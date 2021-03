"Teilweise gegenständlich bis ins Abstrakte", so beschreibt Margit Arndt ihre Werke selbst. Anlässlich des 75. Geburtstags der Malerin zeigt das Kreismuseum Syke jetzt eine "lockere Retrospektive" ihrer Werke. (TAMMO ERNST)

„30 Jahre Malerei“ - unter diesem Titel zeigt das Kreismuseum Syke jetzt eine „lockere Retrospektive“ von Margit Arndt. Anlässlich des 75. Geburtstages der Malerin soll diese der Öffentlichkeit gut einen Monat bis zum 25. April zugänglich sein. Museumsleiter Ralf Vogeding bedauert die mehrwöchige Verzögerung infolge der Pandemie und, dass keine feierliche Eröffnung inklusive Musik möglich sei. Gleichzeitig ist er sehr erfreut darüber, diese „lockere Retrospektive“ mit den Werken „einer arrivierten Künstlerin des Landkreises“ vor Ort anbieten zu können.

Den Kulturpreis des Landkreises Diepholz erhielt die freischaffende Künstlerin 2006 in der Kategorie Bildende Kunst/Malerei. „Wenn ich male, vergesse ich alles“, so erlebt sich Margit Arndt selbst. Sie enthüllt, mal sei es die Farbe, die sie herausfordere; mal die Landschaft, die sie bewege. „Ständig kreisen neue Bilder durch meinen Kopf. Ich muss malen, malen, malen!“ Sehr gerne entwerfe und male sie in Serien. Dabei stelle sie des Öfteren fest, „das erste Bild ist - im Nachhinein betrachtet - das schlechteste.“ Sie scheut sich aber in keiner Weise, das künstlerische Produkt zu überarbeiten oder es in anderweitige Formate etwa collagenartig neu zu integrieren. Zudem greife sie Motive gerne zeitversetzt erneut auf. Im Museum offenbart sich eine besondere Ästhetik der so im letzten Jahr entstandenen Häuserserie. Nur in vermeintlich paradoxer Weise offenbaren die einzelnen Bilder Stetigkeit und Unruhe zugleich. Im Kontext betrachtet, ergibt sich eine ästhetische Harmonie.

Aber unabhängig davon, ob Häuser oder Engelgesichter eine ihrer Motivgruppen bilden, Landschaften oder Blumen in das Blickfeld geraten, ihre offensichtlich unbändige Begeisterung für die Malerei lässt sich direkt nachvollziehen. Die Besucher werden von einer äußerst sehenswerten Bildergalerie empfangen. Mit ein wenig Entdeckerfreude lässt sich vielleicht herausfinden, welche Bilder unter dem Einfluss afrikanischer Musik entstanden sind und welches wohl insgeheim den Titel „Mein letztes Hemd“ trägt. Für Margit Arndt gilt: „Kunst muss einen berühren. Es muss was passieren.“ Die Rezeption und der Austausch wirken auf sie impulsgebend. Sie selbst sei selbstkritisch und sehr angespannt während des Malprozesses. Oftmals müsse sie „erst eine Nacht darüber schlafen“, bevor sie den Entstehungsprozess fortsetze. Sie folgt ihrem künstlerischen Anspruch, eigene „Bilder zu verdichten“. Gerne arbeite sie in Mischtechnik, erklärt die Malerin. Wachsmalkreide und Acrylfarbe eigneten sich dafür sehr gut. Ihre Resultate ordnet sie als „teilweise gegenständlich bis ins Abstrakte“ gehend ein.

Im dänischen Holbæk am 17. Dezember 1945 geboren, lebte sie dort bis Anfang der 1950er-Jahre. Daraus und infolge ihrer dortigen Ferienaufenthalte vermutet sie bei sich selbst eine frühkindliche Prägung durch die „roten Häuser“ in Dänemark. Ihr Ehemann Peter und ihre beiden Töchter befürworten ihr künstlerisches Tun. „Ich habe zwei Berufe, ich bin Pädagogin und Künstlerin“, erklärt sie. „Beide ließen sich sehr gut miteinander verbinden“. Margit Arndt unterstützt den künstlerischen Werdegang ihrer älteren Tochter daher auch kunsttherapeutisch. Auch in ihrem Berufsfeld Sonderpädagogik engagierte sich weitgehend kreativ. So etwa an der Erlenschule der Syker Lebenshilfe, dort leitete sie Ende der 1990er-Jahre künstlerische Projekte an. Noch heute fasziniert sie die unbeirrte Kreativität der Kinder. Bis 2020 arbeitete sie insgesamt 25 Jahre in der Therapie-Einrichtung Hof Westerwarpe (Grafschaft Hoya) mit Suchterkrankten.

Bereits 1961 bis 1965 studierte sie an der Werkkunstschule in Hildesheim. Sie konnte sich aufgrund der familiären Situation aber erst später der Kunst widmen. Seit mehr als 25 Jahren lebt sie in Süstedt beziehungsweise Uenzen. Ihr Umzug von der Großstadt aufs Land beförderte ungeplant ihre Kreativität und den inneren Antrieb sich malerisch auszudrücken. In der Bremer Galerie Steinbrecher stellte sie 1988 erstmals aus. Gerne erinnert sie sich noch an die überaus positive Kritik: „Ein seltener Fall von künstlerischer Entdeckung“. Gut ein Jahr später folgte ihre erste Ausstellung im Syker Kreismuseum; betitelt als „Reise nach Marokko“, erinnern sich Arndt und Vogeding rückblickend. Ihre Kunstwerke konnte sie bisher vielfach in unterschiedlichen Ausstellungen im In- und Ausland präsentieren. In der Region wurden sie etwa auch im Syker Vorwerk, im Kulturcafé Scheune in Bruchhausen-Vilsen oder im Skulpturengarten Dümmersee gezeigt.

In der aktuellen Ausstellung wird sich vermutlich niemand dem Bann ihrer farbenfroh-expressiven Gemälde entziehen können. Um Freiräume offen zu halten, bleiben sie ohne Titel. Beobachter sollten das Gesehene selbst auf sich wirken lassen. Kaufinteressierte können sich mit Hilfe einer nummerierten Bilderliste orientieren, erklärt Ralf Vogeding.

Aufgrund der gegenwärtig gültigen Regelungen wurden die Öffnungszeiten für das Museum ausgeweitet: Außer am Montag ist der Besuch wochentags ab 12 Uhr, sonn- und feiertags schon ab 10 Uhr möglich. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Sie kann unter der Rufnummer 04242/9764330 oder über die Internetseite des Museums unter www.kreismuseum-syke.de erfolgen.