Trainerin Melanie van Luijn bringt den Frauen Argumentationsstrategien bei, damit sie bekommen, was sie wollen. (FR)

Bassum. „Machen Sie die Präsentation bitte noch über das Wochenende fertig, sie ist jetzt doch schon für Montag angesetzt“, sagt der Chef. „Ich bin krank, kannst du mir meine Kinder für heute abnehmen?“, sagt die Freundin. „Schatz, machst du mir noch ein Sandwich für die Arbeit?“, fragt der Ehemann. Mama, kann ich am Wochenende eine Übernachtungsfeier mit meinen Freunden bei uns machen?“, möchte das Kind wissen.

Wer Frau ist und das Gefühl kennt auf diese ganzen Fragen einfach nur nein, nein und nochmal nein sagen zu wollen, es dann aber doch nicht tut, der ist im "Ich will das! Ich will das nicht"-Argumentationstraining richtig. So heißt die kommende Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten und des Mütter-Kinder-Zentrums Bassum am Sonntag, 9. September, die von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Familienzentrum Bassum stattfindet. Leiterin des Kurses ist die Rechtsanwältin Melanie Cuijn. Das Seminar widmet sich eben jenen Frauen, denen es schwer fällt, ihre Wünsche klar und deutlich zu äußern.

„Wir hatten letzten Herbst schon ein ähnliches Seminar für Frauen, ebenfalls mit Melanie Cuijn“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann. „Grenzen setzen – selbstbestimmt Leben“, hieß dieses. „Nach dem Kurs im November haben die Frauen den Wunsch geäußert, noch verstärkt zu lernen, wie sie ihr Nein verteidigen, ohne sich rechtfertigen zu müssen“. Dem Wunsch sei sie gerne nachgekommen. Deshalb jetzt das „Ich will das! Ich will das nicht!“-Argumentationstraining.

„Wieso meinen Frauen so oft, dass sie ihre eigenen Wünsche zurückstellen müssen?“, fragt Gaumann. Das ginge doch fast jeder Frau so, findet auch Julia Hänjes vom Mütter-Kinder-Zentrum. Nicht jeder. Eine, die es auch ganz gerne nicht allen recht macht, ist eben Melanie von Cuijn. Die Bielefelderin ist nicht nur Rechtsanwältin, sondern auch noch Trainerin und Mediatorin. „Melanie ist eine richtige Powerfrau“, sagt Julia Hänjes. Und damit genau die richtige, um den Frauen Selbstbewusstsein beizubringen. „Sie hat die Frauen sogar dazu gebracht, ein Holzbrett zu zerschlagen“, freut sich Gaumann. Im letzten Seminar hätten sich die Frauen über den Tag nach und nach geöffnet, berichtet auch Julia Hänjes. Das schöne sei, dass man sich über den Tag kennenlernt und unterschiedliche Charaktere voneinander lernen. „Die offeneren Persönlichkeiten haben bewegende Geschichten in die Runde gebracht und die Schüchterneren haben dies dazu gebracht, sich ebenfalls zu öffnen“, lacht die Bassumer Frauenversteherin.

Auf ähnliches könnten sich Teilnehmerinnen auch im neuen Kurs einstellen, meint Christina Gaumann. Sie sagt: „Die Schwerpunkte werden hier sein, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und konkret zu benennen, seine Wünsche selbstbewusst zu äußern und Anforderungen anderer an einen selbst souverän zurückzuweisen.“ Melanie würde dafür sehr gerne mit Rollenspielen arbeiten. „Im letzten Seminar haben die Frauen eine Situation in einem Bus gespielt, in der sie oder eine andere bedrängt wurden“, erinnert sich die Bassumerin. Da seien richtig authentische Situationen entstanden und die Frauen hätten gelernt, sich selbstbewusst zur Wehr zu setzen.

Wer sich jetzt denkt: ich will einfach ja oder nein sagen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob der Chef, das Kind, die Freundin oder der Ehemann das nun gut finden oder nicht, der sollte sich für das Seminar am 9. September unter info@muekize-bassum.de oder unter 0 42 41 / 48 42 anmelden. Der Kurs bietet Platz für bis zu 16 Frauen. Für Kinderbetreuung am Sonntag und das leibliche Wohl der Frauen ist zudem gesorgt. „Wir wollen die Frauen an dem Tag verwöhnen“, meint Christine Gaumann. Die Kosten betragen 29 Euro; von aktiven Ehrenamtlichen werden nur 19 Euro gefordert.