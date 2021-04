Wer mit Martin Splett über das Thema der Sterbehilfe sprechen möchte, kann das an diesem Freitag per Video machen. (Niels Stensen Kliniken)

Martin Splett: Dieses Beratungsformat am Freitag ist ein Experiment, da bin ich selbst gespannt. Das Thema hat ja viele Facetten. Ein zentrales Stichwort dürfte die Selbstbestimmung am Lebensende sein. Vielleicht wird auch gefragt, was in Deutschland rechtlich möglich ist. Und es gibt sicher Diskussionsbedarf über den assistierten Suizid – für manche ist er ein Segen, für andere ein Schrecken. Ich bin mit dem Thema in kirchlichen Kreisen und auch in der Hospizszene unterwegs. Dort merke ich, dass es viele beschäftigt.

Die Thematik ist schon allein deshalb sehr bedeutsam, weil es ja um Leben und Tod geht. Doch dahinter stehen weitere Fragen, auf die uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie wieder neu gestoßen hat: Wie gehen wir mit unserer Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit um? Woran machen wir den Wert unseres Lebens fest? Was ist, wenn unsere Leistungsfähigkeit sinkt und die Abhängigkeit von anderen steigt? Nicht zuletzt am Umgang mit solchen Herausforderungen zeigt sich, was für eine Gesellschaft wir sind.

Zunächst einmal finde ich Sterbehilfe als Oberbegriff etwas unglücklich. In der Hospiz- und Palliativversorgung etwa geht es um eine Sterbebegleitung, eine Hilfe beim Sterben statt zum Sterben. Aktive Sterbehilfe meint nichts anderes als die Tötung eines Menschen auf dessen Verlangen hin. Das ist in Deutschland verboten und das finde ich auch richtig so. Wenn dagegen jemand keine Maßnahmen mehr will, die seinen Tod künstlich hinauszögern, dann hat er ein Recht darauf, dass man ihn auch sterben lässt und dabei gut begleitet (passive Sterbehilfe, Anm. d. Red.). Das ist völlig in Ordnung. Dabei kann man durchaus aktiv gegen die Schmerzen vorgehen und auch sonst die Lebensqualität fördern. Wenn in seltenen Fällen durch symptomlindernde Medikamente der Tod früher eintritt, ohne dass man dies beabsichtigt (indirekte Sterbehilfe, Anm. d. Red.), ist das ebenfalls ethisch unbedenklich.

Die in Deutschland erlaubte Beihilfe zum Suizid finde ich vor allem dann problematisch, wenn sie geschäftsmäßig geschieht, also organisiert. Ich bin sehr für menschliche Selbstbestimmung und ich maße mir nicht an, über das Leid anderer zu urteilen. Ich sage auch nichts zu vereinzelten Extremsituationen in Kliniken oder anderswo. Doch bei der Suizidassistenz kommen andere mit ins Spiel. Die geregelte Mitwirkung Dritter gefährdet einen Grundsatz unseres Zusammenlebens. Solidarität fängt damit an, jemandem zu vermitteln: Es ist besser, dass es dich gibt, als dass es dich nicht gibt! Suizidbeihilfe als normale Option bringt Menschen leicht in Bedrängnis: Warum weiter leben, wenn ich ohnehin mehr lästig als nützlich bin?

Ich möchte eine Sterbe- und Lebensbegleitung, die so gegen das Leid angeht, dass Leidende Hoffnung schöpfen können anstatt um ihr vorzeitiges Ende zu bitten. Man darf niemanden bevormunden, doch sollte Perspektiven anbieten angesichts gefühlter Ausweglosigkeit – also Menschen beistehen und sie kompetent begleiten, auch palliativ und seelsorglich. Ihnen das Gefühl vermitteln nicht alleine zu sein. Sie in ihren Möglichkeiten stärken, etwas Sinnvolles zu tun oder zu erleben. Auf der gesellschaftlichen Ebene brauchen wir eine Kultur der Achtsamkeit und der Akzeptanz für die Bedürfnisse von Menschen, insbesondere von Leidenden.

Für mich ist hier tatsächlich mein christliches Menschenbild wichtig. Danach ist jeder Mensch zu jeder Zeit unbedingt gewollt. Seine Würde hängt nicht davon ab, was er kann oder leistet. Mein Glaube an Gott lässt mich das Leben als Gabe und Aufgabe verstehen, und auch die letzte Lebensphase, in der es oft mehr um das Lassen als um das Machen geht, ist eine wichtige. Zugleich ist es weder nötig noch sinnvoll, im gesellschaftlichen Diskurs mit religiösen Argumenten zu kommen.

