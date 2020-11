Nicht nur Akten wälzen, sondern auch die Beratung gehört zu den Aufgabenbereichen von Leiterin Elsbeth Ruholl im Familienzentrum in Bassum. Sie freut sich über das Vertrauen seitens Politik und Verwaltung. (Vasil dinev)

Bassum. Elsbeth Ruholl freut sich, wenn „ich Sachen anstoßen kann. Und schön ist es, wenn die Angebote auch angenommen werden.“ So wie das Café Kinderwagen oder die Baby-Begrüßungsbesuche inklusive Ordner mit den wichtigsten Infos für junge Eltern („Den könnte man laufend aktualisieren“). Oder der Kurs mit einer Ernährungsexpertin zum Thema „Babybrei“. Oder, oder, oder. In den vergangenen fünf Jahren hatte Ruholl einiges im Familienzentrum in Bassum zu tun – und das wird auch so bleiben. „Es wurde einiges auf den Weg gebracht“, sagt die Leiterin.

Sie ist sich bewusst, dass es „eine freiwillige Aufgabe“ der Stadt Bassum ist, das Familienzentrum an der Mittelstraße zu führen. Ihren ersten Arbeitstag hatte sie übrigens am 1. April 2015. „Das Konzept hat von Anfang an gut geklappt“, erinnert sich Ruholl, die damals mit einer halben Stelle gestartet war. Schon ein Jahr später wurde ihre Arbeitszeit erhöht. „Ich darf meine Ideen umsetzen und freue mich sehr, dass mich die Verwaltung und die Politik unterstützen“, erzählt Ruholl, die vorher zuletzt beim Landkreis Diepholz für die Frühe Hilfen zuständig war. Dadurch hatte sie schon Kontakt zur Stadtverwaltung und „einen leichten Einstieg“, wie sie findet. Seitdem bietet sie nicht nur die verschiedenen Cafés an (etwa Kinderwagen und Kinderwagen international) an, sondern vor allem auch die Beratung.

Die Frage, die sie sich stets stellt ist: Was brauchen Familien in Bassum? Die Familienfreundlichkeit der Lindenstadt zu verstärken, war dazumal auch einer der Gründe, das Zentrum an der Mittelstraße ins Leben zu rufen. „Es sollte eng an das Mütter-Kinder-Zentrum angebunden werden“, berichtet Ruholl. Schließlich teilen sich die beiden Zentren ja auch die Räumlichkeiten. Und die Angebote haben in etwa dieselbe Zielgruppe. Ruholl ist aber auch dafür zuständig, die Institutionen zu vernetzen. Wenn etwa eine Frau zu ihr kommt und Fragen zur Schwangerschaft hat, kann Ruholl sie an die Schwangerschaftsberatung vermitteln. Ansonsten tauchen viele Fragen zur Erziehung (Grenzen setzen, Verhalten insgesamt) auf oder die Frage nach Hilfe, wenn man sich vom Partner/von der Partnerin trennen will. Arbeitskreise, um Bassum noch familienfreundlicher zu machen. Oder Vorträge, in denen „werden unterschiedliche Themen behandelt. Wir sind breit aufgestellt“, freut sich Ruholl.

Sie betont aber, dass viele Angebote nur durch Kooperationen entstehen konnten – wie der Geburtsvorbereitungskurs für Frauen mit oder ohne Migrationshintergrund. Dort saßen die Gleichstellungsbeauftragten aus Bassum und Syke, Christine Gaumann und Kathrin Stern, dem Flüchtlingssozialarbeiter Hyacinthe Mokom Fomboh, Übersetzerin Nisrin Alalo sowie Hebamme Andrea Wolff und Ortrud Kaluza von der Schwangeren- und Schwangeren-Konfliktberatung des Diakonischen Werks Hoya-Syke-Diepholz mit Ruholl in einem Boot. Aber auch der Bildungs- und Familiendialog sowie die Stadtentwicklung sorgen dafür, dass Bassum attraktiver für Familien wird.

Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie sind es insbesondere wirtschaftliche Fragen, mit denen sich Ruholl beschäftigt. Wo kann was beantragt werden? Und vor allem: wie? Der Antrag auf Kinderzuschlag umfasst acht Seiten und ist in perfektem Verwaltungsdeutsch gehalten. „Das ist eine große Herausforderung für die Familien“, weiß Ruholl, die schätzt, dass die persönlichen Fragen ins kommende Jahr verschoben wurden. „Jetzt liegt der Fokus darauf, sich zu organisieren“, sagt sie. Die Leiterin des Familienzentrums freut sich, wenn sie Menschen weiterhelfen kann. „Auch wenn es mal knifflig ist, ist die Freude groß, wenn dann doch der Knoten irgendwann platzt“, erzählt sie. Und manchmal ruft auch jemand an, um sich zu bedanken.

Allerdings klappt auch nicht alles auf Anhieb. Wie etwa die Hebammenberatung, die vor vier Jahren angeboten wurde. „Die haben wir nach einem Dreivierteljahr eingestellt“, erinnert sich Ruholl. Das Problem ist, dass auf dem Land immer weniger Hebammen zur Verfügung stehen. Und selbst wenn sich Eltern frühzeitig kümmern, kann es sein, dass sie niemanden haben. Vielleicht wäre ein neuer Anlauf möglich, schätzt Ruholl. Denn das Problem habe sich aktuell noch verschärft.

Für die nächsten Jahre will Ruholl schauen, wie sie sich weiter beim Mükize einbringen kann, das ja vor großen Veränderungen steht (wir berichteten). Oder beim Präventionsprojekt CTC (Communities That Care). „Wo kann man das unterstützen?“, fragt sich die Sozialpädagogin. Abgesehen davon hofft sie darauf, bald wieder ohne Beschränkungen. „Ich freue mich darauf, wenn wir solche Sachen nicht mehr berücksichtigen müssen.“