könnte doch auch im heimischen Garten wühlen. Die einleuchtende Antwort: „Ich fand Archäologie schon immer interessant.“

Nun ist er mittendrin, schüttet eimerweise Sand und Schluff in zwei Schubkarren und häuft die Erde zu wahren Bergen auf. Hier ein Späßchen, dort ein paar warme Worte – der Mann ist deutlich mehr als nur ein Muli. Er sorgt für gute Laune. Überhaupt war der Job als freiwilliger Helfer überaus begehrt. Laut Simone Arnhold hat es sogar eine Warteliste gegeben.

Mittagspause. Das Archäologen-Quartett hat sich's an einer Biergartengarnitur gemütlich gemacht. Es gibt Nudelsalat mit Zaziki aus dem Gefrierbeutel. Fein abgepackt im Forellenhof in Weseloh, wo die Archäologen untergeschlüpft sind. Jede Wasserflasche wurde dort von Lisa Peters bemalt, damit sie nicht den Besitzer wechselt. Das Coronavirus hat halt auch dort seine Auswirkungen. Aber nur geringere im Verhältnis zu den Arbeitskrankheiten. Vom ständigen Hocken könnten die Knie weh tun, aber dafür gibt es ja Unterlagen. Und Wiebke Lüdtke hat einen Sehnenscheidenentzündung am rechten Arm. Könnte vom Buddeln und Kratzen kommen.

Doch zurück zum Schnitt. Timo Feike hat Keramik gefunden. Doch es ist nur ein Stück einer Tontaube, die hier in den 1960er-Jahren aus sportlichen Gründen abgeschossen wurde. Lisa Peters indes muss die Basis ihres Quadranten noch einmal deutlich absenken. Denn das Loch, das sie in der südöstlichen Ecke ihres Planums gräbt, wird tiefer und tiefer. „Wir müssen davon am Ende einen Schnitt machen, um herauszufinden, welche Ausmaße der Befund hat“, erklärt Timo Feike. Er meint einen Querschnitt durch den Boden an dieser Stelle. Mit einem Schnittkasten. Denn: „Ich glaube, da ist was.“