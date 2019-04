Arbeitsalltag: Die Bramstedterin Jennifer Hartwich an ihrer Nähmaschine. (Jonas Kako)

Syke-Heiligenfelde. Konzentriert sitzt Jennifer Hartwich in ihrem neuen Geschäft an der Hannoverschen Straße 57 in Heiligenfelde an der Nähmaschine. In der neu eröffneten Maßschneiderei Hartwich nimmt sie aktuell Änderungsaufträge entgegen und widmet sich der Braut- und Abendmode. Für die Zukunft möchte Jennifer Hartwich aber hin zur reinen Maßanfertigung. Das sei aber ein schwerer Weg. „Es wird nicht so gut angenommen und viele haben nicht unbedingt das Geld dafür“, weiß Jennifer Hartwich. Von ihrem Zehn-Jahres-Plan lässt sie sich dadurch aber nicht abbringen.

Für Hartwich ist die Maßschneiderei in Heiligenfelde ein kleines Heimspiel, kommt sie doch aus dem nahen Bramstedt. „Ich bin zwar ziemlich weit herumgekommen, aber am Ende ist es doch zu Hause am schönsten, wo auch alle Freunde leben“, spricht sie über ihre Heimatliebe. Und herumgekommen trifft es ganz gut. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Twistringen, in Dortmund machte Hartwich 2015 ihren Titel als Maßschneidermeisterin. Danach ging es in die Nähe von Köln, wo die 26-Jährige nach eigenen Worten für ein großes Braut- und Abendmodengeschäft gearbeitet hat. „Und dann bin ich wieder zurück, weil es mir doch zu einsam war und habe in einer Schneiderei in Brake gearbeitet“, erzählt sie. Aber auch das war ihr noch nicht nah genug an der Heimat, der Rest ist Geschichte.

Zum Schneidern habe sie immer einen Bezug gehabt, erzählt Hartwich. „Meine Mama hat das als Hobby auch schon immer gemacht und mir lag das ganz gut.“ Vom „Traumberuf Schneiderin“ wollte Jennifer Hartwich damals aber noch nicht sprechen. „Was man kennt, möchte man ja nicht unbedingt machen, sondern lieber etwas Neues ausprobieren“, gibt sie lächelnd zu. Und so begab sich Jennifer Hartwich anfangs auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle zur Industriekauffrau – erfolglos. Davon frustriert hat sich die Maßschneiderin dann doch bei ihrer Schwester, die den Weg der Schneiderin schon gegangen ist, über Ausbildungsmöglichkeiten erkundigt. „Sie hat mich an meine Ausbilderin weiter verwiesen. Das war eine glückliche Fügung.“ Und wieso musste es für den Meister gleich nach Dortmund gehen? „Weil es in Deutschland nur zwei Stellen gibt, an denen man den Meister machen kann.“ Die Alternative wäre in Bayern gewesen.

Die Selbstständigkeit sei schon immer das gewesen, wofür Jennifer Hartwich ihren Meister gemacht hat. „Bei meinem alten Arbeitgeber habe ich irgendwann gedacht, dass ich nichts Neues mehr lerne oder es dort weiter geht für mich. Da dachte ich, dass ich einfach mal was wagen sollte. Jünger wird man ja nicht“, sagt die 26-Jährige und lacht.

Für weitere Aufträge hat sich die tüchtige Unternehmerin übrigens Kooperationen mit einem Bassumer Herrenausstatter und der in Bruchhausen-Vilsen ansässigen Boutique Braut im Glück gesichert. Auch über Startschwierigkeiten kann sich Jennifer Hartwich nicht beklagen, was unter anderem sicher daran liegt, dass sie mit ihrem Angebot eine Lücke füllt. Jennifer Hartwich ist sich zugleich darüber im Klaren, dass Kunden bei ihr andere Preise zahlen als in Handelsketten. „Aber dafür hat man etwas Einzigartiges aus hochwertigen Materialien.“ Die Stoffe dafür kommen von einem Bremer Händler, der wiederum aus Indien importiert. Hartwich setzt auf einen persönlichen Kontakt zum Kunden. „Ich möchte, dass es so wird wie früher, als man noch gesagt hat, dass man zu seinem Schneider geht und eine Beziehung zu ihm aufbaut“, spricht Hartwich über ihre Träume.

Der Zehn-Jahres-Plan steht schon, wie Jennifer Hartwich lachend zugibt. Große Ziele: mehrere Filialen besitzen und selber ausbilden. Heiligenfelde soll als Standort erhalten bleiben und von einer Mitarbeiterin betreut werden, hinzukommen bestenfalls Geschäfte in Brake und Hamburg. Jennifer Hartwich wird es auf kurz oder lang dann doch aus Bramstedt wegziehen. Und zwar nach Frankfurt. „Weil da mein Freund lebt. Und dann werde ich in da auch noch eine Filiale eröffnen.“