Allgemein gesprochen: Für eine lebensbejahende Grundhaltung einstehen, mit konkreten Vorgaben zurückhaltend sein. Sich mit anderen gesellschaftlichen Akteuren wie zum Beispiel der Hospizbewegung dafür einsetzen, dass man in Würde sterben kann auch ohne Selbst- oder gar Fremdtötung als Mittel. Statt verbietend moralische Zeigefinger zu heben, sollten Christen anbietend die Hand zu Beistand und Begleitung reichen. Das geschieht auch vielfach, zum Beispiel auf den vielen Palliativstationen in kirchlichen Krankenhäusern. Und ich glaube, dass die christliche Hoffnung auf einen Gott des Lebens, der Leid und Tod überwindet, auch einer modernen Gesellschaft gut tut.

Ich bin sehr für menschliche Selbstbestimmung. Und ich maße mir auch nicht an, über die Lebensqualität oder das Leid anderer zu urteilen. Nur: Wie frei sind wir wirklich, wenn wir nicht mehr leben wollen und um Unterstützung bei der Selbsttötung bitten? Die meisten Todeswünsche kommen aus großer Bedrängnis und sind sehr ambivalent: So will, so kann ich nicht mehr leben! Oder auch: Ich möchte nicht irgendwann einmal so sterben, wie ich es befürchte – einsam, leidend, abhängig. Außerdem geschieht Selbstbestimmung nicht unabhängig. Was wir für uns bestimmen und tun, ist immer auch durch andere beeinflusst – und hat immer auch Auswirkungen auf andere. Ich habe Angst, dass sich bei uns ein Klima entwickelt, wo natürliches Sterben zunehmend gemieden und Selbsttötungen gefördert werden. Das erzeugt einen Druck, der die Selbstbestimmung geradezu bedroht.

Anlass waren Klagen gegen den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches, der seit 2015 die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe unter Strafe stellte. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Paragrafen wieder abgeschafft und noch weitergehende Aussagen getroffen: Kraft seines Grundrechtes auf Selbstbestimmung darf sich nun jeder Mensch jederzeit und ohne Rechtfertigung das Leben nehmen und dafür die freiwillige Unterstützung Dritter nutzen. Das war durchaus überraschend, auch für viele Befürworter von Suizidassistenz.

Ich fürchte, das Urteil basiert auf einem realitätsfremden Verständnis von Selbstbestimmung. Wir sind zwar einzigartige Individuen, aber eben keine einsamen Inseln oder unabhängigen Monaden. Immerhin darf niemand zur Suizidbeihilfe verpflichtet werden, sie muss freiwillig bleiben. Das Gericht nennt in seiner Begründung durchaus die Gefahr einer Normalität der Suizidbeihilfe für Menschen in Unsicherheit und Schwäche.

Allerdings. Mir machen auch kulturverändernde Erfahrungen aus Ländern wie Belgien und den Niederlanden (dort ist die aktive Sterbehilfe jeweils erlaubt, Anm. d. Red.) Sorge, wo der unnatürliche Tod immer normaler wird. Es steht zu befürchten und wird auch schon von manchen gefordert, dass die Tötung auf Verlangen bald auch in Deutschland erlaubt wird. Doch jetzt schon ist das Leben vieler in Gefahr: Es wird behauptet, organisierte Angebote zur Suizidassistenz würden lediglich eine bestehende und berechtigte Nachfrage bedienen. Tatsächlich dürften sie eine solche Nachfrage stimulieren und steigern. Für die Suizidbeihilfe liegen mittlerweile die ersten Gesetzentwürfe vor – umso wichtiger ist es, mehr für die Suizidprävention zu tun.

Zur Person

Martin Splett (51)

arbeitet als Referent für Hospizarbeit und Trauerpastoral im Bistum Osnabrück. Zudem ist er als Seelsorger in einer Klinik für psychische Erkrankungen tätig.

Zur Sache

Gespräche möglich

Im Rahmen der ökumenischen „Woche für das Leben“ in Twistringen wird Splett an diesem Freitag von 14 bis 17 Uhr über die Videoplattform Zoom für Fragen und Überlegungen zur Debatte über den assistierten Suizid und Sterbehilfe zur Verfügung stehen. Kurzfristige Anmeldungen sind per E-Mail an ina.eggemann@live.de möglich.